Срочная эвакуация. Как избежать скорого дефолта

Валерий Смеян, обозреватель

Читая отчеты и оценки долговых проблем Украины на текущий год не покидает ощущение, что все они – блеф. Чтобы не тревожить украинцев страхами о том, что за четыре года правления честной и проевропейской власти, вышедшей из "шинели" последнего Майдана, которая довела благополучную страну до состояния банкротства. Чтобы убедиться в этом бегло пройдемся по фактам, которые наши оценщики, подсчитывая долговые обязательства Украины на текущий год, почему-то обошли вниманием.

По оценкам Международного рейтингового агентства Moody's, в 2018 г. госдолг Украины выйдет на уровень 72,3% от ВВП. А общий внешний долг составит 104,6% от ВВП. С учетом того, что за без малого четыре года он вырос втрое, по сравнению с 2013-м, можно смело сказать, что нынешняя власть профессионально умеет только одно: брать в долг. И еще очевидно, что для обслуживания всех институтов государственной власти, социальных и прочих обязательств стране катастрофически не хватает "здоровых" денег, поступающих в виде налогов от внутри и внешнеэкономической деятельности. Ну, как этими процессами управляют, так и денег собирают.

Потребность в заимствованиях в общий фонд госбюджета в 2018–2019 гг. в соответствии с прогнозными расчетами Минфина составляет около 214,9 млрд грн в 2018-м и 258,6 млрд — в 2019-м.

Нацбанк на днях отчитался о сумме валютных долгов, которые нужно погасить в этом году и сделал прогноз роста своих резервов. Украине в текущем году предстоит выплатить из международных резервов около 7,4 млрд. долларов по обязательствам в иностранной валюте, в том числе перед Международным валютным фондом. Из которых он в начале февраля уже перечислил без малого полмиллиарда МВФ. При том в НБУ уверены, что нарастят к концу текущего года объем резервов до 20 млрд. долларов. То есть найдут в течении года минимум 9 млрд. кредитов. Что честно говоря в нынешней ситуации выглядит излишне оптимистично. Впрочем, НБУ оценил лишь тот объем валюты, который будет должен вернуть по кредитам. Оставив за скобками, например, следующее: 5 млрд. долларов в этом году должны вернуть зарубежным кредиторам украинские госкомпании. Еще 2 млрд. страна должна Газпрому по решению Стокгольмского арбитража за поставки прошлых периодов. Где-то 1,5 млрд. по этому же решению нужно изыскивать Нафтогазу, чтобы приобретать голубое топливо у Газпрома. ЕБРР уже отказалось кредитовать Нафтогаз для осуществления этой обязательной, по решению суда, закупки. То есть за валютой придется идти на межбанк и без участия НБУ такие объемы просто обвалят курс. Значит, львиную долю придется жертвовать из резервов. Из крупных счетов к немедленной оплате в этом году к государству Украина может быть предъявлены 3 млрд. долларов по "долгу Януковича" и 5,4 млрд. долларов по иску миноритариев Укрнафты к государству Украина (иск Коломойского). К слову в начале марта Стокгольмский арбитраж начнет слушанья по этому делу. И по оценке ряда украинских экспертов Киев этот процесс точно проиграет.

Не стоит также забывать, что частный сектор в текущем году должен вернуть в районе 50 млрд. долларов ранее набранных кредитов. И где ему взять столько валюты? Впрочем, западные эксперты прогнозируют по итогам 2018-го года вал корпоративных дефолтов частных украинских компаний.

Итак, если просуммировать все эти валютные потребности государства, то для их удовлетворения Украине понадобиться в этом году еще 12 млрд. долларов! То есть весь резерв НБУ после погашения обязательных выплат по займам. Следовательно, для выхода при этом на уровень 20 млрд. долларов резервов к концу текущего года, Киеву нужно привлечь весь этот объем в качестве кредитов и займов на внешних рынках. Либо, по всем вышеперечисленным искам, долгам госкомпаний отказать в погашении. И это – дефолт.

