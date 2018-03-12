Особенная гордость. Вот и прикрутили Украине и славу, и волю…

Павел Рудяков, эксперт

Экономическая логика киевской исполнительной власти отличается от логики правительств других стран, причем, не только передовых и развитых, с которыми мы почему-то все время норовим себя сравнивать, но и тех, что очень похожи по состоянию дел и по судьбе на Украину. Вот, в Сербии, например, премьер-министр видит перспективы социально-экономического развития в том, чтобы, улучшив условия ведения бизнеса и привлекая иностранные инвестиции, обеспечить за счет этого рост ВВП, а за счет этого роста повысить зарплаты и пенсии. У нас все едва ли не с точностью до наоборот. Наше правительство мыслит по-своему. Условия ведения бизнеса у нас, по мнению министров, и так хороши, улучшать их нет необходимости. Иностранные инвестиции вот-вот потекут к нам бурным потоком. Для этого, однако, мы должны кому-то обещать, что не будем повышать зарплаты и пенсии. У них – инвестиции для улучшения жизни граждан, у нас – инвестиции для дальнейшего ее ухудшения.

То же самое происходит последнее время в сфере внешней торговли, особенно, там, где в качестве партнера присутствует Россия. История с закупкой угля в Америке войдет в анналы мировой экономики. Жаль только, что не со знаком "плюс" – как достижение экономической мысли и пример того, как можно решить проблему дефицита какого-то продукта, а со знаком "минус" – как свидетельство бездарности и расточительства. Теперь к этой истории прибавилась история с газом, который в самый разгар холодов "Нафтогазу" пришлось докупать в Европе по цене, вчетверо превышающую ту, что платили "Газпрому".

Если посмотреть, как возникла необходимость в этой откровенно невыгодной никому, кроме продавцов и посредников, сделке, которая, ко всему прочему, может иметь очень серьезные средне- и даже долгосрочные последствия, окажется, что можно было дело до нее не доводить.

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Спор хозяйствующих субъектов – нашего "Нафтогаза" и "Газпрома" – ни в коем случае нельзя было выводить на новый уровень политизации. По одной очень простой, понятной даже школьнику причине: себе дороже. Отношения этих двух компаний и без того были политизированы, и без того держались на честном слове. О том, чтобы затевать против "Газпрома" какую-то новую бучу, способную спровоцировать ответные действия, мог думать разве что кто-то, кто желает Украине и украинцам каких-то новых страшных приключений и бед. Тем не менее, события вдруг пошли именно по сценарию "войны до победы". Можно, конечно, посетовать, что мы, мол, этого не хотели. Что нас, мол, вольно ли, или невольно спровоцировала Европа решением Стокгольмского арбитража. Такие оправдания, однако, будут выглядеть слабым утешением: "Газпром" давать сдачи Европе не станет, а вот нам – может.

Первым же реальным результатом нашей "исторической победы" над "Газпромом" ценой в два с половиной миллиарда долларов, которые эта компания должна, по решению арбитража, заплатить "Нафтогазу", стала история под кодовым названием "прикрутили". Как говорится, еще ничего по-настоящему не было. А волна уже пошла такая, что многим украинцам, независимо от степени патриотизма каждого из них, стало не по себе: на дворе зима в разгаре, а им советуют прикрутить вентили на газовых трубах, чтобы не произошло нечто экстраординарное. В этот раз, вроде, ничего плохого не произошло. Только, вот, радоваться этому факту не получается. Зима закончилась или, во всяком случае, заканчивается, это – так. Но ведь положение вещей, спровоцировавшее клич "прикрутите!", никуда не делось. К началу следующего отопительного сезона оно не станет лучше. Неоткуда нам брать это самое "лучше". А хуже может стать.

