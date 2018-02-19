Эскорт-президент. Порошенко — галопом по европам

Геворг Мирзаян – для РИА Новости Украина

Порошенковское "нет"

Перефразируя рекламу известных конфеток, иногда лучше сидеть дома, чем куда-то ехать. И в последнее время этот совет применим к лидеру Украины – его международные вояжи заканчиваются конфузом и унижением. Даже когда он едет на отдых.

Казалось бы, на Мюнхенской конференции по безопасности будет по-другому. Тема российско-западного конфликта была одной из центральных, а Украина позиционировалась как главная причина этого конфликта. "Продолжающийся конфликт на Украине остается основным блоком на пути к деэскалации", — говорится в докладе, подготовленном организаторами конференции. Соответственно, Петр Порошенко мог бы монетизировать эту волну в интересах своих и государственных.

Украинский президент попытался, причем со стандартным для себя перфомансом. По словам пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, Порошенко "вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер". В Мюнхен же он привез "диковинку" – флаг ЕС, который развернул в зале, где он выступал перед уважаемыми участниками конференции. Вот только вышла промашка. Зал был полупустой. Уважаемые участники не проявили интерес к словам украинского президента, а, как шутят сами украинцы, его патологическая жадность не позволила ему привезти в Мюнхен киевских порохобатов дабы те заполнили пустующие места.

twitter.com/mfa_ukraine Петр Порошенко в Мюнхене

Отсутствие интереса к Порошенко объясняется просто – президент неправильно монетизировал волну. Его интересы начинают расходиться не только с украинскими, но и европейскими. Основными тезисами выступления Порошенко были призывы к тотальному противостоянию России. "”Нет” — признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. “Нет” — восстановлению полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы. “Нет” — умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. “Нет” – “Северному потоку-2”, который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России", — умолял Порошенко с трибуны.

По его мнению, ставкой в этом противостоянии является само существование западного мира. "Противостояние российской агрессии является экзистенциальным вызовом, который будет влиять на наше будущее. Будет ли это "русский мир с альтернативными ценностями", или "свободный мир с универсальными ценностями"?", — вопрошал он. А "Украина сегодня – поле битвы для европейского порядка, меч и щит для ЕС", посему ее нужно защищать и содержать.

Неправильная монетизация

Проблема (для Порошенко) лишь в том, что такую точку зрения разделяют лишь оголтелые русофобы или американские сторонники конфликтовать с Россией до последнего европейца и, естественно, украинца. Для них Украина – инструмент этой борьбы. Однако в самой Европе сейчас иной тренд – Брюссель, Берлин, Париж и Рим подыскивают способы нормализации отношений с Москвой.

Теоретически, конечно, сделать это просто. Во-первых, Россия сама ищет этой нормализации и выставляет вполне приемлемые условия – взаимное уважение интересов. "Когда наша страна была ослаблена и проходила период исторических испытаний, мы отовсюду слышали о заинтересованности в "сильной России", о том, что те или иные действия внерегиональных стран в российском соседстве и не только не направлены против наших интересов. Соответствующие обещания давались нам в отношении проекта ЕС "Восточное партнерство". Рассчитываем, что они будут выполнены, и что попытки направить этот проект в русофобское русло будут пресекаться Брюсселем. Рассматривать ситуацию в Европе через призму "игры с нулевой суммой" крайне опасно", — подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

И тут же привел пример вотчины Порошенко. "Перед нашими глазами – один из результатов: пораженная внутренним конфликтом Украина, которую в свое время, кстати, в контексте подготовки соглашения об ассоциации с Евросоюзом ультимативно поставили перед фальшивым выбором — или с Западом или с Россией. Сегодня страна с огромным жизненным потенциалом и талантливым народом низведена до состояния неспособности самостоятельно управляться", — отметил российский министр. Страна стала проблемой и для Москвы, и для Брюсселя. Зачем превращать в такие проблемы другие страны постсоветского пространства?

Да, Евросоюз ставит нормализацию отношений с Россией в зависимость от выполнения Минских соглашений, однако – и это во-вторых — Европа может очень легко снять украинский тормоз с этой нормализации. Нужно всего лишь признать правду – что Минские соглашения не выполняет Киев.

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Однако на практике сделать это сложно, ведь тогда к европейским партнерам возникнет вопрос о причинах их предыдущей слепоты. Поэтому ЕС продвигает иную формулу – Минские соглашения, конечно, нужны и важны, однако снятие санкций с РФ нужно отвязать от их выполнения. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль еще раз заявил о том, что санкции начнут "пошагово сниматься" после ввода на Донбасс миротворческого контингента. Россия не против.

Наконечник русофобии

Зато "против" выступает Порошенко. "Президент понимает, что время его заканчивается, и он по-прежнему не видит иной возможности удержаться у власти и грабить эту несчастную страну, кроме как продолжать курс оголтелой русофобии и предлагать себя именно как наконечник этой русофобии", — говорит украинский политолог Владимир Скачко. Соответственно, он и работает на срыв мирных европейских инициатив путем выставления для них неприемлемых условий. "Миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения, у них не должно быть урезанных полномочий. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории", — говорит Порошенко.

По мнению хозяина Банковой, такие условия являются реалистичными – "нужна только одна вещь — "дожать" Россию". То есть, в переводе на русский язык, продолжать на нее давить, даже несмотря на то, что последние четыре года давления не привели ни к какому позитивному для ЕС результату. Лишь создали проблемы.

Неудивительно, что этот бред европейцам не интересен. Порошенко давно для них превратился в проблему, которую нельзя решить во многом из-за того, что за украинским президентом стоят его американские спонсоры.

С этими спонсорами (в лице министра обороны США Джеймса Мэттиса и спецпосланника Курта Волкера) Порошенко в Мюнхене встречался и, естественно, преклонился перед ними за их неизменную веру в Украину. Однако на деле веры-то осталось не так много – ни в Украину, ни в Порошенко.

В открытой версии доклада разведсообщества с США "Оценка глобальных угроз", вышедшего за авторством директора Национальной разведки (курирующего все соответствующие службы США) Дэниэла Коутса, перспективы Украины оцениваются не очень высоко. "Киев будет жестко выступать против уступок Москве, однако практически наверняка не сможет восстановить контроль над находящимися под контролем России областями восточной Украины в 2018 году", — говорится в документе. Что же касается Порошенко, то "всеобщее разочарование темпами реформ, снижением уровня жизни, ухудшение восприятия коррупции и политическая поляризация могут… привести к досрочным выборам". Это, конечно, не значит, что Вашингтон будет убирать украинского президента и даст команду "фас" киевской оппозиции (иначе бы Петру Алексеевичу не позволили выкинуть из Украины тамошнего бультерьера в лице Михаила Николозовича). Однако американцы уже рассматривают хозяина Банковой не как долгосрочный инструмент и инвестицию, а из серии "попользуемся пока не сломается".

Уж лучше бы дома сидел.

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