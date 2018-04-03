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    Лукаш: самоубийственная политика доведет до Третьей мировой

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (107)

    (обновлено: )705170
    Понимает ли хоть что-то в происходящем “украинская гиперлуповая дипломатия” или просто высылает послов на фоне мощной экономической активности винницкого колхоза с агрессором, задается тревожным вопросом юрист Елена Лукаш.
    Укрепление посольства РФ в Киеве
    strana.ua

    РИА Новости Украина

    Случившиеся, не случившиеся и выдуманные события последних недель в Великобритании, РФ, Китае, ЕС, Северной Корее, отзыв послов очень тревожат экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш.

    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов

    “К сожалению, "и вновь продолжается бой"… горячо. В противостояние вошли. Как будут выходить? Самоубийственная политика”, — написала на своей странице в Facebook Елена Лукаш привела исорию об оправдавшемся зловещем прогнозе Освальда Шпенглера.

    “Говорят, "в 1919 году, через год после окончания Первой мировой войны Шпенглера спросили:

    -Будет ли новая мировая война?

    -Разумеется будет!— ответил Шпенглер.

    -Как же так, откуда вам это известно, как такое вообще может быть, и кто с кем будет воевать, если для этого нет никаких предпосылок?" — изумились его собеседники.

    На это Шпенглер ответил: "Для того чтобы началась новая мировая война, должно родиться и вырасти поколение, которое не знает предыдущей мировой войны.

    Для того чтобы такое поколение выросло, чтобы призывного контингента стало достаточно, необходимо примерно двадцать лет.

    Вот через двадцать лет и будет новая мировая война. Кто и с кем будет воевать, не знаю, но будет".

    Зловещий прогноз Освальда Шпенглера на беду всего человечества оказался точным. Вторая мировая началась ровно через двадцать лет — в сентябре 1939-го."

    Лукаш задается вопросом, понимает ли хоть что-то в происходящем “украинская гиперлуповая дипломатия”

    “Или просто высылает послов… на фоне мощной экономической активности винницкого колхоза с агрессором?

    Нам точно важнее международных договоров права собственников "Бургер Кингз", швондеры?

    Правду же говорят, что на войне страшнее врага дурак командир.

    Командир-пугало”, - заключила Лукаш.

    Елена Лукаш, facebook
    Пост Елены Лукаш

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