Как антикорсуд может изменить геополитический выбор Украины

Валерий Смеян, обозреватель

После тайного путешествия на Мальдивы по поддельным паспортам Петра Алексеевича с домочадцами и политической челядью рейтинг гаранта с его Блоком панамских патриотов впервые упал до пяти процентов.

По оценкам независимых экспертов бальные танцы Порошенко в Вене могут обойтись ему в полное обнуление популярности и поддержки населения. В таких условиях становится очевидным ответ на вопрос о причинах президентской несговорчивости в вопросе создания Антикоррупционного суда. Ему страшно. Он понимает, что в случае почти уже стопроцентном, не переизбрания на второй срок подсудимым № 1 этого специализированного суда может стать он. И ему нужны лазейки, которые позволят, в случае нужды, откупиться от тех, в чьих руках окажется судьба будущего приговора.

Петр Алексеевич вполне осознает, что его свобода, после окончания срока президентских полномочий, в его руках. Буквально. Ведь опыт путешествия на Мальдивы по подложным документам показал, что если он вдруг вознамериться бежать из страны, то его найдут очень быстро и инкогнито раскроют в мгновение. Потому единственной возможностью для западных лоббистов создания АКС в Украине продвинуть свой проект, являются либо личные гарантии ПАП от уголовного преследования после его низложения с поста главы государства, либо согласие на то, что закон об АКС должен иметь "калитку", как говорят юристы, для бегства через нее от реального наказания ограниченного круга лиц. Прежде всего президента. В противном случае закон едва ли будет принят в нужной для коллективного Запада редакции.

В конце концов, стратегической целью для США и Европы институт АКС в Украине – рычаг для управления политическими решениями местной элиты. А не средство для реального наказания вип-коррупционеров. И рычаг этот должен предотвратить возможность очередного геополитического зигзага Киева в сторону Москвы. А такой разворот возможен, хотя пока публично и не очевиден. По нескольким причинам. Во-первых, утрата российских рынков для Украины оказалась принципиально невосполнимой. Если еще в 2013-м украинский госбюджет, главный источник обогащения нашей элиты, изобильно наполнялся налоговыми отчислениями от экспорта украинской продукции в РФ, то теперь эта статья доходов почти обнулилась. Упали и доходы от бюджетных потоков. На порядок или два.

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Олигархи переключились на доение населения через тарифы ЖКХ. Но еще год-два и доить будет нечего, кроме квартирного фонда. Однако и он сам по себе никому не нужен. Значит, остается одно. Заново осваивать российский рынок. В той мере, в которой это еще возможно. Во-вторых, расчеты украинской верхушки поживиться за счет бесконечного числа западных кредитов, макрофинансовой и прочей помощи оказались напрасными. Фиолетово США и Европе, что Украина на передовом рубеже защиты от гибридного вторжения РФ в их пределы. Им, вишь, за каждую копейку помощи то лес подари, то землю отдай. А что же после местным нуворишам не жить тут. В-третьих, оказалось, что наши западные союзники ни во что не ценят приверженность Киева русофобии. Их главных носителей и проповедников, за какой-нибудь честно украденный миллион или миллиард могут запросто отправить в кутузку. Как коррупционеров. И забыть про их былые заслуги на украино-российском пиар-фронте. Так что самое время начать процесс "переобувания" из звездно-полосатой майки в триколорную футболку. На крайний случай под жовто-блакитной вышиванкой.

Проще говоря, вопрос выживания всей нынешней украинской политико-чиновно-олигархической верхушки исключительно в том, чтобы развернуть страну в сторону северной соседки. Там хоть идет собственная охота на коррупционеров, но на чужих никто не зарится. Так, что можно и денег заработать, и на свободе остаться. В случае с США и ЕС придется выбирать. Или свобода, или деньги. Ну и кто теперь нашей элите настоящий друг? К кому притулиться и обогатиться? Джевелинами-то сыт не будешь. Да и в оффшор не выведешь их. Так что путь один, как у казацкой старшины во времена Богдана Хмельницкого. К "белому царю" на поклон и в услужение.

Вот чтобы такая зрада не вызрела у местной элиты и уж тем более не материализовалась нужно по-быстрому АКС внедрить. Завести нужные дела, провести показательные порки. Ну и потом любого, кто вознамериться на измену идеалам западного мира, в смысле бегства под руку Москвы, в кутузку. Благо, у всех, кто ныне или вчера был во власти рыльце в пушку взяток, откатов, оффшоров и пр. Однако, после проведения воспитательной работы в Лукьяновском или ином СИЗО, можно и на свободу. С нужным мировоззрением. Честного, но бедного украинского политика.

Сигналы-то на эту тему идут недвусмысленные. Взять к примеру мэра Одессы Геннадия Труханова. Почти два месяца скрывался с отпускным, а затем командировочным удостоверением за пределами горячо любимой родины. Даже в Давос успел смотаться на прием к президенту. Ну, вроде ж все вопросы порешал. Занес кому надо. Гарантии получил, что не тронут. И вот только с трапа самолета в Борисполе, а его под белы ручки и в НАБУ. Кто ж после такого поверит в слово президента или его доверенных лиц? Станет впрягаться в массовые фальсификации на будущих президентских выборах? Да ни один уважающий себя мэр. Еще неизвестно чем это задержание для Труханова закончится. И не придется, ли вспомнить про наличие российского паспорта. Ведь, по крайней мере, это шанс остаться на свободе. Впрочем, если и дальше пресс НАБУ-САП, а следом и АКС начнет так давить, то нельзя исключать, что российское гражданство обнаружится у Ляшко и Тягныбока.

Что же касается западных гарантий неприкосновенности и безопасности, то в феврале 2014-го их уже получал один украинский президент. И где он теперь? Думаю, что Петр Алексеевич помнит об этом. Потому будет вести борьбу за "дырявый" закон об АКС до конца. А если все же будет вынужден отступить и покориться, то тогда начнет искать "убежища" на севере.

Вот как-то так странно совпало, что в Киев приехала техническая миссия МВФ с целью проконтролировать написание закона об АКС в нужной редакции, а Петр Алексеевич тут же звонит Владимиру Владимировичу. И четыре часа с ним по телефону общается. На тему военнопленных. Уж не себя ли и страну часом он в такой роли видит? Тревожно как-то от таких долгих разговоров. С главой страны-агрессора. Неужто капитуляцию в обмен на личную свободу и полную амнистию украденных капиталов оговаривал? Естественно его пресс-служба об этом умалчивает. Однако рано или поздно, но все тайное становится явным. Ждать осталось недолго.