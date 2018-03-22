Спиридонов: у Порошенко нет шансов честно выиграть выборы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которым около 40% украинцев не знают, за кого бы проголосовали вообще. При этом если бы парламентские выборы состоялись в конце февраля, то в Раду прошли бы "Батькивщина", РПЛ, Оппозиционный блок, "За життя", "Гражданская позиция", БПП, "Самопомич" и "Свобода".

Тем временем рейтинг кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко – 24,6%, за ней следуют Олег Ляшко (15,5%) и Анатолий Гриценко (12,5%). Петр Порошенко оказался только на четвертом месте с результатом 9,8%.

В интервью РИА Новости Украина политический эксперт Николай Спиридонов проанализировал результаты опросы и шансы Тимошенко возглавить страну.

Цифры в опросе оказались для вас неожиданными?

– Я не увидел в рейтинге чего-то неожиданного. Собственно, то, что Порошенко может быть на четвертом месте – это не неожиданность. Порошенко можно "вытаскивать" на второе место только с помощью административного ресурса.

А позволят ли в администрации президента уйти в отрыв Тимошенко? Или будут ответные действия?

– Пока она немного в отрыв уходит. Пока есть четкая позитивная динамика у Тимошенко и ее партии – за последние несколько месяцев, начиная с сентября 2017 года – ее рейтинг стабилен и повышается. В то время как у "Блока Порошенко" достаточно стабильно понижается. То есть в отрыв она уже идет.

Но что касается именно прогноза результатов выборов, пока прогноз давать достаточно сложно. Во-первых, до выборов остался год, а во-вторых, Порошенко сконцентрировал достаточно мощный админресурс. На данный момент он контролирует ЦИК, суды, достаточно плотно контролирует более половины силовиков.

Как в таким условиях будут выглядеть выборы?

– Достаточно уверенно можно сказать, что если выборы действительно пройдут так, как должны проходить выборы, скорее всего, в конкуренции с той же Тимошенко, а может, и не только с ней – а и в конкуренции с Бойко, даже с Рабиновичем, больших шансов у Порошенко не будет. У него могут быть шансы в том случае, если он выведет на второй тур с собой Ляшко.

Но учитывая, что действующей власти отступать особо некуда, гайки закручены, контроль над судами и силовиками есть, контроль над ЦИК есть, к сожалению, существует вероятность, что нынешняя власть попытается остаться у своих кресел в том числе не на 100% юридически безупречными средствами. Поэтому, соответственно, электоральные симпатии нам понятны – что у Тимошенко есть все шансы стать президентом, у нее восходящий тренд, а что в Украине получится на практике – будем видеть.

Но у Януковича тоже было впечатление контроля в 2013-14 году…

– Янукович тоже считал, что у него все под контролем, он контролировал и суды, и силовиков, но когда у него возникли проблемы, этот админресурс очень быстро зашатался.

Тут есть такая общая политическая, технологическая тенденция, что чем ближе к выборам, тем сильнее может "шататься" админресурс. Потому что те же силовики, те же судьи видят, что президент непопулярен, его рейтинг явно меньше 10%. Соответственно, они начинают думать: им ориентироваться на действующего президента или на других "лошадок", у которых есть шансы пройти?

Соответственно, когда президент новоизбранный, тогда понятно, что у него точно есть админресурс. А когда президент становится непопулярным, а выборы приближаются – начинается разброд и шатание: уже где-то и судьи не все указания исполняют, и силовики думают, стоит ли им лезть на рожон, и в ЦИК могут тоже найтись свои герои, которые решат поставить на кого-то другого…

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Вопрос – сможет ли Порошенко все же этот админресурс сохранять на таком уровне, как сейчас, или начнутся разброд и шатание. Если у Порошенко будет админресурс такого уровня, как сейчас, к сожалению, не исключен вариант, что ЦИК просто объявляет его победу, а суды, которые ему подконтрольны, никаком образом это не могут оспорить.

Такой вариант не исключен, но если все-таки мы не говорим о силовых сценариях или сценариях не совсем легитимных, то с точки зрения чисто электоральных на данный момент шансов легитимно честно переизбраться у Порошенко нет. А наиболее реальным кандидатом является Тимошенко – и это подтверждают целый ряд самых разных рейтингов.

В "уходе" Януковича большую роль сыграл Запад. А на кого он может поставить теперь?

– Порошенко с очень большими оговорками, но все-таки устраивает некоторые элиты Запада. Если Янукович категорически не устраивал Западную Европу, Соединенные Штаты, то с Порошенко знают, что у него есть оффшоры, еще не все им нравится, но четко на другую "лошадку" они не поставили. Были разговоры про Вакарчука, но они поутихли, были разговоры про руководителя НАБУ Артема Сытника, но на данный момент нет никакого рейтинга. У него и узнаваемости нет.

Получается, сейчас все концентрируется вокруг двух кандидатов – Порошенко и Тимошенко. Может, иногда есть ставки на Бойко. Соответственно, тут пока на данный момент большого давления Запада на президента Порошенко нет. Поддавливают – с антикоррупционным судом, но такого уровня давленя, как с Януковичем, нет.

А может ли Тимошенко договориться с западными элитами?

– Если она договорится, что ее более четко поддерживают, тогда, возможно, будут давить на Порошенко. Работа по этому направлению ведется. Она и в Штаты летала, и ее люди летали – тот же Григорий Немыря. Они проводили там встречи, с Тиллерсоном встречались, с Волкером, с Марком Рубио – нашумевшим кандидатом в президенты США. Они пытаются работать в том направлении, чтобы Запад их поддержал. Но пока только часть западных элит могут поддержать Порошенко. Часть западных элит считают, что Порошенко – это "сукин сын, но это наш сукин сын" и его поддерживают.

И тут если будет хотя бы паритет, уровень влияния Тимошенко сравняется с уровнем влияния Порошенко на западные элиты, то в условиях паритета скорее всего Петр Порошенко не сможет применять какие-либо экстремальные технологии и в честном электоральном бою шансов достаточно мало. Поэтому задача оппонентов действующего президента – хотя бы получить условную легитимность на Западе.

Любому кандидату придется договориться хотя бы с частью элит на Западе, чтобы всерьез претендовать на пост президента Украины.