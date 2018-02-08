Недоневозвращенцы Украины

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

За двадцать шесть лет политическая элита страны так и не сумела сформулировать национальную мечту для десятков миллионов своих сограждан и создать приемлемые условия, при которых украинцы согласились бы эту мечту реализовывать у себя дома. Согласно опросу, бежать из страны намерена наиболее молодая и трудоспособная ее часть. В возрастном разрезе это выглядит так: 55% потенциальных эмигрантов – молодые люди в возрасте от 18-ти до 29 лет; 44% – от 30-ти до 39 лет; 33% – 40–50-летние. Еще печальней, что страну намерены покинуть наиболее образованные. На первом месте те, у кого высшее образование 40%, 27,6% – со средним специальным; 23,2% – со средним и 17,8% – с неполным средним образованием. Собственно, такому положению дел едва ли стоит удивляться. Так по оценке Госслужбы занятости более половины зарегистрированных безработных в стране имеют высшее образование. Причем львиная доля приходится на Харьков, бывшим еще недавно одним из главных научных и промышленных центров страны. Только отечественный "банкопад" в 2015-16 гг., по оценке Ассоциации украинских банков, выбросил на улицу более четверти миллиона квалифицированных банковских служащих.

Международная организация по миграции отмечает, что среди изученных ею стран юго-востока Европы, украинцы составляют наибольшую долю трудовых мигрантов с высшим образованием (исследование 2016 года). И именно в этом видят главную угрозу для Украины, стремительно теряющей образованных и опытных специалистов: инженеров, врачей, специалистов ІТ-сектора, агрономов и преподавателей.

По прогнозам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины, если показатели рождаемости, продолжительности жизни и миграции останутся неизменными, то к 2050 году в Украине останется не более 32 млн жителей, при этом доля граждан старше 60 лет вырастет в полтора раза. И это с учетом только демографического фактора, без миграционной убыли. Фактически реализация наметившейся тенденции приведет к тому, что Украина станет страной пенсионеров. Правда, работающих. Просто потому, что больше работать в Украине будет некому.

Естественно, что большая участь решивших уехать из страны мотивируют свое решение кардинально упавшим уровнем доходов и резко возросшей стоимостью жизни. Но вот каждый десятый готов бежать из-за разгула уличной преступности или потому, что не может себя реализовать профессионально. Еще 13% готовы уехать, чтобы спасти своих детей. 9% не верят, что у страны есть будущее.

Наши западные партнеры, которые так озабочены украинской коррупцией, полагая ее как главную причину всех бед страны, включая массовую эмиграцию, как показывает опрос, "страшно далеки" от украинского народа. Итак, всего 5,6% намерены выехать по причине поглотившей страну коррупции! При том, что согласно опросу 43% взятки дают. 5% процентов – часто и 37% – иногда. Но проблемы в этом не видят, хотя, возможно не видят в этом и коррупции. Так, естественная "благодарность".

Естественно, возникает закономерный вопрос: есть ли среди тех, кто готов покинуть Украину, желающие через некоторое время вернуться? Есть. Но их ничтожно мало. Всего 9,3% хотели бы получить новые знания и опыт за рубежом, а потом вернуться на родину. Остальные, по умолчанию, намерены стать "невозвращенцами".

Любопытное соотношение выявил опрос между оптимистами и пессимистами в отношение будущего Украины. Итак, 25% респондентов на вопрос: "Верите ли вы, что Украина как независимое государство встанет на ноги?" ответили отрицательно. И всего 16,1% уверенны, что все наладится в течение ближайших пяти лет.

Картина недоверия к "светлому будущему" Украины дополняется еще одним показательным мазком. Среди тех, кто твердо решил остаться на родине, молодежь от 18-ти до 30 лет составляют всего 9%.

По сути, опрос КМИС свидетельствует о том, что современная власть в Украине, хоть и позиционирует себя как национально-ориентированная, добилась невиданных доселе "успехов" в мотивации собственных граждан сбежать из "нэньки". Причем навсегда. За последние четыре года евроинтеграции из страны на заработки выехало вдвое больше людей, чем до периода 2013-го года. Только в Польше наших соотечественников трудиться более полутора миллионов. Это в семь раз больше, чем в последнем дореволюционном году. А всего по миру, по разным подсчетам в пределах 8-9 млн. украинцев батрачат посудомойками, уборщиками мусора, официантами, строителями и сезонными сельхозрабочими. Зачастую ютясь вчетвером и более в небольших, приспособленных только для сна комнатушках. Нередко подвергаясь откровенному унижению и дискриминации, когда работников из Украины заставляют носить желто-голубую униформу, как знак второсортности. Но, если наши люди готовы терпеть подобные измывательства, то насколько же плохо жилось им тут.

Читайте также: На износ! Украинка оставила руку на заработках в Польше

Впрочем, возможно нынешняя власть на самом деле заинтересована и провоцирует массовых исход своих граждан за рубеж? Ведь только за 2017-й год заробитчане перевели в страну более семи миллиардов долларов. Для поддержки своих семей. А это в разы превышает всю кредитную помощь, которую получила Украина в прошлом году от МВФ, Всемирного банка и Евросоюза. Об этом опрос нужно проводить на Печерских холмах. Правда, едва ли их обитатели будут так искренни и честны в ответах, как обычные украинцы. Умение лгать у нашей власти давно стало атрибутом профессии. Рассказывать о росте ВВП, уровне зарплат и доходов, числе съездивших по безвизу послушать венскую оперу.

Впрочем, о вере в сказки власти о светлом европейском будущем Украины верит все меньше и меньше соотечественников.

Так 57,1% украинцев выступают за проведение досрочных выборов Верховной Рады, 54,5% – за досрочные президентские выборы, такие результаты опроса представил Центр социальных исследований "София" в декабре прошлого года.

При этом 66,7% опрошенных Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова полагают, что стране нужны новые лидеры. И всего 22% респондентов согласны голосовать за имеющихся.

Читайте также: Ищите ниже, еще ниже. Украина в мировом рейтинге уровня жизни

Фактически налицо очередной кризис доверия к власти с утратой веры в то, что нынешняя элита, даже при ротации власть-оппозиция сумеет что-то исправить "в консерватории".

А чемоданное настроение миллионов сограждан – лишь очередное проявление и подтверждение этого кризиса.