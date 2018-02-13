Заденет Украину. Вашингтон инициирует пересмотр границ в Европе

Валерий Самойлов, обозреватель

Не успели поляки в новой редакции закона об Институте Национальной Памяти ввести в обращение понятие "Восточная Малопольша" вместо Западной Украины, что уже многими экспертами просматривается как претензия на возврат этой части Украины в состав Речи Посполитой, как румыны начали свой "движ" для восстановления Великой Румынии.

Публично об этом заявил экс-президент Румынии, а ныне фактический лидер молдавской Партии национального единства, созданной в Кишиневе с целью продвижения идей унионистов, сторонников объединения с Румынией. Накануне предстоящих в этом году выборов в молдавский парламент унионисты надеются, что она позволит собрать большой электоральный урожай.

Кроме того, в этом году отмечается сто лет, как созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" ("Совет Края") проголосовал за объединение с соседней страной. И под эту дату унионисты намерены провести огромное число массовых мероприятий агитационного характера за то, чтобы и нынешний парламент Молдовы повторил опыт своего исторического предшественника.

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"Я, как президент (в Румынии это звание остается за президентами после отставки – Авт.), осуждаю пакт Молотова-Риббентропа. И намерен на следующей неделе подать в парламент Румынии проект декларации, подписанный мной и другими депутатами парламента, о денонсации этого пакта и его последствий. Мы обязаны это сделать", – заявил в начале февраля Траян Бэсеску румынскому телевидению.

По его мнению, из-за пакта в составе СССР насильно оказались несколько государств. Однако после распада Советского Союза "Три страны Балтии вышли из состава Советского Союза и стали независимыми членами ЕС и НАТО, Польша стала государством, интегрированным в ЕС и НАТО. А Румыния потеряла Бессарабию, но так все и осталось", – отметил Бэсеску.

Другими словами, под денонсацией пакта Молотова-Риббентропа в румынской редакции экс-президент видит возврат в лоно своего государства утраченной Бессарабии.

Если взять краткую историю путешествия этой территории в двадцатом веке под различные юрисдикции, то выглядит она так.

После Октябрьской революции 1917 г. Бессарабия избрала собственный парламент, Сфатул Цэрий, который начал свою работу 3 декабря 1917 г., объявив Бессарабию Молдавской Демократической Республикой 15 декабря 1917 г., в составе России.

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Затем во время румынской интервенции 27 марта 1918 года Сфатул Цэрий проголосовал за объединение с Румынией на условиях автономии.

В ноябре того же года началась подготовка к мирной конференции в Париже, на которой Румыния намеревалась добиться международного признания объединения. Румынское правительство организовало созыв Сфатул Цэрий с целью принятия решения о безоговорочном объединении Бессарабии с Румынией. На заседании 25-26 ноября 1918 года при отсутствии кворума 36-ю голосами было принято решение о безусловном присоединении Бессарабии к Румынии, ликвидировавшее все условия акта от 27 марта 1918 года. Вскоре после принятия этого решения Сфатул Цэрий прекратил своё существование.

28 октября 1920 г. Англия, Франция, Италия и Япония подписали с Румынией Парижский протокол, согласно которому эти страны, "полагая, что с точки зрения географической, этнографической, исторической и экономической присоединение Бессарабии к Румынии вполне оправдывается", признали суверенитет Румынии над Бессарабией. Правда, Япония его не ратифицировала и протокол не вступил в законную силу.

Представители РСФСР и УССР 1 ноября 1920 г. заявили, что "они не могут признать имеющим какую-либо силу соглашение, касающееся Бессарабии, состоявшееся без их участия, и что они никоим образом не считают себя связанными договором, заключенным по этому предмету другими правительствами".

Но следующие 22 года Бессарабия входила в состав Румынии. Присоединение Бессарабии к Румынии не признавалось советским правительством и квалифицировалось как аннексия. На картах, выпускаемых в СССР вплоть до 1940 года, Бессарабия обозначалась как территория, оккупированная Румынией.

В июне 1940 Бухарест под угрозой военного вторжения СССР добровольно вернул Бессарабию и Северную Буковину в состав Советского Союза.

Однако сразу после распада последнего в Румынии заговорили о восстановлении "исторической справедливости" и очередном возврате в свое лоно "утраченных" в 1940 году земель.

Так что ничего удивительного в инициативе экс-президента Румынии нет. С начала 90-х годов Бухарест ведет целенаправленную политику подготовки к возврату "своих" земель. В частности, в Бессарабии с тех пор выпускники местных школ отправлялись на бесплатное обучение в университеты Румынии. Единственным условием было – после окончания обучения возврат домой. В Украину. И, естественно, все они как один возвращались сторонниками восстановления Великой Румынии в границах до июня 1940 года. Местные жители об этом очень хорошо осведомлены. Так Бухарест готовил базу для того, чтобы, когда подвернется удачный исторический момент, от слов перейти к делу. Наступил ли он? Если еще и не наступил, то очень, вероятно, близок.

Примечательно, что заявление Траяна Бэсеску о непризнании государственных границ, возникших в результате пакта Молотова-Риббентропа, совпало с появлением в государственном акте Польши "нового" географического обозначения Западной Украины как Восточной Малопольши.

Очень похоже, что эта синхронность не случайна и координируется из одного центра. С учетом сателлитных отношений Бухареста и Варшавы с США, можно предположить, что план по пересмотру границ в Европе по итогам Второй мировой войны координируется из Вашингтона. Причем очень профессионально. Сначала парламент Украины 20 октября 2016 года осуждает пакт Молотова-Риббентропа, фактически создавая предпосылки для выдвижения к Киеву территориальных претензий. Теперь Польша официально именует Западную Украину Восточной Малопольшей. Ну а следом экс-президент Румынии поднимает вопрос о Бессарабии. Правда, пока как бы в контексте воссоединения Румынии и Молдовы. Фактически тестируя Киев на реакцию. Которой, увы, нет. Ведь заявление Траяна Бэсеску прозвучало пятого февраля. Ни украинский МИД, ни президент, ни парламент, похоже, пока не придали никакого значения этому демаршу румынского политика. Остается открытым вопрос: кому выгодно создание в Восточной Европе очередного очага напряжения, который потенциально может перерасти в военный конфликт или очередную гражданскую междоусобицу?

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В контексте утвержденной в декабре прошлого года в Вашингтоне новой концепции национальной безопасности, где Китай рассматривается реальной угрозой доминированию США на европейском континенте, новый контролируемый очаг напряжения может моделироваться из Вашингтона для того, чтобы остановить реализацию амбициозного проекта Пекина в Европе "Один пояс – один путь". Он же, в случае необходимости, может позволить Америке ввести в регион свои войска и обустроить новые военные базы.

Схема, по которой реализуется эта модель ныне, просматривается так. На первом этапе оторвать Украину от России. Сжечь между ними все мосты от ментально-исторических до экономических. Исключив таким образом возможную военно-политическую помощь Киеву со стороны Москвы. На втором этапе – превратить Украину в "яблоко раздора" между ее западными соседями. Выведя конфликты с уровня культурно-исторических трений на уровень территориальных споров. А там, в случае нужды, спровоцировав и на силовое противостояние.