По планам НБУ и Минфина Украина в текущем году намерена продать евробондов на сумму 2,5 млрд. долларов. В рекламном предпродажном проспекте всегда указываются долговые риски государства на текущий период. Включая те, о которых речь была выше. То есть инвесторы в курсе реального объема выплат. Вопрос: кто же из них даст денег стране, которая не выполняет решение международных судов? Ведь, если завтра у владельцев евробондов возникнет проблема с расчетами по ним Киева, то куда он пойдет за справедливостью? В суд. И что? Примет суд решение в пользу кредитора, а Украина проигнорирует исполнение. Вопрос: кто же с таким уровнем риска будет инвестировать в наши евробонды? Таким образом, несмотря на чиновничью болтовню о том, что какие-то долговые решения международных судов мы выполнять не будем, выполнять по итогу придется. Иначе рынок заимствований на Западе будет перед нами закрыт. Уверен, что и в Минфине, и в НБУ все это понимают. Так что платить по искам будут. Единственно что возможно – тянуть время. Что собственно украинские адвокаты довольно успешно делают и в Лондоне, и в Стокгольме. Если же честно рассказать о наших неподъемных долговых обязательствах, то всем станет очевидно, что Украина без пяти минут банкрот. И оставшиеся "пять минут" скорее всего истекут в этом году. Кто же даст под банкрота денег? Ну, разве что МВФ. И то вряд ли.

Теперь о расчетах Минфина потребностей нашего госбюджета в заимствованиях. По прогнозу потребуется всего чуть более 200 млрд. гривен. Однако уже в прошлом году за одиннадцать месяцев исполнения бюджета пришлось привлечь займов на 428 млрд гривен. Или 55% от объема самого бюджета. Что в этом году налоги дадут дополнительные 250 млрд.? Или приватизация принесет 10 млрд. долларов? Едва ли. Так на чем основан прогноз? Взят с потолка? Очень похоже.

Кроме того, в бюджете заложено 55 млрд гривен на оплату субсидий. При реальной потребности в 100 млрд. И это без учета роста цен на услуги ЖКХ в этом году. Которые при уже известных будущих ценах на газ и электроэнергию дадут прирост потребности в выделении субсидий на уровне 200-300 млрд. гривен. Учитывает ли такой сценарий прогноз Минфина? Точно – нет. А деньги на исполнение социальных обязательств перед населением, тем более в предвыборный год, придется искать. Или отказываться от их исполнения. Со всеми вытекающими, которые обнажаться в день голосования на президентских и парламентских выборах. Естественно не в пользу власть предержащих. Я уж не говорю о тридцати пяти миллиардах гривен, которые нужны для исполнения обязательств перед военными пенсионерами и прочей мелочью популистских обещаний власти, в канун года выборов, которых кругом-бегом набегает на добрую дополнительную стомиллиардную дыру в бюджете.

Еще в текущем году нужно будет в очередной раз докапитализировать госбанки. Где-то в пределах 100-150 млрд. гривен…

Резюмируя этот краткий обзор реальных проблем украинской власти, знаменитое гамлетовское "быть или не быть" трансформируется в "платить или не платить". Что правда в нынешних обстоятельствах все равно ведет к тому, что нынешней власти "не быть" ею в скором будущем. Все на что она способна: оставить последующей убитую экономику, космические долги перед западными кредиторами и неподъемные социальные обязательства.

Еще один парадоксальный для власти, но давно очевидный в Европе и США, вывод заключается в том, что "здоровье" украинских финансов напрямую, почти четверть века, зависели исключительно от объема внешней торговли с РФ. Нынешняя ситуация обусловлена тем, что ныне она практически упразднена. По инициативе Киева. Единственная возможность стабилизации нашей финансовой системы – возврат на рынки стран СНГ и прежде всего Российской Федерации. Собственно, что сейчас уже начало происходить, но без масштабной государственной поддержки со стороны Киева. Более того, сохранение украинской государственности, которая требует огромных денег, напрямую зависит от скорости восстановления и объемов экспортных операций РФ. И конъюнктура для этого самая подходящая. Ведь за последние четыре года рубль по отношению к гривне вырос вдвое. Что существенно увеличивает эффективность и прибыльность экспортных операций для украинских производителей. Остается только дождаться, когда у нашей власти наконец-то проснется здравый смысл и появится политическая воля к восстановлению экономических связей с РФ. Иначе – дефолт. Не только финансов, но и государственности в целом.