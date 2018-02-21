Украинский национализм: ручной крокодильчик уже ест своих воспитателей

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Глас вопиющих

Киев продолжает демонстрировать демократическую составляющую Революции достоинства. Местные националисты – глас народа и совесть революции – не удовлетворились одним разгромом здания Россотрудничества в субботу, 17 февраля. Ряд националистических и неонацистских организаций в воскресенье, 18 февраля, провели в Киеве акцию "Смерть России", в рамках которой еще раз забросали камнями многострадальное здание Россотрудничества, а также здания "дочек" российских банков. И пообещали продолжить указанные мероприятия.

Полиция, по заведенной в правовом государстве Украина традиции, выступила лишь в роли наблюдателя – никто из бандитов не был даже задержан.

Естественно, украинские власти сняли с себя ответственность за происходящее и в лучших институтских тонах осудили произошедшее. "Акты вандализма, которые происходили на территории Украины, — абсолютно неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинцев на российской территории", — заявил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев. Не удосужившись при этом привести примеры аналогичных действий "в отношении украинцев на российской территории".

Москву, конечно, подобное заявление не устроило. Российский МИД потребовал не только установить и наказать виновных, но и "положить конец выходкам радикал-националистов, создать должные условия для нормального и безопасного функционирования российских учреждений в Украине в соответствии с обязательствами Киева по общепризнанным международным конвенциям и российско-украинским межправительственным соглашениям".

К сожалению, эти требования хоть и правильные, но бессмысленные. Критиковать нынешний украинский режим за радикализм – это все равно, что жаловаться на сырость во время дождя. Нынешний вариант украинского государственного проекта замешан на русофобии и отрицании всего русского в украинском (поскольку последнее – явление искусственное, исторически не сложившееся, и поэтому требующее агрессивных инструментов создания). Национализм является цементом складывающейся украинской государственности.

Начали кусаться

Проблема в том, что укронационализм, как и любая радикальная идеология, очень быстро выходит из-под контроля тех, кто его выкормил. Так было в Пакистане, где исламизм, пестуемый местной разведкой против Индии, быстро стал разрушать саму пакистанскую государственность. Так было в гитлеровской Германии, где нацисты – оружие крупного капитала – пришли к власти и провели перераспределение собственности.

Так происходит и в Украине. Порошенко может покупать вождей неонацистских организаций. Может использовать их энергию в своих целях (например, отправить громить офисы российских банков или их руками подавлять здравые не антироссийские украинские силы). Однако он не может их контролировать. И уже сейчас эти силы точат зубки на самого Петра Алексеевича.

Прежде всего, потому, что националистам не интересны выдуманные Банковой "гибридные войны", в рамках которых Киев признает Россию страной-агрессором, но при этом не разрывает дипотношения и позволяет как россиянам зарабатывать деньги в Украине, так и президенту Украины зарабатывать деньги в России. Подобная "непатриотичная" позиция Порошенко вызывает у украинских националистов и неонацистов вопросы относительно его гидности и соответствия идеалам неонацистского государства, каковым местные нацики рассматривают постмайданную Украину.

Эти вопросы усиливаются по причине неспособности украинских властей наладить экономическую жизнь в стране и привести Украину к хуторянскому счастью. Или хотя бы поставить ее на рельсы, которые ведут в данный светлый период. Неудивительно, что националисты все чаще и чаще выходят на антипорошенковские марши, а также идейно готовы поработать составляющей для любых силовых действий, направленных против нынешней власти. Которые не начинаются только потому, что Соединенные Штаты еще не списали Порошенко в утиль и, соответственно, не дали оппозиции отмашку.

Пора валить?

Что же Москва может предпринять в этой ситуации? Прежде всего, четко понять, какой реакции от нее ждет Киев. Потворствуя неонацистским выходкам украинские власти мечтают о максимально жесткой реакции Москвы – как на дипломатическом, так и на санкционном уровне. Порошенко, видимо, считает, что Владимир Путин, опирающийся на патриотические слои населения, просто не сможет отреагировать по-другому. А значит, подарит украинскому лидеру аргументы для регулярных криков и визгов об "агрессивной России". Что совсем не нужно Кремлю в период переговоров с ЕС о стабилизации отношений.

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Однако это не значит, что нужно и дальше подвергать российских сотрудников опасности. Москве стоит подумать о выводе из Украины структур Россотрудничества – сейчас они в Украине бесполезны. Работать нужно было раньше, причем работать эффективно, возможно, по американским лекалам – тогда, может, никакого Майдана и не было бы. Кроме того, необходимо всерьез подумать и о выводе с Украины российских компаний (хотя бы государственных или окологосударственных). На сегодняшний день они являются заложниками в руках Порошенко, и чем ближе ситуация подходит к мартовским выборам в России, тем ценнее становятся эти заложники с точки зрения возможных провокаций и детерминированных ответов на них со стороны России.

А вот публичное расследование преступлений националистов необходимо. "Мы будем инициировать официальное расследование в отношении преступных действий украинских властей и их пособников из бандеровских бандформирований", — уже заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

Тем более что сейчас эта информация востребована – европейские СМИ все чаще критикуют Киев, и поводы для этого есть. Разгул националистов и нежелание/неспособность украинского государства им помешать демонстрируют ущербность и слабость этого государства. Особенно учитывая тот факт, что жертвами украинских националистов становятся уже не только российские объекты, на которых Европе, может, и наплевать. В их перекрестие попали и поляки, венгры. Принятый в Польше антибандеровский закон вызвал массовый всплеск истерии неонацистских структур, а его имплементация, безусловно, повлечет за собой различные действия против польской собственности, в том числе и дипломатической. Киев, конечно, будет возлагать вину за это на "агентов Москвы", однако поверить в это могут только наиболее упоротые русофобы. Европейские политики уже давно не верят, поэтому все большее их число высказывается за начало процесса стабилизации российско-европейских отношений. Даже в ущерб украинским интересам.

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