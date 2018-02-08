Почему МИД возвращает представительство в Ужгороде?

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы представительства Министерства иностранных дел в Ужгороде. Соответствующее решение было принято без обсуждения 7 февраля на заседании правительства и оформлено в соответствующее распоряжение.

"На заседании правительства поддержали возобновление работы представительства МИД в Ужгороде. Коллегам точно будет чем заняться. Если кто-то будет готов присоединиться и помогать — мы всегда рады", — сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Представительство будет базироваться в Ужгороде. Оно уже существовало здесь до 2010 года, пока его не сократили в связи с оптимизацией.

"Искренне поздравляю давно назревший сегодняшнее решение Кабмина о возобновлении работы представительства МИД в Ужгороде. Рада, что правительство поддержало предложение МИД и скоро представительство снова начнет свою работу. Напомню, представительство МИД в Ужгороде было ликвидировано "дальновидными деятелями" в 2010-м году — в рамках так называемой бюджетной оптимизации расходов на обеспечение работы министерств и ведомств. Хорошо, что в нашем правительстве победил здравый смысл и конструктивный подход к решению проблем региона, в котором нашим государственным институтам критически необходимо усилить свое присутствие и эффективность обеспечения национальных интересов государства", — прокомментировала в Facebook решение правительства вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер считает, что с, что одной из причин возникновения проблем вокруг языковой статьи об образовании в школах нацменьшинств на западной Украине стала институционная слабость и многолетняя недоработка центральной и местной власти в регионе. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября,и вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

Политолог-международник Владимир Воля, комментируя открытие представительства МИД, обратил внимание, что почему-то решением вопросов украинских венгров будет заниматься Министерство иностранных дел.

"Этим вопросом должны бы были заниматься другие органы власти, и для меня сейчас не ясно, каким образом МИД будет заниматься внутриполитическими вопросами. Это равносильно тому, как открыть консульство или представительство в другом государстве", — сказал РИА Новости Украина Владимир Воля.

По его мнению, стоит ожидать попыток МИДа на месте получить информацию о венгерской общине, которая проживает в Закарпатье, чтобы осуществлять консультации с венгерской стороной с учетом мнения венгерской общины в Украине.

"Но это ничего не даст, поскольку решением проблем венгров должны заниматься другие органы власти, те, которые отвечают за экономику, социальные проблемы, образование, а не те, которые занимаются внешней политикой. И выглядит эта инициатива неоднозначно, единственный смысл в открытии этого представительства — иметь контакт с местными этническими меньшинствами, а потом уже, пользуясь прямым контактом и своим непосредственным регулярным присутствием, использовать это более оперативное общение, чтобы проводить консультации с правительством Венгрии", — пояснил Воля.

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По мнению эксперта, несмотря на то, что в открытии представительства просматривается положительный момент в попытке решать проблемы венгров Закарпатья, но это не более чем один из инструментов и далеко не главный.