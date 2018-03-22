Боярка без Корчагина... Кто-то решил, а кто-то сделал

Роман Степняк

Боярка осталась без памятника Павке Корчагину. Эпопея войны с памятниками, затеянная главой Института национальной памяти Владимиром Вятровичем, кажется, будет бесконечной, в одной только Боярке стоит еще и монумент с уникальным паровозом серии К-15776, к Павке Корчагину имеющем непосредственное отношение. Боюсь загадывать, но кажется, что руки вездесущих активистов и к этому паровозику обязательно дотянутся.

"Добрые люди" из института Вятровича

А пока сами радикалы радостно расписались в социальных сетях: "Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям С14, Нацкорпусу и Нацдружин".

"Добрые люди" запечатлели факт демонтажа и себя любимых на этом фоне – с добрыми и не претендующими на наличие интеллекта лицами. Впрочем, зачем утруждать себя лишними усилиями, если думать за них есть кому: в ведомстве Вятровича таких мыслителей – хоть пруд пруди.

Сочиняя список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации, кроме полтысячи коммунистических деятелей прошлого, они вписали одну выдуманную фигуру: "Павел Корчагин, литературный герой романа Николая Островского "Как закалялась сталь", который пропагандировал борьбу за установление советской власти в Украине". И немного дальше по алфавиту — его автор: "Островский Николай Алексеевич". Чем же так провинился перед Вятровичем Островский и его герой Павка Корчагин? В ответе на этот вопрос закрадывается предположение, что всем институтом памяти так и не осилено ни сам роман, ни биография его автора.

Фото facebook.com/bik.oleksij Памятник Павке Корчагину в Киевской области

"Только мозг и голос"

Декоммунизаторы сослались на официальную биографию писателя, подогнанную идеологами прежнего режима под советские стандарты: "Островский Николай Алексеевич — советский военный и партийный деятель, писатель; участник установления советской власти в Украине и борьбы с повстанческим движением, служил в бригаде Григория Котовского, 1-й конной армии и Частях особого назначения (ЧОН) Красной армии, сотрудник Изяславской ЧК (1919–1921), секретарь райкома комсомола в Берездове и Изяславе, секретарь окружкома комсомола в Шепетовке (1924); бригадный комиссар Политуправления Красной армии (1936)".

В основном правильно. Но это ведь далеко неполная биография тяжело больного, но не сломленного человека, которую он раскрыл в своем знаменитом автобиографическом романе. Его канонизация началась после очерка известного журналиста Михаила Кольцова: "Николай Островский лежит на спине, навзничь, абсолютно неподвижно. Одеяло обернуто вокруг длинного, тонкого, прямого столба его тела, будто постоянный футляр, который не снимается. Мумия". Кольцов восхищался силой духа совсем молодого человека, "живыми у которого оставались только мозг и голос". И каждое утро этот мозг, преодолевая боль и смертельную безнадежность, диктовал страницы новой книги.

Далее к созданию образа непоколебимого комсомольца подключилась советская пропаганда, которая, в отличие от ведомства Вятровича, нацелена была на созидание. Пусть не совсем соответствующее реальности, основанное на классовых предрассудках, ложных представлениях о социальной справедливости. Книга "Как закалялась сталь" в дальнейшем сильно редактировалась, поправлялся не только литературный стиль (а ведь не очень грамотный в силу жизненных обстоятельств Николай Островский плохо владел русским языком, в архивах хранятся немало документов, написанных им собственноручно на украинском языке, тоже, кстати, не совершенном) но и идеологические маркеры.

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"Чтобы не было мучительно стыдно"

Да, роман "Как закалялась сталь" стал манифестом комсомола. Павка Корчагин перешагнул фолианты многомиллионных тиражей и долгие годы воспринимался не как литературный герой, а как реальный человек. Его именем называли пионерские отряды, заводы и пароходы, его цитаты школьники цитировали на экзаменах – помните, кто заканчивал школу в советские времена: "Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и. мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее".

Ну что тут не так и не годится для наших дней? Для любого времени, несмотря на воцарившуюся в нем идеологию? Эти слова, как и идея самого романа, избавленного от всякой шелухи, оказалась понятной и доступной в разных странах мира. Книга переведена на десятки языков и пользуется популярностью в разных странах.

Своего Павку Корчагина увидели японцы. И если в 1936 году "Как закалялась сталь" в переводе Сугимото Рёкити была запрещена в стране Восходящего солнца, то уже после Второй мировой войны униженные поражением японцы воспринимали Павку Корчагина как символ борьбы с непреодолимыми обстоятельствами, а поставленная по мотивам романа Островского пьеса пользовалась необычайной популярностью среди жителей Токио.

К творчеству Николая Островского не раз обращались в Китае. В конце прошлого века кинематографисты из Поднебесной экранизировали роман, у них получилось целых 20 серий. Картина была признана в Китае фильмом года. Фильм снимался, кстати, в Боярке, потом еще несколько лет на родину Павки приезжали восхищенные китайцы, чтобы удостовериться, что образ любимого героя создавался именно в этих краях.

Мудрые китайцы, пережив эпоху своих хунвейбинов, умеют извлекать из прошлого крупицы истины. На основе исторического опыта они создали великое государство. Нам лишь предстоит пережить смутное время отечественных хунвейбинов и надеяться, что кое-что из наследства прошлого удастся сохранить.