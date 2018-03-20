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    Вопрос нацбезопасности. Каковы перспективы "дела Савченко"?

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (83)

    (обновлено: )11640
    Вся произошедшая история может стать мощным трамплином для Савченко на следующий политический цикл.Но по пути Порошенко и Ко все-таки разберутся с конкурентами, как смогут и как получится.
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    УНИАН

    Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

    15 марта Генпрокурор без высшего юридического образования Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности и арест Надежды Савченко. Если послушать соответствующие выступление Луценко, то планам Савченко могли бы позавидовать Вера Засулич и Ульрика Майнхоф вместе взятые…

    Когда на Донбассе задержали главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, было понятно, что эта история будет иметь продолжение. Фигура Савченко, которую пытаются привязать к "делу Рубана", здесь не случайна. 

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    Наверняка главная цель "дела Рубана-Савченко" – это Юлия Тимошенко. Хотя мы не раз увидим, как различные политические силы попытаются "пристегнуть" к скандалу тех, кого считают своим главным оппонентом. Например, "партия войны" попыталась создать впечатление, будто имеется взаимосвязь между Рубаном и Медведчуком, Администрация президента Украины неудачно стремилась связать арестованного с мэром Львова Садовым, ряд провластных блогеров обвинял указанную выше Тимошенко

    Брифинг Савченко в Раде. Видео
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    Дело против Савченко. Нардеп о гранатах и олигархах в Раде

    Но большинство таких версий развалились со старта, потому что журналисты и эксперты подвергли их сомнению, прямо назвав дезинформацией. 

    Например, в случае с Рубаном изучение открытых источников показывает, что "генерал-полковник", скорее, воспринимал Медведчука как конкурента в деле обмена пленными, поэтому озвучил в его адрес целую серию нападок. "Украинский выбор" в долгу не остался, опубликовав еще в 2015 году материал, где Рубан назван самозванцем.

    Но главной целью представляется кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Как ни крути, а есть масса фактов, подтверждающих такую версию. Например, Надежда стала народным депутатом по спискам "Батькивщины", Тимошенко лично встречала ее в аэропорту почти 2 года назад, да и первые шаги в политике тоже делала под крылом Юлии Владимировны. 

    Относительно связей Савченко с Медведчуком, оба политика всегда подчеркивали, что никакого отношения друг к другу не имеют. Да, Медведчук был автором юридической формулы, позволившей в мае 2016 года обменять Савченко, не попадавшую под действие Минских соглашений, на отбывавших наказание в Украине российских военнослужащих. Но, освободив Савченко, Медведчук больше не выказывал к ней интереса и прямо дал понять, что не заинтересован в совместных с ней политических проектах. Сама Савченко, кстати, 15 марта тоже призналась, что никогда даже не видела этого политика. В сущности, логично, ведь электоральные ниши у Савченко и Медведчука абсолютно разные.

    Но зачем тогда нужен такой "вброс"? Вероятно, определенная часть киевских "верхов" не в восторге от увеличения политической капитализации Медведчука, связанной с прогрессом в обмене пленными. Поэтому часть украинской элиты развернула против него превентивную атаку, чтобы нанести ущерб репутации до того, как пройдет второй этап обмена пленных согласно Минским соглашениям.

    Савченко просит суд отдать ей Рубана на поруки. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Рубан любит Украину. Выступление Савченко в суде

    Хорошие отношения Савченко поддерживала с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко, располагающего политическими амбициями и находящегося не в лучших отношениях с властью. Потому ему также стоит быть готовым к вызову на допросы.

    Помимо прочего, "дело Рубана-Савченко" может стать идеальным инструментом для стерилизации и взятия под плотный контроль информационного пространства в условиях де-факто стартовавшей избирательной кампании. Практически нет сомнений в том, что в ближайшие месяцы будет раскрыт еще не один "заговор", а множество СМИ прочувствуют на себе увеличение давления. Наталкивают на подобные мысли прошедшие 12 марта, сразу после задержания Рубана, обыски у оппозиционных журналистов и общественных деятелей, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций".

    Вместе с тем, стоит понимать, что ГПУ с приходом Луценко работает весьма эффектно, но крайне неэффективно. "Процесс века" в виде дела против экс-президента Януковича – яркий тому пример. Фактически не доведено до ума ни одно громкое дело, ни один из высокопоставленных чиновников либо депутатов не понес реальное наказание, несмотря на громкие заявления Луценко и снятия неприкосновенности с целого ряда нардепов. С находящимся за границей нардепом Евгением Бакулиным, лишенного неприкосновенности 15 марта, случится ровно тоже самое. Бакулина сделали крайним, превратив в главного фигуранта по так называемому делу "вышек Бойко". Теперь это не "вышки Бойко", а вышки Арбузова и Александра Януковича. Вот и в деле Рубана-Савченко будет такая же "ловкость рук и никакого мошенничества". Провалив "процесс Януковича" и другие громкие расследования, с помощью "дела Рубана-Савченко" Луценко попытается прикрыть свои многочисленные провалы на посту генпрокурора.

    Семен Глузман
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    Вот только сомнительно, что дело дойдет до реального приговора Савченко. Во-первых, согласие на привлечение ее к ответственности должен еще дать парламент. Во-вторых, дело может развалиться в судах – вообще, судьи не очень любят браться за политические дела, тем более в нынешних условиях, ведь через год-полтора может состояться серьезное переформатирование власти.

    В-третьих, Савченко, Герой Украины, за решеткой в Украине – серьезный пиар-провал для действующей власти и возможный удар по имиджу на международной арене, где недовольство украинской правящей верхушкой продолжает нарастать. Наконец, любой приговор можно оспорить в ЕСПЧ, а учитывая крайне хлипкую доказательную базу Луценко, добиться справедливости в Страсбурге будет несложно.

    В конечном итоге вся эта история может стать мощным трамплином для Савченко на следующий политический цикл. Здесь стоит вспомнить, что к моменту возвращения из РФ Савченко обладала одним из наибольших рейтингов доверия в украинском обществе. Этим шансом она не воспользовалась, но история может подарить еще один шанс.

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