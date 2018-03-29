Дикие пляски на детских костях. Накажут ли пранкера Вольнова?

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

После жуткой трагедии в Кемерово началась истерия. Понять ее можно и нужно. Люди оказались буквально раздавлены горем. Одним из проявлений этого горя и истерии стало недоверие к официально озвученному числу жертв.

Согласно данным МЧС РФ, их оказалось 64 человека, большая часть – дети. Это много, непростительно много.

Меж тем, в соцсетях люди стали писать, что жертв гораздо больше – от 200 до 600 человек. Многие их тех, кто писал, поддались общей панике. Другие поступали так сознательно, расшатывая ситуацию. Это их работа, в которой используются механизмы, отработанные давно и действующие эффективно.

Однако первым дезинформацию о 300 трупах запустил украинский пранкер Евгений Вольнов (он же Никита Кувиков). Этот гнусно действующий человек лично обзвонил кемеровские морги, рассказывая о сотнях трупов. После чего потешался. Более того, на странице Вольнова есть и другие записи, где он издевается над трагедией, звонит родственникам погибших и их знакомым, придавая этому политический оттенок. Мат, хамство, черный юмор – неизменные атрибуты данных видео.

Политические акценты Вольнова понятны. Человек – надо отдать ему должное – знает психологию "хомячков" и действует по эффективным лекалам. Однако в любом действии, высказывании есть черта, за которую нельзя переступать. Глумление над смертью (тем более, над детской смертью) – одна из них. Вольнов перешел черту, и думаю, что дальнейшая судьба его будет печальной.

И лично я, несмотря на весь свой гуманизм, по Вольнову плакать не буду. Да, возможно, это слишком резко, агрессивно, но другой реакции тут быть не может. 64 сгоревших человека, большая часть из которых – дети! Которых родители привели отдохнуть и развлечься… Что может быть ужаснее? Что еще так лишает сна? Я не сплю вторые сутки. А Вольнов глумился над произошедшим.

У него не было ни сочувствия, ни попытки выразить соболезнования. Для него это был лишь очередной пранк, способ прославиться – и заработать. И это даже страшнее действий тех, кто оправдывал трагедию в Одессе 2 мая 2014 года.

Вольнова уже осудили, выразили отвращение, написали угрозы в его социальных сетях. Но нашлись и те, кто его поддержал. Те, кто писал нечто в духе "так поганой русне и надо" (это они о сгоревших детках). Среди подобных комментаторов, безусловно, присутствовали боты, но были и реальные люди, чьи аккаунты я внимательно изучил. Впрочем, можно ли назвать их людьми? Или это одержимые бесами ненависти, которым давно уже нужен экзорцист? Как низко они пали, как уродливо мутировали, что пляшут на обгоревших костях малышей?

К сожалению, по таким подонкам зачастую и судят нынешнее украинское общество. Все это – кровавые монеты в копилку украинского безумия. Вроде факельных шествий нацистов или волонтеров, радующихся гибели российского пилота. Но случай Вольнова и его поддержавших – запредельно патологичен, так как речь идет о детях. И такими поступками пранкер, прежде всего, дискредитирует украинский народ.

Как избежать такой дискредитации? Было бы правильно, если бы Вольнова наказали сами украинские власти. Выдвинули бы обвинение и осудили по соответствующей статье. Это стало бы единственно верным решением. Так бы украинская власть засвидетельствовала, что, несмотря на все обиды и противоречия, она остается в здравом уме и не готова мириться с переходом за черту, после которой начинает трупоедство.

Однако я не уверен, что у украинской власти в принципе возникли подобные мысли. Вероятно, они даже и не заметили поступка Вольнова, а, значит, оставят его без внимания. Но сделать так ни в коем разе нельзя – подобное не должно оставаться без внимания. Обратное же будет свидетельствовать, что власть имущие разделяют подобную политику глумления и трупоедства и тем самым дискредитируют страну, в природе которой не было подобных гнусных проявлений.

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Наказать Вольнова – значит, выразив твердую позицию, не допустить такого в дальнейшем, значит, сказать и России, и миру, а главное, своему народу: мы не стоим рядом с трупоедами и не поддерживаем им. Нужно осудить пранкера. Ну, или – уверен, люди оценят – выслать его из страны как правонарушителя и клеветника Украины. Выслать, например, в Россию.

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