Помните, в одной советской кинокомедии персонаж произносит тост: "Так выпьем же за то, чтобы наши возможности всегда соответствовали нашим потребностям!". Если с калькулятором в руках прикинуть наши возможности и потребности в обеспечении газом, то глоток любого, даже самого качественного и изысканного напитка, скорее всего, встанет поперек горла. Как ни крути, как ни считай, за счет собственной добычи покрыть все потребности мы не можем сегодня и не сможем ни завтра, ни послезавтра. Баланс добычи и потребления у нас устойчиво отрицательный. По итогам 2016 г. дефицит составлял порядка двенадцати–тринадцати миллиардов кубометров. Именно столько или примерно столько необходимо закупать по импорту. Любой импорт для нас с некоторых пор – не проблема: где хотим, там его и приобретаем, как уголь в Пенсильвании. Ну, и что, что вдвое-втрое дороже? Мы же богатая, гордая держава. Нам любой импорт по колено!

За уголь из братской американской Пенсильвании Киев переплатил почти в три раза, за газ из братской Польши – в четыре раза. Такое чувство, что вокруг нас уже полным ходом формируется новая прослойка бизнес-активистов, которым с нами очень приятно и выгодно работать. Для нас, правда, такой бизнес ставит на повестку дня очень важный вопрос: откуда брать деньги для столь космических переплат? Доить собственное население, конечно, можно, но финансовые возможности рядовых украинцев, на которые, видимо, крепко рассчитывает правительство, мягко говоря, отнюдь не беспредельны. Что же касается внешней кредитной поддержки, то с ней в настоящий момент далеко не так все понятно и безоблачно, как было еще пару лет тому назад. Для закупки того количества газа, о котором идет речь, по нынешним рыночным ценам понадобилось бы около 1,6 млрд. $. В какую цифру может вылиться оплата, если Украина станет производить ее по схеме "переплати в четыре раза", можно только догадываться.

"Победа" над "Газпромом" уже сегодня создала ситуацию, требующую максимального напряжения всех сил и "Нафтогаза", и правительства для того, чтобы то ли восстановить прежнюю модель обеспечения страны газом, то ли наладить новую. Если весна в этом году не заставит себя чересчур долго ждать, то весенне-летний период, когда газ расходуется значительно меньше, чем зимой, Украина способна пережить без особых проблем за счет собственной газодобычи. Это – по объемам. Что же касается цены, то она будет повышена без вариантов, и это повышение станет для значительной части украинских домохозяйств, особенно, в сельской местности тем, что в просторечье называется последним гвоздем, забитым в крышку гроба.

С наступлением осени дефицит газа, если его не удастся к тому времени восполнить, начнет ощущаться все сильнее и сильнее. Когда "Нафтогаз" и правительство сегодня бряцают оружием и рвутся в бой против "Газпрома", это выглядит со всех точек зрения опрометчиво. Победные кличи и реляции чиновников не должны никого вводить в заблуждение: у Киева сегодня нет просчитанной и рассчитанной до мелочей стратегии войны против российского монополиста. Хвост в данном случае крутит собакой. Политика вмешивается в экономику, превращая ее в детскую забаву.

"Нафтогаз" обладает ресурсами, чтобы купить газ в Европе на апрель, а также может выйти на международный финансовый рынок, выпустив еврооблигации. Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. По его словам, есть еще открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития, которую тоже при необходимости можно использовать для закупки газа в апреле. Ведутся переговоры об открытии новой линии с Европейским банком реконструкции и развития. Стратегия крупнейшего государственного монополиста, если называть вещи своими именами, сводится к предельно простой комбинации: представив себя жертвой "газовой агрессии" России, пойти по миру с протянутой рукой. Международные кредиторы, правда, в последнее время давать нам в долг перестали, но под такую "сурдинку" непременно дадут. О том, кто и как будет эти долговые обязательства закрывать, стратегия, увы, умалчивает. Государственному руководству такая линия поведения нравится.

Если говорить по-простому, то руководство "Нафтогаз" проявляет в этой истории вопиющую безответственность, демонстрируя неспособность ни искать компромисс, ни, тем более, находить его. Да, что там искать, что находить! Никто ни о каком компромиссе даже думать не желает! Давайте спросим у обычных граждан, что для них лучше: война с "Газпромом", сопровождаемая удорожанием газа еще в два-три-четыре раза, или худой мир с ним при росте цены на газ "всего" на 20-30%? Лично я – против войны!