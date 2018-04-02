Как завещал великий Поппе. О покушении на кириллицу

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Роман Степняк

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал общественность начать обсуждение возможного использования в стране латиницы. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Facebook после дружеской беседы с польским историком и журналистом Земовитом Шереком. Свою идею глава украинской дипломатии объяснил так: "Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?".

Что кого объединяет и с кем министр хочет подискутировать – понять нетрудно. Идея отказа украинцев от кириллицы уже несколько веков не дает покоя не столько галичанам или киевлянам, сколько нашим соседям за западными границами, а заявление Климкина послужило поводом еще раз на эту проблему взглянуть.

"Абецадло" — не абетка

Истории бодания украинской кириллицы и латиницы несколько веков. Первой серьезной попыткой перевода украинского правописания на латинские буквы историки к деятельности известного этнографа Йосифа Лозинского в первой четверти XIX века, изложившего свои взгляды в статье "О внедрении польского алфавита в русской письменности". Эту статью историки считают поводом для "азбучной войны", разгоревшейся в среде интеллигенции Правобережной Украины. Лозинский предложил азбуку украинского языка, которую назвал "абецадло". Он полагал, что кириллица соответствует исключительно церковнославянским письменам и не подходит для литературного украинского языка. Однако идея Лозинского оказалась мертворожденной и широкого распространения не получила.

После некоторого затишья о латинизации украинских земель, пребывающих в составе Австро-Венгерской империи, заговорили вновь. На этот раз по инициативе соответствующих имперских инстанций. При дворе императора горячо поддержали идею чешского слависта Иосифа Иречека, опубликовавшего в 1859 году проект перехода украинского языка на латиницу. Свой алфавит он разработал на основе чешского правописания, добавив к нему несколько польских букв. Главную цель Иречек, как и Лозинский, преследовал в избавлении от "архаичных церковнослявянских корней". Галицкая интеллигенция к идее отнеслась прохладно, а запланированная широкомасштабная реформа свелась к устранению из украинского алфавита твердого знака.

"Азбучная война"

"Азбучная война" была не столько попыткой адаптировать украинский язык к западным стандартам, сколько элементом противостояния двух великих империй – Австро-Венгерской и Российской. Ожесточенные дискуссии велись и в Москве. Сторонники латинизации, к примеру, утверждали, что "варварская азбука придает нам неприятный скифский оттенок, который портит блеск нашей образованности". По мнению западников, после введения латиницы письмо станет "разборчивее и красивее", печатное пространство сократится вдвое, книги станут "дешевле и доступнее".

Одним из наиболее ярких сторонников латинизации русского языка был известный литературный критик Виссарион Белинский. В декабрьском номере журнала "Отечественные записки" за 1844 год он выступил со своим проектом замены русской кириллицы латинским алфавитом. Белинский "совершенно и буквально" согласен с теми, кто считает "русский алфавит не только некрасивым и неизящным, но и безобразным, и притом отнюдь не рациональным…", а "книга, напечатанная таким шрифтом, не может не быть безобразною, в типографском отношении".

Мировая революция по-латыни

Большевицкий переворот в 1917 году и курс на "мировую революцию", горячими сторонниками которой были коммунисты ленинского типа, наиболее яркими фигурами среди которых можно назвать Троцкого и Луначарского, придал новый и необычный ракурс идеи латинизации кириллицы. Нарком образования Луначарский, проживший 18 лет за границей, совершенно осознанно проводил новую языковую политику как победитель в побежденной стране. "Постепенно книги, – писал он, – написанные русским алфавитом, станут предметом истории". Латинский алфавит пламенные революционеры посчитали одним из инструментов, призванных создать новую межнациональную общность.

Кириллица объявлялась "пережитком классовой графики XVIII–XIX веков русских феодалов-помещиков и буржуазии", то есть "графики самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма и насильственной русификации". Кириллицу называли "черной паутиной изуверского фанатизма". Мировая революция нуждалась в латинизации не меньше, чем в электрификации. Достаточно посмотреть на лозунги тех лет: "За латинизацию широким фронтом", "Латиница – письмо Октября". В правительстве Советской России за латинизацию отвечал специалист по языкам Кавказа Николай Яковлев, была создана специальная комиссия по латинизации алфавита, в работе которой активное участие принимал известный лингвист Николай Поппе.

Тем не менее, несмотря на бурную деятельность "латинизаторов", идея повисла в воздухе и в тридцатых годах была свернута.

На службе у Геббельса

Вновь затребованной латинизация оказалась во времена фашистской оккупации. Опыт отвергнутых советских латинизаторов пришелся ко двору ведомству Геббельса. Нацисты решили использовать латиницу для того, чтобы вести пропагандистскую работу на оккупированных славянских территориях, и Поппе, оказавшийся на оккупированной территории, оказался тут как тут. Если его научные труды, написанные до сотрудничества с немцами, демонстрировали его приверженность марксизму, то в условиях "нового порядка" ему ничего не стоило сменить риторику и с таким же воодушевлением доказывать, что латинизация кириллицы поможет обманутым советской пропагандой людям приобщиться к ценностям Третьего рейха.

После войны Поппе удалось бежать в американскую зону оккупации Германии, в 1949 году он эмигрировал в США, где работал профессором на факультете Дальнего Востока в Университете штата Вашингтон. Поппе прожил долгую жизнь и умер в июне 1991 года в возрасте 94 лет. После эмиграции он занимался монголистикой, сотрудничал с американской разведкой и к кириллице никакого отношения не имел.

Код нации

В современной Украине вопрос латинизации украинского языка поднимался несколько раз. В интернет-изданиях даже публиковались документы, которые якобы готовились на подпись главе государства. В частности сайт "Тритуна" в 2005 году писал, что латинский алфавит будет введен "с целью активизации интеграции Украины в Европейское сообщество, расширения коммуникативных функций украинского языка, укрепления разносторонних связей с государствами, составляющими оплот современной цивилизации".

На первом этапе латинизации должна подвергнуться Западная Украина, на втором – центральная часть страны, Киев, а также районы Крыма, компактно заселенные крымскими татарами, на третьем – восточные и юго-восточные области. Всего на латинизацию страны отводилось 10 лет, до 2015 года. Известно, что к идее благосклонно относился президент Виктор Ющенко, однако поддержки в обществе эта инициатива не получила.

В заключение этих заметок хочется подчеркнуть, что алфавит, будь то шумерский, древнеегипетский или майя, является одним из неотъемлемых кодов народа. Он составлен нашими предками и отшлифован более чем тысячелетней историей. Покушаться на него пытались многие. Ничего не получилось ни у польских королей, ни при дворе Габсбургов, ни у Йозефа Геббельса.