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    Тренд последних лет - политика войны

    Тема:

    Националистический радикализм крепчает (167)

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    Тренд последних четырех лет в Украине – политика войны, больше властям предложить нечего, считает юрист Елена Лукаш. При этом пособники власти "вместе с президентом и Кабмином приближаются к сносу со скоростью света", уверена она.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    facebook.com/c14news

    РИА Новости Украина

    В стране нарастает напряжение вокруг Украинской православной церкви. Регулярные "акции" радикалов и противников УПЦ только поднимают градус противостояния, а власть, фактически, молчит. 

    Верховная рада
    Украинское фото
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    В субботу, 3 февраля, накаленная обстановка была вокруг Владимиро-Ольгинского храма Десятинного мужского монастыря УПЦ в Киеве. Активисты из организации С14 заранее объявили о намерении провести здесь акцию с требованием снести незаконную, по их мнению, постройку. Ранее радикалы уже совершили нападение на Десятинный монастырь, попытавшись его поджечь. Два человека тогда были задержаны.

    Православные оказались готовы к противостоянию и храм отстояли. 

    Накануне во Львове горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви. Ранее (в январе 2017 года) этот храм блокировали национал-радикалы. Во Львовской епархии считают, что пожар возник в результате поджога. В ГСЧС сообщили, что причины возгорания устанавливаются.

    Чтобы разжечь религиозную войну – много ума не надо, особенно если не думать, как ее останавливать, уверена юрист Елена Лукаш

    "Тренд последних 4х лет – политика войны. Больше предложить нечего. Сегодня поджигателей Десятинного монастыря отпустили из-под ареста на поруки десяти нардепам: Ильенко, Левуса, Барны, Луценко… Народные избранники, зачем же так откровенно демонстрировать заинтересованность в свободе подозреваемых?" – обращается к ним Лукаш на своей странице в Facebook.

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    И уже не важно, продолжает она, "кто вы, поручители": начальники, заказчики, организаторы, конкуренты поджигателей".

    "В любом случае передвигаетесь вы, вместе с президентом и Кабмином, к сносу со скоростью света. Ведь каким-либо сильными не мнили себя начальники, именно их подчиненные определят, насколько далеко зайдет и где остановится огонь ненависти", – подытожила юрист.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш
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