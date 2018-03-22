Архив рубрики Клуб обозревателей

Один из народных депутатов заявил, что его коллеге Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. Как считает психиатр Семен Глузман, в ВР многим не помешало бы это сделать, но не Савченко.
Для украинской власти соблюдение прав человека — вопрос вторичный, именно поэтому Украина демонстрирует такую впечатляюще негативную динамику, и только смена власти может кардинально изменить ситуацию, считает политолог Андрей Золотарев.
Как быстро летит время. Казалось бы, еще вчера нужны были хоть какие-то основания. Если агрессор не хотел нападать первым, это приходилось делать за него – ну хоть одну бомбу, хоть один залп, хоть одну диверсию.
Президентом Порошенко недовольна оппозиция и большинство олигархов, а в администрации Трампа его не считают "своим", так что вполне возможны "смотрины" для новых кандидатов, считает политолог Алексей Якубин.