Лукаш: самоубийственная политика доведет до Третьей мировой

РИА Новости Украина

Случившиеся, не случившиеся и выдуманные события последних недель в Великобритании, РФ, Китае, ЕС, Северной Корее, отзыв послов очень тревожат экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш.

“К сожалению, "и вновь продолжается бой"… горячо. В противостояние вошли. Как будут выходить? Самоубийственная политика”, — написала на своей странице в Facebook Елена Лукаш привела исорию об оправдавшемся зловещем прогнозе Освальда Шпенглера.

“Говорят, "в 1919 году, через год после окончания Первой мировой войны Шпенглера спросили:

-Будет ли новая мировая война?

-Разумеется будет!— ответил Шпенглер.

-Как же так, откуда вам это известно, как такое вообще может быть, и кто с кем будет воевать, если для этого нет никаких предпосылок?" — изумились его собеседники.

На это Шпенглер ответил: "Для того чтобы началась новая мировая война, должно родиться и вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой войны.

Для того чтобы такое поколение выросло, чтобы призывного контингента стало достаточно, необходимо примерно двадцать лет.

Вот через двадцать лет и будет новая мировая война. Кто и с кем будет воевать, не знаю, но будет".

Зловещий прогноз Освальда Шпенглера на беду всего человечества оказался точным. Вторая мировая началась ровно через двадцать лет — в сентябре 1939-го."

Лукаш задается вопросом, понимает ли хоть что-то в происходящем “украинская гиперлуповая дипломатия”?

“Или просто высылает послов… на фоне мощной экономической активности винницкого колхоза с агрессором?

Нам точно важнее международных договоров права собственников "Бургер Кингз", швондеры?

Правду же говорят, что на войне страшнее врага дурак командир.

Командир-пугало”, - заключила Лукаш.