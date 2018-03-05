Якубин: в Украине царит коллективная безответственность политиков

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новый газовый кризис в отношениях Украина-РФ заставил вспомнить не только о хранящихся на балконах обогревателях, но и о политической и кадровой ответственности в стране. По факту, "Нафтогаз" не просчитал возможных рисков в контракте с "Газпромом", из-за чего под вопросом оказался учебный процесс в государстве и тепло в квартирах миллионов жителей.

Но менеджмент "Нафтогаза" пока выходит сухим из воды: президент Порошенко лично поддержал флешмоб "Прикрути", а премьер-министр Гройсман лишь мягко покритиковал руководство госпредприятия. Вряд ли глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев понесет ответственность за "газовый провал" или тем более лишится своего поста.

Тем более, в стране не работает механизм политической и даже менеджерской (на высших уровнях) ответственности, уверен политолог Алексей Якубин. Во всяком случае, политики стараются не использовать этого механизма.

Вспоминаются многочисленные примеры "бывших", не добившихся значительных успехов, но ушедших с солидным "золотым парашютом" чиновников: глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус, замминистра внутренних дел Украины Эка Згуладзе, начальник Нацполиции Одесской области Георгий Лорткипанидзе, главы Нацполиции Хатия Деканоидзе, гендиректор "Укрзализныци" Войцех Бальчун, министр финансов Наталья Яресько… Также намечается подобный уход пока еще действующей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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"У нас политики не считают зазорным, если возникает некий политический скандал, уйти от этого скандала на время расследования, взять отпуск. А если скандал развивается более масштабно – вообще уйти в отставку. … Они не думают, что их политическая безответственность, желание быть на должности, вредят не только им, а доверию граждан к институтам, которые они представляют – будь то Национальный банк, Кабинет министров или "Нефтегаз", – говорит Якубин.

Он напоминает, что украинские политики и чиновники любят декларировать, что мы движемся в Европу, заявлять об европейской ответственности, но все это и остается на уровне деклараций.

"В этом плане иллюстрация – ситуация в Словакии, где после убийства журналиста в отставку сначала ушел министр культуры, который курировал медиа, а теперь уже обсуждается и тема о досрочных выборах. Потому что после скандала доверие к политическим институтам, ко всем политикам оказалось подорванным. И власти нужно через горнило выборов доказать, что власть обладает этим мандатом доверия", – сообщил политолог.

В случае же Украины как правило царит коллективная безответственность политиков, добавляет эксперт: они любят рассуждать об ответственности, но в реальности делают все, чтобы никто из действующего политического класса не понес даже политической ответственности.

"Если бы политическая ответственность в Украине работала, мы бы уже несколько раз увидели досрочные выборы в Верховный Совет, потому что Верховный Совет, доверие к которому находится на уровне 3%, в принципе не может работать. Я уже не говорю о том, что правительство не могло бы проводить те вещи, которые у нас пафосно называется реформами, учитывая то, что у нас 70% граждан, как показывают различные соцопросы, не считают это позитивными реформами", – заявил Якубин.

При этом вместо того чтобы публично стараться исправить ситуацию и возвращать доверие к органам власти, политики занимаются тем, что пытаются облить грязью других и удержаться на своих постах, подчеркивает эксперт.

"А потом рассказывают, что Украина приблизилась к европейским стандартам… Но публичный скандал у нас не является причиной для отставки – это показатель того, что на самом деле не приблизилась", – подытожил политолог.