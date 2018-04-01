Заграница нам поможет... рассосаться по миру в поисках работы

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Четыре года минуло, как украинский народ сделал свой европейский выбор. Вернее, антиукраинский. Ведь те, кто стоял на Майдане были там не против пророссийского или за европейский выбор страны. Они там стояли за другую страну. За другую Украину. И они ее получили. По принципу старого одесского еврея, который поучая молодого отпрыска очень недовольного обстоятельствами своей жизни, говорил: юноша, поверь моему опыту, в жизни не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже. Теперь мы точно знаем, как бывает хуже того, что казалось нам таким плохим.

РИА Новости Украина Заробитчанин - главный инвестор Украины. Инфографика

С тех памятных пор горения шин и сердец во имя лучшей жизни из страны на заработки выехало около десяти миллионов наших сограждан. Именно они сегодня спасают свою страну от окончательного банкротства и дефолта переводами из-за рубежа. Так, по последним данным НБУ за прошлый год только легальными переводами гастарбайтеры перевели домой более 9,5 млрд долларов. Нелегально, минимум вдвое больше. Фактически, без малого, второй госбюджет страны. Для сравнения, поступления от иностранных инвестиций составили всего 1,8 млрд. долларов. Вчетверо меньше, чем от наших трудяг. Трудно себе представить, что будет с гривной и финансами страны, если этот поток прекратится. Ни МВФ, ни Всемирный банк, ни ЕС своими кредитами эту потерю не перекроят. А ведь такое наверняка случится. По нескольким причинам.

Первая. Раньше гастарбайтеры уезжали за рубеж, чтобы заработать себе на безбедную старость в своей стране. Все-таки до коммунального геноцида жизнь в Украине, при наличии валютной заначки была намного дешевле, чем у соседей. Теперь мы, что по ценам на продукты, что на коммуслуги вышли на уровень европейских. Однако при прежнем низком качестве. Хороши были у нас и условия выхода на пенсию со всеми возможными льготами для этой категории населения. Минимальный трудовой стаж был всего 15 лет. Теперь — 35. С ну очень смешным размером пенсионного обеспечения в 35-40 евро. Смысл возвращаться? Может лучше пускать "корни" в зарубежье?

Второе. Родная ГФС тянет свои ручки к закордонным заработкам своих сограждан, пытаясь идентифицировать их по переводам. И пока ограничиваясь ежегодными напоминаниями о необходимости уплаты всех налогов со всех зарубежных доходов. Далее, естественно может заработать система аналогичная той, что работает ныне со злостными неплательщиками алиментов. В смысле запрета выезда за рубеж. Под запрет ныне попали около 90 тысяч алиментщиков. А чем неплательщики налогов с зарубежных доходов лучше? Почему они не платят алименты своей матери-родине? По слухам, в планах ГФС, такая мера есть. Вопрос, когда введут в действие.

Третья. По разным подсчетам в РФ трудится в пределах трех-четырех миллионов украинцев. Киев намерен в скором времени расторгнуть Большой договор с РФ, Договор об экономическом сотрудничестве и пр. Дойдет очередь и до виз для россиян. С соответствующей ответной мерой от Москвы — визами для украинцев, которые при таком числе трудовых мигрантов из нашей страны будет даже технически непросто получить. Перед нашими соотечественниками будет банальный выбор: или в нищету домой или изменение гражданского статуса в гостях. Вопрос, что выберут миллионы украинцев, работающих в России — скорее риторический. Тем более, что и пенсии там повыше, и образование для детей получше, и медицина дешевле и качественнее. То, что при этом Украина потеряет 3-4 млрд. долларов переводов плюс с десяток провезенных кэшем, так-то для Украины — пустяк. Никто и не заметит.

Несмотря на то, что за пределами страны уже трудится почти половина трудоспособного населения Украины тенденция у живущих тут тоже бегство. Так все социологические замеры последних лет показывают, что треть от оставшегося населения намерена покинуть родину. Большая часть — навсегда. Всего десять процентов молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет намерены после работы за рубежом вернуться домой. Показателен в этом смысле опрос, проведенный среди студентов львовских вузов. Восемьдесят процентов опрошенных намерены навсегда покинуть Украину с тем, чтобы жить и работать в Европе. И это в столице "украинского национализма"! Что же говорить тогда о других городах и умонастроениях молодежи там?

Такая тенденция в среде молодых украинцев отражает настрой их родителей. Так социологические опросы свидетельствуют, что больше половины украинцев, имеющих детей, хотели бы чтобы их отпрыски учились, работали и жили за пределами Украины. Так что львовский опрос среди студентов показывает лишь то, что родители ныне сознательно настраивают своих детей на эмиграцию. И делают это, увы, эффективней, чем официальная пропаганда, которая трубит о необходимости молодым строить европейскую Украину.

По оценкам Варшавы в ближайшие двадцать лет, при текущем уровне роста ВВП в 4-5% в год им потребуется около 10 млн. трудовых мигрантов. Половину они намерены получить из Украины. То есть, где-то ту треть от желающих ныне покинуть страну в поисках лучшей доли. Кто же останется здесь и будет наполнять бюджет страны налогами, а пенсионный фонд отчислениями для оплаты пенсий нынешним старикам? При таких раскладах, скоро в стране на одного работающего будет три-четыре пенсионера. А это означает, во-первых, сохранение нижайшего уровня пенсионного обеспечения, без возможности его роста. Во-вторых, когда подойдет очередь выхода не пенсию тех, кто оплачивает пенсию нынешних, то им уже и оплачивать будет некому. И эта ситуация станет очевидной в ближайшие пять лет, а то и раньше.

Так что прогнозы отечественных демографов о том, что к 2040 году население Украины будет составлять не более 25 млн. человек имеют все шансы сбыться. При этом две трети из них будут старше 50 лет.

Если же предположить, что большая часть выехавших никогда более не вернется на родину, то участь оставшихся в социально-экономическом смысле будет плачевна. Ни пенсий, ни бесплатной медицины, ни тепла и света в домах. А еще, возможные экологические катастрофы: от дырявой ГТС до отработавших свой срок атомных реакторов на АЭС, грозящих в ближайшие пять-десять лет стать "чернобылями". К слову, в ноябре прошлого года, вице-премьер Семерак, публично заявил, что каждые два часа умирают три украинца из-за того, что живут в зоне экологического бедствия. Увы, но подобная статистика, в силу объективных процессов старения технологического оборудования советского производства будет только нарастать. А у государства уже просто нет средств, чтобы эти процессы сдерживать. Ухудшающаяся экологическая ситуация в Украине будет также мотивировать трудоспособных искать более безопасные в этом смысле страны.

Парадоксально, но нынешняя власть и прежде всего президент, которые так любят твердить, что они создают "оранжерейные" условия для иностранных инвесторов не озаботились созданием программы лояльности и поддержки тем миллионам сограждан, которые выступают реальными инвесторами и донорами умирающей отечественной экономики и финансовой системы. А ведь для понимания такой необходимости достаточно обратиться к статистике НБУ и сравнить объемы поступлений ПИИ и зарубежных переводов гастарбайтеров.