Вопрос нацбезопасности. Каковы перспективы "дела Савченко"?

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

15 марта Генпрокурор без высшего юридического образования Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие неприкосновенности и арест Надежды Савченко. Если послушать соответствующие выступление Луценко, то планам Савченко могли бы позавидовать Вера Засулич и Ульрика Майнхоф вместе взятые…

Когда на Донбассе задержали главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, было понятно, что эта история будет иметь продолжение. Фигура Савченко, которую пытаются привязать к "делу Рубана", здесь не случайна.

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Наверняка главная цель "дела Рубана-Савченко" – это Юлия Тимошенко. Хотя мы не раз увидим, как различные политические силы попытаются "пристегнуть" к скандалу тех, кого считают своим главным оппонентом. Например, "партия войны" попыталась создать впечатление, будто имеется взаимосвязь между Рубаном и Медведчуком, Администрация президента Украины неудачно стремилась связать арестованного с мэром Львова Садовым, ряд провластных блогеров обвинял указанную выше Тимошенко…

Но большинство таких версий развалились со старта, потому что журналисты и эксперты подвергли их сомнению, прямо назвав дезинформацией.

Например, в случае с Рубаном изучение открытых источников показывает, что "генерал-полковник", скорее, воспринимал Медведчука как конкурента в деле обмена пленными, поэтому озвучил в его адрес целую серию нападок. "Украинский выбор" в долгу не остался, опубликовав еще в 2015 году материал, где Рубан назван самозванцем.

Но главной целью представляется кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Как ни крути, а есть масса фактов, подтверждающих такую версию. Например, Надежда стала народным депутатом по спискам "Батькивщины", Тимошенко лично встречала ее в аэропорту почти 2 года назад, да и первые шаги в политике тоже делала под крылом Юлии Владимировны.

Относительно связей Савченко с Медведчуком, оба политика всегда подчеркивали, что никакого отношения друг к другу не имеют. Да, Медведчук был автором юридической формулы, позволившей в мае 2016 года обменять Савченко, не попадавшую под действие Минских соглашений, на отбывавших наказание в Украине российских военнослужащих. Но, освободив Савченко, Медведчук больше не выказывал к ней интереса и прямо дал понять, что не заинтересован в совместных с ней политических проектах. Сама Савченко, кстати, 15 марта тоже призналась, что никогда даже не видела этого политика. В сущности, логично, ведь электоральные ниши у Савченко и Медведчука абсолютно разные.

Но зачем тогда нужен такой "вброс"? Вероятно, определенная часть киевских "верхов" не в восторге от увеличения политической капитализации Медведчука, связанной с прогрессом в обмене пленными. Поэтому часть украинской элиты развернула против него превентивную атаку, чтобы нанести ущерб репутации до того, как пройдет второй этап обмена пленных согласно Минским соглашениям.

Хорошие отношения Савченко поддерживала с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко, располагающего политическими амбициями и находящегося не в лучших отношениях с властью. Потому ему также стоит быть готовым к вызову на допросы.

Помимо прочего, "дело Рубана-Савченко" может стать идеальным инструментом для стерилизации и взятия под плотный контроль информационного пространства в условиях де-факто стартовавшей избирательной кампании. Практически нет сомнений в том, что в ближайшие месяцы будет раскрыт еще не один "заговор", а множество СМИ прочувствуют на себе увеличение давления. Наталкивают на подобные мысли прошедшие 12 марта, сразу после задержания Рубана, обыски у оппозиционных журналистов и общественных деятелей, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций".

Вместе с тем, стоит понимать, что ГПУ с приходом Луценко работает весьма эффектно, но крайне неэффективно. "Процесс века" в виде дела против экс-президента Януковича – яркий тому пример. Фактически не доведено до ума ни одно громкое дело, ни один из высокопоставленных чиновников либо депутатов не понес реальное наказание, несмотря на громкие заявления Луценко и снятия неприкосновенности с целого ряда нардепов. С находящимся за границей нардепом Евгением Бакулиным, лишенного неприкосновенности 15 марта, случится ровно тоже самое. Бакулина сделали крайним, превратив в главного фигуранта по так называемому делу "вышек Бойко". Теперь это не "вышки Бойко", а вышки Арбузова и Александра Януковича. Вот и в деле Рубана-Савченко будет такая же "ловкость рук и никакого мошенничества". Провалив "процесс Януковича" и другие громкие расследования, с помощью "дела Рубана-Савченко" Луценко попытается прикрыть свои многочисленные провалы на посту генпрокурора.

Вот только сомнительно, что дело дойдет до реального приговора Савченко. Во-первых, согласие на привлечение ее к ответственности должен еще дать парламент. Во-вторых, дело может развалиться в судах – вообще, судьи не очень любят браться за политические дела, тем более в нынешних условиях, ведь через год-полтора может состояться серьезное переформатирование власти.

В-третьих, Савченко, Герой Украины, за решеткой в Украине – серьезный пиар-провал для действующей власти и возможный удар по имиджу на международной арене, где недовольство украинской правящей верхушкой продолжает нарастать. Наконец, любой приговор можно оспорить в ЕСПЧ, а учитывая крайне хлипкую доказательную базу Луценко, добиться справедливости в Страсбурге будет несложно.

В конечном итоге вся эта история может стать мощным трамплином для Савченко на следующий политический цикл. Здесь стоит вспомнить, что к моменту возвращения из РФ Савченко обладала одним из наибольших рейтингов доверия в украинском обществе. Этим шансом она не воспользовалась, но история может подарить еще один шанс.