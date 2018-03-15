Кому на самом выгоден запрет на минудобрения из России

РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России.

Напомним, весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украину с долей в 80-90% от общего объема. Ранее власти страны заявляли о намерении деверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ.

Кому выгодно временное эмбарго, разбирался экс-главный редактор проекта "Экономическая правда" в издании "Украинская правда", основатель проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

"Дело тут, естественно, не в борьбе с агрессором. Ситуация банальнее — кому-то стало нужно. Потенциальных претендентов двое: заводы Дмитрия Фирташа и Одесский припортовый, который сейчас контролируется людьми Игоря Кононенко", — написал Лямец на своей странице в Facebook.

Блогер напомнил, что несколько лет назад Фирташ мог ввозить газ для своих "Азотов" и "Стирола".

"Он продавил для себя заградительную пошлину на ввоз удобрений — что-то вроде того, что хочет ввести Гройсман сейчас. Получилась теплая ситуация, когда можно было производить удобрения в Украине и продавать их почти монопольно. Просто импорт был дороже, и аграрии "патриотично" покупали свое.

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Но потом Фирташа этапировали в Вену, лишив его возможности импортировать газ через трубу. Да и ситуация на рынке удобрений изменилась. Узнав, что папа уехал, аграрии пролоббировали снятие заградительных пошлин на удобрения. И на сегодня Украина — чистый импортер удобрений. Да, в основном из России. Можно даже разогнать срач о том, как агрохолдинги финансируют войну на Донбассе", - пишет Лямец.

Но параллельно развивалась другая история, отмечает блогер.

"После победы Евромайдана на Одесский припортовый зашли в пополаме структуры Мартыненко ("Народный фронт") и Кононенко (Фронт Петра Порошенко). Они начали качать газ на Одесский припортовый и делать удобрения. Основной заработок был не на удобрениях, а не скажу на чем.

Очевидно, что бизнес был очень выгодным. В какой-то момент БПП руками Михо Саакашвили выбил из ОПЗ влияние Мартыненко. С тех пор Кононенко единолично закачивал газ и зарабатывал на Одесском припортовом. А потом что-то изменилось. Хотелось бы услышать мнение специалистов, что именно. Подозреваю, дело в соотношении цен на удобрения и газ. Производить удобрения стало невыгодно", - считает Лямец.

В последние месяцы складывалось впечатление, что ОПЗ целенаправленно ведут к упадку, отмечает блогер.

"Новый закон о приватизации позволял сбить цену завода, который когда-то оценивали в $1 млрд, до $25 млн. А это даже дешевле, чем когда-то предлагал Коломойский. И тут тебе на… Никогда такого не было, и вот опять. Ни с того, ни с сего Гройсман решил поиграть в защитника национального товаропроизводителя. Для кого старается? Вряд ли для Фирташа. Скорее всего, для побратима своего шефа. Возможно, изменились цены на газ или на удобрения. Игорю Кононенко опять выгодно скачивать деньги с Одесского припортового. Пошлина добавит к этим условиям приятные нули. Но это предположение. Кто знает точно, что происходит?" - задается вопросом Лямец.