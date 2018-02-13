Минские соглашения: война до победного?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Минск-1 и Минск-2

Если быть совсем корректными, то собственно Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 г. в "Президент-отеле" города Минск. Со стороны Украины протокол подписал — бывший президент Леонид Кучма, со стороны ОБСЕ — швейцарский дипломат Хайди Тальявини, со стороны самопровозглашенных ЛНР и ДНР – их главы Игорь Плотницкий (на данный момент бывший глава) и Александр Захарченко, а со стороны России — посол РФ в Украине Михаил Зурабов. Подписанию мирного плана предшествовал разгром силами мятежных республик украинской военной группировки, получивший название "Иловайского котла". Именно угроза взятия ополчением ДНР Мариуполя принудила Киев к мирному диалогу.

"Минск-1", как заявил глава МИД Украины Павел Климкин, является единственным документом, признаваемым Украиной. Именно тогда стороны обязались прекратить боевые действия, отвести тяжелое вооружение, осуществить обмен пленными, а Украина – объявить амнистию для участников событий, обеспечить особый статус Донецкой и Луганской областей и провести на его основе выборы, а также принять программу восстановления Донбасса.

Тем не менее, боевые действия так и не прекратились. Жестокие обстрелы городов Донецкой и Луганской областей, жаркие бои за Донецкий аэропорт, массовая гибель мирного населения, разрушения больниц и школ были повседневной реальностью в несчастном регионе. В январе 2015 г. силы повстанцев, отразив атаки ВСУ, перешли в контрнаступление в районе Дебальцево, который в июле 2014 г. украинские военные отбили у непризнанной ДНР, окружив тем самым Горловку с трех сторон. К моменту заключения вторых Минских соглашений украинские войска оказались в Дебальцевском котле.

Следившие за второй встречей в Минске отлично помнят, как Петр Порошенко, затягивая процесс переговоров, ждал новостей из Дебальцево. И лишь разгром его армий позволил тем же самым лицам, что подписали Минск-1, подписать Комплекс мер, получивший название Минск-2. Одновременно была подписана Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года. Эти документы впоследствии были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 г., став тем самым обязательными для исполнения.

Саботаж и нарушения

Украинская сторона никогда не скрывала, что использует передышку, данную Минскими соглашениями, для укрепления своих вооруженных сил с целью последующего силового решения проблемы республик Донбасса.

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Уже 17 марта 2015 г. Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым полностью извратила дух и букву Минских соглашений. Согласно этому закону предусмотренные Минском-2 меры по предоставлению Донбассу особого статуса, т.е. амнистии, защиты русского языка, собственной полиции, экономической свободы, восстановления социальных связей с Украиной и т.д., могут быть осуществлены только после проведения в республиках выборов.

А Комплекс мер предусматривает совершенно другой порядок урегулирования конфликта. После прекращения огня и отвода войск должны быть начаты переговоры с властями ДНР и ЛНР о модальностях проведения выборов, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. Следующим этапом осуществляется амнистия, обмен пленными "всех на всех", восстановление социально-экономических связей, проведение конституционной реформы по согласованию с руководством республик, проведение выборов и лишь потом – восстановление контроля Украины над государственной границей.

Не успели высохнуть чернила под договоренностями, как Киев тут же поставил телегу впереди лошади, требуя вывода "оккупационных войск", обеспечения "безопасности" и контроля над границей прежде, чем будут осуществлены выборы и приняты меры по обеспечению особого статуса восставших регионов. Несложно догадаться, что при таких условиях об особом статусе ОРДЛО не было бы и речи. Регионы были бы зачищены силовым путем, а население помещено в фильтрационные лагеря, как обещают особо ретивые националисты.

Обо всем этом прямо говорится во внесенном О.Сыроид & Co проекте закона № 7163-1, предусматривающем для населения "освобожденных" регионов запреты на профессию, аресты, люстрации и прочие поражения в гражданских правах. Не менее одиозной выглядит и идея "Батькивщины" о "покаянии коллаборантов".

Даже тему миротворческого контингента Киев (впрочем, при активной помощи Запада) пытается превратить в инструмент силового решения конфликта.

Но главная спекуляция киевской власти состоит в подмене природы конфликта и попытке его переквалификации из внутреннего в международный.

Согласно положениям Минских договоренностей Россия является не стороной конфликта, а гарантом исполнения мирных договоренностей наряду с Германией, Францией и самой Украиной, от лица которой совместную декларацию подписал Петр Порошенко.

Тем не менее, официальный Киев упорно требует именно от России выполнения Минских соглашений. Как, в частности, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, "12 февраля 2015 года принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). РФ ни одного пункта не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины". Заявление совершенно непрофессиональное, но использованное Киевом для выхода из Минска-2.

"Реинтеграция" вместо Минска-2

Попытки тянуть время и саботировать исполнение резолюции СБ ООН, которое должно было завершиться в конце 2015 г., не могли продолжаться бесконечно. Еще весной 2017 г. секретарь СНБО Александр Турчинов объявил о подготовке закона "о реинтеграции" так называемых оккупированных территорий Украины. Закон стал де-юре выходом Украины из Минского процесса.

Во-первых, в одиозном законе вообще не упоминается резолюция СБ ООН от 17 февраля 2015 г. Более того, Верховная Рада прямо указала, что государство Украина признает лишь те международные обязательства Украины в отношении урегулирования конфликта, которые ратифицированы парламентом. Но таковых не существует, а потому фактически Киев отказался признавать какие-либо нормы международного права в сфере решения "донбасского вопроса".

Во-вторых, в законе спекулятивно изменена природа конфликта. Рада объявила его агрессией России, на основании этого присвоив себе право в нарушение Конституции Украины применять армию против своих сограждан.

Тем не менее, вся эта юридическая эквилибристика нисколько не отменяет решение СБ ООН и обязательства Украины по его исполнению. Минск-2 по-прежнему остается единственным международно признанным механизмом урегулирования украинского конфликта. Более того, в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и СДПГ в Германии выполнение "Минска-2" признано способом урегулирования конфликта в Украине. Даже США, активно подталкивающие Киев к эскалации конфликта, официально не признают смерть Минских соглашений.

Таким образом, "отвертеться" от Минских соглашений Украине не удастся. Единственное, чего достигла Верховная Рада и президент, если он подпишет закон, это предоставление международному сообществу правовых оснований для привлечения украинских властей к международному трибуналу за грубое нарушение резолюции СБ ООН.

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