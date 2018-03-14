Что в ЗСТ тебе моем? Украинская экономика осталась без мер протекционизма

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Когда с 1 августа 2017 года в силу вступил Договор о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Канадой, Петр Порошенко с присущим ему неиссякаемым оптимизмом назвал этот документ "окном колоссальных возможностей". Но Министерство экономического развития и торговли Украины было куда более сдержанным в оценках, указав, что от ЗСТ с Канадой в первый год действия этого договора убытки Украины составят $1,2 млн. Очевидно, что ЗСТ с Канадой является улицей с односторонним движением, поскольку Украина имеет стабильно отрицательное торговое сальдо с этой страной – за прошлый год оно составило $248 млн (Канада в 6 раз экспортировала товаров в Украину больше, чем импортировала из Украины; притом договор о ЗСТ не распространяется на необработанное сельскохозяйственное сырье, ключевую экспортную позицию Украины). Видимо, в очередной раз политические мотивы одержали верх над экономическим прагматизмом.

Несмотря на то, что все больше стран задумываются о необходимости введения протекционистских мер (в частности, намерения Трампа ввести пошлины на импорт стали, алюминия и европейских автомобилей), Украина продолжает открывать свой рынок для иностранных товаропроизводителей. Первый серьезный удар по отечественному производителю был нанесен в эпоху президентства Ющенко в результате присоединения к ВТО, усугубилась ситуация вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС. В случае с евроассоциацией демонтаж таможенных барьеров, помимо прочего, приводит к существенному снижению стимулов для потенциальных инвесторов в вопросе локализации производств на территории Украины, тем более в условиях утраты позиций Украины на рынках стран ЕАЭС.

На достигнутом киевские власти решили не останавливаться. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет добиваться введения зоны свободной торговли с США. Ситуация аналогична "канадской" – отрицательное сальдо торговли с США за прошлый год составило $1,69 млрд (украинский экспорт в 3 раза меньше импорта). Но принимая во внимание тот факт, что киевские власти взяли впечатляющие темпы лоббирования интересов американского капитала, имеются все шансы подписания очередного невыгодного для украинской экономики договора – такая себе плата за лояльность со стороны Киева для решения внутриполитических задач. А заполучившие изрядную долю суверенитета Украины в свои руки западные игроки закономерно стремятся извлечь максимальную экономическую выгоду на украинском направлении.

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23 февраля 2018 года в официальном Twitter-аккаунте президента Петра Порошенко появилась следующая запись: "Сегодня у нас уже есть американский уголь, и американское ядерное топливо, и американское оружие. К этому перечню добавляем американские локомотивы и производственное партнерство".

В этом перечне нет ничего уникального. До недавних пор Украина совершенно не испытывала потребности в импорте вышеуказанной продукции. Однако только за прошлый год отечественная угледобыча упала на 16,3% (большой "привет" блокировщикам Донбасса), что позволило оживить угледобычу штата Пенсильвания.

В период 2013-2017 годов украинский экспорт локомотивов обвалился в 11 раз – до $219 млн с $2,4 млрд. Получается, что корпорация General Electric заняла освободившуюся нишу на украинском рынке ввиду "декоммунизации" украинских предприятий железнодорожного машиностроения и утраты контроля над "Лугансктепловозом".

Производство ядерного топлива могло быть создано под Кировоградом мощностью 800 тепловыделяющих сборок в год (при потребности Украины в 600 ТВС), однако пришедшая на волне Майдана власть денонсировала соответствующий контракт с "Росатомом", подписанный во времена Януковича-Азарова. Бенефициаром этого шага стала американская компания Westinghouse, поставляющая топливо для блоков украинских АЭС со своего завода в Швеции, вытесняя тем самым с украинского рынка российскую компанию "ТВЭЛ".

Нужно ли Украине закупать американское вооружение, учитывая, во-первых, наличие собственных производственных мощностей, а, во-вторых, тот факт, что это никоим образом не изменит баланс сил на Донбассе – тоже большой вопрос.

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Когда Яценюк назвал свой первый послемайданный Кабмин "правительством камикадзе", его словам не придали большого значения, а зря: новые на тот момент власти в обмен на внешнюю легитимацию и возможность присваивать коррупционную ренту обязались расчистить украинское экономическое пространство под приход транснациональных корпораций. В сущности, это одна из немногих задач, с которой киевские "верхи" справляются на отлично.

Впрочем, вопрос остается открытым, поможет ли подобное лоббирование сохранить места в высоких киевских кабинетах нынешним властям по итогам грядущих президентских и парламентских выборов.