Дубинский: Украинцы платят Коболеву, чтобы он красиво их обворовывал

РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь Стокгольмский арбитраж отклонил требования Газпрома по штрафам за якобы незаконно отобранные у Нафтогаза объемы транзитного газа.

На фоне заявлений о победе "Нафтогаза" и разразившемся газовом кризисе глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предложил президенту Петру Порошенко наградить главу НАК Андрея Коболева.

"Обращаюсь к президенту Украины от имени "Народного фронта" отметить государственной наградой руководителя "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева за победу в важной битве настоящей войны. Подготовка к этой непростой битве началась еще весной 2014 года", — заявил Бурбак в соцсетях.

Инициативу наградить Коболева поддержала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Поддерживаем как внефракционные", - написала она в комментариях.

Финансовый обозреватель Александр Дубинский отметил, что "реформатор" Коболев украл у украинцев миллиарды гривен.

"Радуетесь победе "Нафтогаза" над "Газпромом"? Считаете главу НАК Коболева великим реформатором? Я расскажу вам, как этот "реформатор" (ставленник Яценюка, сохранившийся при Гройсмане) за 4 года вытащил у всех нас из карманов 65 миллиардов гривен. Сделал это элементарно. С помощью "реформы газового рынка" и "газовой независимости от России", — уточнил Дубинский на своей странице в Facebook.

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По мнению эксперта, под этими лозунгами Коболев и его команда подняли цены на газ до европейского уровня и таким образом заставили обычных украинцев переплатить за газ украинской добычи 65 млрд гривен.

"Это следует из финансовой отчетности "дочки" НАК Нафтогаз, которая добывает тысячу кубометров газа (с налогами и затратами на транспортировку) по 3200 грн / тыс. м. Куб. А продают этот газ нам по 6900 грн / тыс. м. куб. Якобы по европейским ценам. Если не понятно — то повторю. Продают нищему населению самой бедной страны в Европе, чтобы вытащить из нас деньги в бюджет — а оттуда разворовать. Именно за эту схему Коболев и получает многомиллионную зарплату. Опять же, из бюджета", — подытожил обозреватель.

Принтскрин со страницы Facebook Александра Дубинского

Таким образом, как отметил эксперт, за счет налогов украинцы платят Коболеву за то, чтобы он красиво их обворовал.

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