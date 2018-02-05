Сквозь призму социологии: молодежь, как прошлое будущее Украины

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Под конец 2017 года было опубликовано исследование "Молодежь Украины 2017", проведенное Центром Новая Европа в сотрудничестве с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине и социологической компанией GfK Ukraine.

Результаты исследования на оптимистичный лад не настраивают. Если вкратце, "широкими мазками", то коллективный портрет украинской молодежи таков: антироссийски и националистически настроенная; более консервативная, чем в других странах Европы; выступающая за демократию (58% опрошенных – хотя этот термин в Украине серьезно размыт и дискредитирован; "Народный фронт" тоже, к примеру, называет себя демократами), но не интересующаяся политикой (интересующихся – лишь 10%, но это не значит, что политика не интересуется молодежью); сильно интернетозависимая (социальные сети сделали с Украиной жуткую вещь, но этот социальный эксперимент и не думает заканчиваться) и в своей массе не верящая в силу образования.

Что интересно, во всех постсоветских странах (включая страны Балтии, являющиеся членами Евросоюза и НАТО последние 15 лет) коллективный портрет молодежи примерно такой же – с поправкой на местные особенности. В целом, если взглянуть на постсоветское пространство через призму некоторых социальных показателей, демонстрирующих последствия депривации (самоубийства, алкоголизм, наркомания и т.д.), то бывшие советские республики недалеко ушли друг от друга, даже несмотря на порой существенную разницу в доходах на душу населения – но это уже тема отдельного обстоятельного разговора.

В сущности, результаты исследования подсказывают: надежды на то, что все произошедшее с 2014 года как-то само собой рассосется и нормализируется, нужно лишь немного подождать, тщетны. Представляется, что далеки от истины те, кто считают молодежь некой надеждой Украины – советскую эпоху молодежь не застала, а за границей бывала редко, потому воспринимает все происходящее в Украине, в общем-то, не более чем временными трудностями.

Как бы там ни было, но в кратко- и среднесрочной перспективе, в рамках либерализированного миграционного законодательства и появления новых образовательных возможностей в соседних странах, молодежи в Украине будет становиться все меньше как в абсолютных, так и в относительных показателях. У большинства молодых людей, которые останутся в Украине, выбор будет, очевидно, невелик – уходить в "майданарбайтеры", парамилитарные формирования, криминал либо же заниматься низкооплачиваемым неквалифицированным трудом. Притом, учитывая тот факт, что молодежь преимущественно накачана потребительским культом, выбор по сути будет сводиться к первым трем вариантам. Иного в рамках выбранной политэкономической модели под небезызвестным названием "сельскохозяйственная сверхдержава" не предусмотрено.

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В этой связи нельзя не вспомнить и последние многочисленные "реформы" украинского образования, по итогам которых поставлен на поток выпуск идиотов и "патриотов", вспоминая слова Андрея Золотарева (в частности, нынешняя школьная программа – это растянутая на 12 лет программа церковно-приходской школы). Органично дополняют школы в этом направлении военизированные детские лагеря, созданные "Азовом", "Свободой" и прочими националистическими праворадикальными организациями, откуда моложедь будут рекрутировать прямиком в "Нацдружины" в интересах крупного капитала.

Впрочем, чего ожидать от молодежи, если даже немалая часть людей, получивших, казалось бы, качественное советское образование, не может уловить простейшие причинно-следственные связи между сносом памятников советской эпохи, названной правящими компрадорами "преступной", и катастрофическим ростом тарифов коммунальных и энергетических монополий. Показательны результаты прошлогоднего опроса Института социологии НАНУ: оценки качества жизни до 1991 года в украинском обществе значительно выше, чем оценка качества жизни в нынешнее время (71% опрошенных), но при этом 44% респондентов поддерживают процесс декоммунизации.

Нельзя не признать, что в части оболванивания населения нынешние власть придержащие сумели-таки достигнуть определенных успехов. В рамках пресловутой "аграрной сверхдержавы" образованные и умеющие критично мыслить люди являются не более чем обузой для правящей верхушки, подчинивших свою волю сугубо присвоению коррупционной ренты.

В последнее время в медиапространстве все больше начали говорить об оттоке молодежи за границу. Однако за пределы констатации фактов и популистических лозунгов дискуссия не выходит. Конструктивных предложений нет как у власти, так и тех, кто называет себя оппозицией. Рано или поздно они наверняка появятся, но не получится ли так, что к тому моменту Украина уже безвозвратно утратит человеческий капитал?! Достаточно посмотреть на указанные выше страны Балтии, где из года в год не выполняются программы возврата эмигрировавшей молодежи.