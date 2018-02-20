Канадские штурмовые винтовки для Украины: модерн или антиквариат?

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Стороны должны определиться с конкретной модификацией оружия, после чего на оформление и уточнение деталей уйдет около двух лет. Таким образом, перевооружение одной трети личного состава ВСУ состоится не ранее лета 2020 года. Большие дела и деньги не любят суеты.

Эта многоходовка началась в декабре 2017 года, когда канадское правительство обновило список стран – импортеров североамериканского оружия. В списке появилась Украина, которой разрешено приобретать 183 наименования летальной продукции.

С 1 февраля Канада увеличила свой военный контингент в Украине, что позволит канадским инструкторам переобучить большее количество украинских военнослужащих (на сегодня подготовлено уже более 5 тысяч специалистов). Возможен ли технологический скачок ВСУ?

В мировом рейтинге военной мощи Канада занимает 26 место, опережая Украину лишь на четыре строчки. Впрочем, денег на развитие оборонных технологий и перевооружение собственной армии канадцы не жалеют, стремятся идти в ногу со временем. Так, в рамках оружейной платформы System of Systems (Система систем) перспективная канадская винтовка получит интегрированный 40-мм гранатомет и новый боеприпас, средства баллистической защиты стрелка, узлы энергоснабжения, коммуникации, навигации, боевого управления, и даже индивидуальный разведывательный микро-дрон.

Но очевидно, что "киборги" ВСУ натовского стандарта могут рассчитывать на оружие и экипировку попроще.

Оптимистичный сценарий

В лучшем случае украинские военнослужащие получат серийное оружие "с барского плеча", и это будет канадская штурмовая винтовка Colt Canada C7A1 калибра 5,56 мм (модифицированная американская М16). Винтовка производится по лицензии и состоит на вооружении армий Канады (с 1984 года), Великобритании, Дании, Нидерландов.

Основные отличия канадского образца от М16: утяжеленный ствол с более коротким шагом нарезов и упрощенный диоптрический прицел с двумя установками целика по дальности. Стрельба ведется одиночными выстрелами и очередями. Используются пластиковые магазины от М16 на 30 патронов.

С учетом боевого опыта, полученного канадскими военнослужащими в Афганистане, автоматическая винтовка C7A1 получила ряд усовершенствований. Канадские образцы считаются более приспособленными к эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях.

Сомнения вызывают производственные мощности. Изготовить сто тысяч новых винтовок за два года непросто. Компания Colt Canada является основным поставщиком стрелкового оружия для канадской армии и может поставлять зарубежным заказчикам лишь около 10% общего объема своей продукции этого спектра. Возможно, поэтому "Укроборонпром" и американская компания "Aeroscraft" в январе 2017 года подписали договор о серийном производстве винтовки М16 на украинской территории. Логично предположить, что где-то поблизости появится и патронный заводик натовских стандартов.

Поставки летального оружия в Украину напрямую из США нарушают Минские соглашения, однако Вашингтон способен скрытно управлять денежными потоками и ресурсами союзников и партнеров. К примеру, обеспечить ВСУ лицензионными аналогами. Канадский исполнитель-субподрядчик в подобной ситуации напоминает кленовый листок вместо традиционно в таких ситуациях фигового.

Дешево и сердито

Дареному коню в зубы не смотрят. Однако, вероятнее всего, Киев получит снятые с вооружения канадской армии три десятилетия назад, и не утилизированные самозарядные винтовки С1 (ранний лицензионный аналог М16). На складах предприятия Colt Canada и в североамериканских арсеналах накоплен изрядный запас устаревшего оружия. Если деньги и технологии – американские, год выпуска принципиальной роли не играет. Создавать полную технологическую цепочку не обязательно. Парочка пустых "производственных цехов" под Киевом обеспечит легализацию в Украине стрелкового антиквариата и патронов к нему. А что потом?

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Здесь уместно вспомнить литовский сюжет с американскими винтовками аналогичной "выдержки". Пентагон в 60-х годах прошлого века в основном расстался с винтовками М-14 калибра 7,62 мм. Однако на производство 1,4 млн. единиц этого оружия американцы потратили 144 млн. долларов – не пропадать же деньгам. И старые стволы пригодились. Тридцать лет спустя (в 1999 году) в рамках военной помощи США отправили в Литву 40 тысяч винтовок М14. После этого Вильнюсу пришлось потратить значительную сумму на боеприпасы и обслуживание этого устаревшего оружия. Когда же в Минобороны Литвы решили избавиться от антиквариата и продали М14 военно-патриотическому объединению стрелков-ополченцев (литовский вариант партизан), американцы устроили скандал и заставили выкупить винтовки М14 обратно (какое-то "рабство по оружию" получается).

Возможно, канадские винтовки и свидетельствуют о продвижении Украины в НАТО, но в реальном противостоянии с автоматом Калашникова боевая эффективность североамериканского стрелкового оружия не доказана. На мой взгляд, винтовка М16 в любой модификации снижает шансы на победу в бою.

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Россия неоднократно предостерегала от планов помощи Украине оружием, ведь это путь эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок натовского оружия в Украину выступило большинство европейских политиков. Собственно, и европейские члены НАТО не горят желанием воевать с Россией за Украину или хотя бы видеть последнюю членом альянса. Откровенно неадекватными сторонниками вооружения Украины остаются только США и Канада, территории которых находятся за многие тысячи километров от Европы. И это "безопасное" от вероятной войны расстояние многое объясняет, но не оправдывает.

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