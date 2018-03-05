Идите с Богом. ЕС сворачивает программу макрофинансовой помощи Украине

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Еще пару месяцев назад Петр Порошенко, Минфин, НБУ в один голос твердили, что в этом году Евросоюз, в рамках макрофинансовой помощи выделит нашей стране 2 млрд. евро. Мол, и договоренности есть, и согласие ключевых фигур. Осталось одно – ждать оформления решения и поступления денег. Однако реальность оказалась иной.

Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине всего одного миллиарда евро макрофинансовой помощи в текущем году. Решение должны поддержать еще на уровне Совета Европы и Европарламента.

Но и это не означает, что Киев получит вожделенную помощь даже в урезанном виде. Пример – потеря 600 млн. евро в прошлом году. Тогда планировалось перечислить нам 1,8 млрд евро тремя равными частями. Два транша зашли. А последний отменили. Причина банальна: Украина отказалась отменять запрет на вывоз своего леса-кругляка в Европу в неограниченных объемах. Уже тогда всем было очевидно, что ЕС за какие-то жалкие 600 млн. требует от страны тотальной вырубки ее лесного богатства. Не заморачиваясь особо на тему экологической катастрофы для Украины, которая непременно последует, если Киев решится на такой шаг. А ведь ее последствия будут измеряться сотнями миллиардов евро. Это и вымывание плодородного чернозема, и засухи с ураганами. На финише – утрата всяческой перспективы остаться в статусе экспортера сельхозпродукции, что ныне приносит стране десятки миллиардов долларов выручки и хоть как-то поддерживает торговый баланс и курс гривны. Но Брюсселю до этого дела нет. Хотите денег – давайте лес. Не будет леса – решение о помощи останется на бумаге. А то, что требование ЕС по нашему лесу-кругляку перекочует в перечень обновленных требований для получения макрофинансовой помощи в этом году – к гадалке не ходи. Впрочем, в этом году в Брюсселе намерены сформировать такой объем требований к Киеву, что утверждение макрофинансовой помощи может стать банальным ритуальным жестом на бумаге.

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Вот что об этапах "большого пути" к европейским деньгам рассказала заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова на 14-й ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в Киеве: "Мы подошли к важному этапу – это положительная оценка коллективного органа, членов Еврокомиссии… Мы говорим о 1 млрд евро, но оценка Еврокомиссии – это только первый шаг. У нас есть страны-члены, Европейский парламент, они должны сказать "да"… …Очень важно, что для выделения макрофинансовой помощи мы должны иметь или письмо от МВФ, или действующую программу с МВФ. Как только Украина сможет получить следующий транш МВФ, это будет мотивацией для нас".

Ей вторит генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон в интервью Европейской правде. "Во-первых, обязательным условием для предоставления такой помощи является наличие действующей программы МВФ. Сейчас Украина находится в дискуссии с МВФ об условиях продолжения программы финансирования. Должно быть достигнуто это согласие и должно быть объявлено о продолжении сотрудничества Украины с МВФ, чтобы мы могли сделать следующие шаги по предоставлению Киеву макрофинансовой помощи".

Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что одним из условий МВФ является создание Антикоррупционного суда. "Совершенно верно! Это является важным элементом программы МВФ. Что касается других требований – об этом лучше спрашивать у наших коллег из Фонда", – пояснил представитель Еврокомиссии.

Во-вторых, Евросоюз должен определить свои условия предоставления такой помощи, отметил гендиректор. Это решение принимается Еврокомиссией не единолично, оно нуждается в одобрении Европарламентом и Советом ЕС.

"Что касается продолжения этих программ в будущем — посмотрим. Но могу подтвердить, что новая макрофинансовая помощь – одна из опций, которая сейчас активно обсуждается, и Еврокомиссия положительно на это смотрит", – сказал Даниэльсон.

Проще говоря, чтобы получить этот миллиард Киеву нужно исполнить все требования МВФ. Еще нужно подписать новый меморандум с ЕС, в котором последний сформулирует свои требования. И не только экономические, но и политические. После подписания меморандума нужно получить одобрение стран-участниц ЕС, Совета ЕС и Европарламента. А ведь это означает, что согласие на помощь Украине должны дать Венгрия, Польша и Румыния. На всех трех ступенях согласования. Едва ли это будет легко, если вообще будет возможно, с учетом обострившихся отношений Киева с этой тройкой. И нежеланием Украины идти на малейшие уступки по всему конфликтному спектру отношений с Будапештом-Варшавой-Бухарестом. Будет ли ответом этих стран на обструкцию Киева в языковом и культурно-историческом аспекте ответная обструкция на уровне требований ЕС для получения макрофинансовой помощи? Вероятность того, что таки будет – крайне высока.

Впрочем, в ЕС уже готовы к тому, что Украина не справится с выдвинутыми к ней требованиями и не получит денег. "Значительное число проектов, на которые были выделены средства ЕС, так и не были реализованы в Украине. Возможно, не все эти проекты были идеальными, возможно, архитектура части из них оставляла желать лучшего, но сам этот факт впечатляет. За последние годы Украина не смогла получить 5 млрд. евро, которые готовы были предоставить ей западные доноры", – заявила Катерина Матернова.

"Вообще такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдовы и Грузии. И это проблема, на которую мы не можем закрывать глаза", - добавила она.

Ну, действительно, какой спрос с восточноевропейского «Сомали» – Украины. Вон даже тридцать миллионов евро, которые ЕС выделил на обустройство пяти контрольно-пропускных пунктов на западной границе, не сумели за четыре года материализовать. Банально разворовали, причем на уровне ГФС и местных органов власти. В любом случае, посыл заместителя руководителя Главного директората ЕК Катерины Матерновой, сказанный в контексте оценки выделения Украине очередной макрофинансовой помощи, говорит о том, что ЕК, в случае неполучения Киевом этой помощи, обвинит последний, как не способный исполнить требования ЕК. И умоет руки.

В целом уже очевидно, что в Брюсселе наметилась тенденция к сокращению объемов финансовой помощи Киеву, с одновременным возрастанием уровня и объема обязательств, который последний должен исполнить, чтобы эту помощь получит не только на бумаге. Сойдет ли она на нет, покажет текущий год и судьба миллиарда евро. Ждать осталось недолго.