Покаянные дни. Как свернуть с дороги, которая ведет в никуда

Роман Степняк

Не знаю, то ли Великий пост, то ли запоздалая весна внесли свои коррективы, но в обществе начали говорить о прощении и покаянии. Видимо, все-таки эта война, подлая, изрядно осточертела, в обществе пробуждаются понимание, что этому надо положить край. Вот и известна поэтесса и активная участница Майдана Евгения Бильченко разместила на Facebook покаянный пост. То есть текст о покаянии.

"Они воюют с зеркалом"

Текст многозначительный и умный. Как бы не относиться к Бильченко, но слова ее вызывают доверие. Вот почитайте: "Они говорят: мы не простим! Они беспощадны, они непримиримы, они готовы воевать до последнего украинца, до последнего жителя Донбасса. Они живут в Москве, в Крыму, в Германии, США; на Донбассе, впрочем, тоже живут, и в Киеве. Они говорят: никакого прощения! Они говорят: пусть лижут наш порог и ползают на коленях. Они смотрят в зеркало и воюют с зеркалом".

Заметьте, они – это не люди, которые четвертый год воюют и убивают друг друга, хотя и среди этих, воюющих не на словах, есть такие. Может даже большинство таких. Но в их случае они подчинены воли обстоятельств, продиктованных войной. И если вчера от пули снайпера или разрыва мины погиб товарищ, побратим, назовите, как хотите, — погиб человек, с которым делился последним, то эту ненависть можно понять. Война никого еще не сделала милосердным. Война – это дорога в никуда.

Далее Евгения пишет: "Я не сразу поняла, что произошло, я думала, что мы с некоторыми из них воюем на одной стороне; впрочем, они не воюют. Подавляющее большинство из них ни разу не бывали под обстрелом и не видели трупов. Потому они могут позволить себе быть непримиримыми".

Прощение в законе

Так получилось, что совпал выход текста Евгении Бильченко и проекта закона "О прощении", подготовленный бывшим народным депутатом и заместителем главы администрации президента Андреем Сенченко. Документ весьма скандальный. Сенченко считает, что после возвращения Крыма и оккупированного Донбасса в "украинскую гавань", прощения должны просить все, кто волею судьбы оказался на этих территориях.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Глава временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко

Сенченко, как в прежние времена составлялись клятвы на верность партии и комсомолу, сочинил просьбу о прощении, которую будет предложено зачитать всем уличенным: "Я, гражданин Украины (фамилия, имя и отчество), в период вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны поступил в интересах государства-агрессора в ущерб интересам Украины уголовное преступление, обстоятельства о котором (которые) изложены мной в заявлении о совершенном уголовное правонарушениях, предоставленная мной вместе с данной просьбой о прощении. Признаю свою вину, искренне раскаиваюсь и прошу у украинского народа и государства прощения за совершенное (нет) мной преступление (ы). Прошу применить ко мне процедуру прощения и альтернативное наказание, предусмотренное Законом Украины "О прощении".

Далее экс-депутат разъясняет терминологию документа. По его разумению, альтернативное основное наказание — наказание, которое применяется к гражданину Украины, согласно Уголовному кодексу Украины, в качестве замены основного наказания. Чтобы не сидеть в тюрьме. Перечень запредельный. Здесь и лишение права на работу в органах государственной власти и местного самоуправления, во всех вспомогательных органах власти, правоохранительных органах и органах судебной власти. Такие лица лишатся права принимать участие в выборах, права на преподавательскую деятельность, права быть избранным на любую должность.

Двое с майдана

Евгения Бильченко была заметной фигурой на Майдане. Смею предположить, что не менее заметной, чем Андрей Сенченко. Она там стояла на Майдане по собственному убеждению, как многие тысячи, хотите – миллионы украинцев. У нее были идеалы, но она не понимала, что они недостижимы.

У Андрея Сенченко были конкретные цели и на какое-то время они стали реальностью. После победы Майдана, он занял весьма достойную должность на Банковой. А дальше что-то пошло не так, и он выпал из первого эшелона власти. Во время выборов в Верховную раду осенью 2014-го также остался без мандата.

Теперь ему нужно доказывать свою востребованность. Ему, выходцу из Крыма, очень хочется туда вернуться на белом коне. Поэтому он пишет такие законы, хотя понимает, что это уже не его компетенция и правом законодательной инициативы он не наделен. Да, он может воспользоваться старыми связями, партийной принадлежностью и зарегистрировать документ в парламенте. Скорее всего это его партийное поручение, как говорили в годы моей и его комсомольской юности.

Но содержание закона крайне далеко от чаяний народа. Текст на все лады уже прокомментировали так ненавистные "московские пропагандисты", представив автора документа в далеко не лучшем свете. Да и для сторонников при власти "закон о помиловании" скорее всего сыграет злую шутку: то самое пока благосклонное мировое сообщество не в восторге от далеких от демократических методов управления государством.

Исповедь солдата

В православном мире продолжается Великий пост. В эти дни принято каяться о содеянном и просить прощения. В одном из киевских храмов во время исповеди довелось наблюдать такую картину. Парень в военной форме, скорее всего участник боевых действий, более получаса беседовал со священником, собирая за собой вереницу желающих исповедоваться. После завершения процедуры священник попросил прощения у ожидавших и на некоторое время отлучился. По его лицу было видно, что исповедь была необычной.

Не знаю, о чем рассказывал солдат священнику. Но мне представляется, что говорил он о том, что доходчиво умеет сказать Евгения Бильченко: "Одни за свободный Донбасс, другие за единую Украину, они кричат: рвать, убивать, вешать, расстреливать. И, казалось бы, друг друга. На самом деле, они радостно объединятся, они близки духовно и идейно. Расстреливать и вешать они будут меня".

Добавить мне нечего.