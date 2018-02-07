Тренд последних лет - политика войны

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РИА Новости Украина

В стране нарастает напряжение вокруг Украинской православной церкви. Регулярные "акции" радикалов и противников УПЦ только поднимают градус противостояния, а власть, фактически, молчит.

В субботу, 3 февраля, накаленная обстановка была вокруг Владимиро-Ольгинского храма Десятинного мужского монастыря УПЦ в Киеве. Активисты из организации С14 заранее объявили о намерении провести здесь акцию с требованием снести незаконную, по их мнению, постройку. Ранее радикалы уже совершили нападение на Десятинный монастырь, попытавшись его поджечь. Два человека тогда были задержаны.

Православные оказались готовы к противостоянию и храм отстояли.

Накануне во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви. Ранее (в январе 2017 года) этот храм блокировали национал-радикалы. Во Львовской епархии считают, что пожар возник в результате поджога. В ГСЧС сообщили, что причины возгорания устанавливаются.

Чтобы разжечь религиозную войну – много ума не надо, особенно если не думать, как ее останавливать, уверена юрист Елена Лукаш.

"Тренд последних 4х лет – политика войны. Больше предложить нечего. Сегодня поджигателей Десятинного монастыря отпустили из-под ареста на поруки десяти нардепам: Ильенко, Левуса, Барны, Луценко… Народные избранники, зачем же так откровенно демонстрировать заинтересованность в свободе подозреваемых?" – обращается к ним Лукаш на своей странице в Facebook.

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И уже не важно, продолжает она, "кто вы, поручители": начальники, заказчики, организаторы, конкуренты поджигателей".

"В любом случае передвигаетесь вы, вместе с президентом и Кабмином, к сносу со скоростью света. Ведь каким-либо сильными не мнили себя начальники, именно их подчиненные определят, насколько далеко зайдет и где остановится огонь ненависти", – подытожила юрист.