Гибридные европерспективы Петра Порошенко

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Валерий Смеян, обозреватель

На своей недавней пресс-конференции президент Украины выдвинул очередную эпохальную инициативу: "заякорить" в Конституции страны намерение Киева стать членом ЕС и НАТО. Мол, тотальное большинство украинцев спят и видят, что в Основном законе страны будет отражено их желание служить в войсках Североатлантического Альянса и быть полноправными гражданами Евросоюза.

Однако, если брать соцопросы, на которые так любит ссылаться наш гарант, то уровень сторонников вступления в НАТО и ЕС колеблется на уровне 40%, а противников 30-35%. Что, вероятно, до сих пор не позволяет реализовать много раз озвученное Порошенко намерение провести референдум на тему вступления Украины в эти организации без риска провала. Потому гарант и решил прибегнуть к хитрости, провести не плебисцит, а всего лишь голосование в ВР. Собрать под него конституционное большинство и провести нужное решение.

Особой надобности, естественно, в этом нет. Ведь в 2014 Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса. А в июне прошлого года еще один закон, но уже о намерении стать членом НАТО. Про вступление в ЕС и говорить не приходиться. Намерение Украины быть в Евросоюзе артикулировано бессчетное число раз в отечественной нормативной базе. Чего же еще? Да все очень просто. После получения безвиза у Петра Алексеевича наблюдается откровенный дефицит для демонстрации эффективности своей деятельности в качестве главного евроинтегратора страны. А ведь через год президентские выборы. Чем на них подтвердить иллюзорные ожидания части избирателей на скорое вхождение страны в евроструктуры? Нечем.

Вот и приходится "высасывать из пальца". Все-таки пул избирателей, поддерживающих европейский вектор движения Украины насчитывает сорок процентов. Как подобраться к их голосам и убедить голосовать за ПАП? Ну вот и придумали конституционные изменения. То, что эта евросуета нашего президента не имеет никакого практического смысла в плане сближения, не говоря уже о вступлении, в ЕС и НАТО, ее авторов похоже не волнует вовсе. Они озадачены одним: создать очередную ловушку для голосов доверчивых избирателей. И тем отработать свой гонорар у заказчика — Петра Алексеевича.

Если же входить в реальность наших отношений с ЕС и НАТО, то никаких перспектив для вступления в эти организации у нас нет и не предвидится. Ну, начнем с того, что пока у Украины есть горячий конфликт на Донбассе и территориальная претензия к РФ в виде возврата Крыма говорить о членстве в НАТО означает приглашать Европу и США к войне с Россией. Что естественно нафиг им не нужно. Перспектив же окончания войны на востоке страны, с учетом принятия закона о реинтеграции Донбасса, новыми требованиями к минским соглашениям, в которые должны быть включены, по мнению лидера Народного фронта Арсения Яценюка, пункты об обязательстве РФ вернуть Крым и заплатить десятки миллиардов долларов за восстановление Донбасса, просто ставят жирный крест на перспективах наступления мира. Что же Киев надеется, что, сохранив статус гибридно воюющей страны он получит членство в НАТО и ЕС? Больше похоже на политическую маниловщину, приправленную демагогией и популизмом.

Но вернемся к контексту отношений Украины с ее европейскими партнерами. Итак, летом прошлого года, на саммите ЕС-Украина, наша сторона попыталась продвинуть в текст совместного заявления тему о перспективах членства в Евросоюзе. Результат — отказ европейцев его подписывать. В это же время президент озвучил тему углубления евроинтеграции Киева: присоединение к таможенному, энергетическому и цифровому союзу ЕС, Шенгенской зоне, отмена платы за роуминг и общее авиа-пространство.

Что-то слышно о реализации этих планов? Брюссель как-то отозвался, выделил финансирование, принял программы? А что у нас с очередным "планом Маршалла"?

Год трубили о нем, как о решенном вопросе. О пяти миллиардах евро ежегодно в течение ближайших пяти-шести лет донорской помощи Украине. Где они? Почему ни слова на президентской пресс-конференции? Даже недавно утвержденная Еврокомиссией макрофинансовой помощи на этот год урезана с объявленных Порошенко 1,8 млрд. евро до всего одного миллиарда. При том, что выделять будут на условии снятия запрета ограничений экспорта из Украины леса-кругляка в Европу. Из-за неисполнения которого мы не получили транш в 600 млн. евро в прошлом году. Значит, если опять не согласимся вырубать свой лес в пользу ЕС, то и этого миллиарда не увидим.

Последний саммит "Восточное партнерство+" также оказался провальным для очередной попытки Киева "впихнуть" свое намерение со временем стать членом ЕС в итоговый документ с Брюсселем. Еврокомиссар Хан не скрывал своего удивления этому намерению Киева, отвечая на вопросы украинских журналистов. По его мнению, Киев, сегодня должен сосредоточиться на полном выполнении обязательств, взятых на себя подписанием Соглашения об Ассоциации (СА). По его оценке, только для этого Киеву потребуется минимум 7-10 лет. Хотя, как показывает последний мониторинг исполнения Украиной СА за 2017-й год, уровень этот колеблется в пределах 20-30% от объема взятых Киевом обязательств. С такими темпами, сроки нужно минимум утроить. Да и само СА предполагает, что Украина должна управиться со своими обязательствами перед ЕС до 2030 года. Так что, когда президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер определял сроки для постановки вопроса о вхождении Украины в ЕС не ранее, чем через 25 лет он-таки оперировал реальностью, без тени скептицизма, который ему пытались приписать киевские провластные эксперты. По его мнению, и для актуализации вопроса о членстве Киева в НАТО тоже потребуется минимум четверть века.

Однако на мнение высших чиновников ЕС у нашего президента есть контрмнение, которые он озвучил, выступая в ноябре прошлого года во время визита в Днепр:

"Не надо спрашивать, примут или не примут Украину. Украина по 49-й статье имеет право на членство в Евросоюзе. Единственное — мы должны отвечать критериям, и это уже зависит только от нас", — заявил Порошенко.

В ст. 49 договора о Европейском союзе говорится, что любое европейское государство, уважающее ценности, на которых основан ЕС, и обязующееся претворять их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Евросоюза.

"Европейский парламент и национальные парламенты информируются об этой заявке. Государство-заявитель направляет свою заявку в совет; совет должен принять по ней единогласное решение после консультации с комиссией и после одобрения Европейского парламента, который выносит свое решение большинством членов, входящих в его состав. Учитываются критерии соответствия, одобренные Европейским советом". И где же тут Петр Алексеевич вычитал право Украины на членство в ЕС? Может между строк?

Кроме того, Петр Алексеевич видимо не заметил, что решение о вступлении любой страны в Евросоюз многоступенчатое. Едва ли Киев может рассчитывать в нынешней ситуации на то, что если бы он даже подал заявку, то ее бы одобрили наши, теперь очень большие "друзья": Польша, Венгрия или Румыния. Пример — вето Будапешта на заседание совместной комиссии Украина-НАТО. Не говоря уже о заявлениях польских лидеров, что с "Бандерой в ЕС не пропустят".

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Впрочем, инфантильная мечтательность, как показал последний Майдан, наша национальная черта. Возможно, Петр Алексеевич, озвучивая свою конституционную новацию рассчитывает тронуть сердца миллионов наших "маниловых", которые все еще надеются, что Украина без пяти минут в ЕС. А может и просто потому, что предложить более местным евромечтателям ему нечего.