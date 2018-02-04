Британский эсминец в Черном море "поставили на счетчик"

Александр Хроленко, военный обозреватель

Британский ракетный эсминец HMS Duncan 31 января вошел в Черное море — где может находиться не более 21 суток, согласно Конвенции Монтрё. Британцев сопровождает турецкий фрегат Gaziantep. Корабли идут в северном направлении вдоль западного побережья.

Неделей ранее в Черное море вошел флагман 2-й постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) многоцелевой гидрографический (разведывательный) корабль британских ВМС HMS Enterprise, а только в середине января регион покинул американский эсминец USS Carney. Не многовато ли?

Декларируемая цель Североатлантического альянса — обеспечение безопасности, укрепление боеготовности союзников и партнеров. Официальная позиция министерства обороны Великобритании: защита демократии по всему миру и поддержка суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Фактически британские и американские военные моряки посменно осваивают оперативно важные районы, изучают особенности навигации и гидрологии Черного моря, отрабатывают боевое взаимодействие с ВМС Болгарии, Румынии и Турции. Активизация ВМС НАТО в Черноморском регионе после утраты возможностей базирования в Севастопольской бухте выглядит как стремление к реваншу.

Британский и американский флаги радостно встречают в портах Украины и Грузии. Однако Россия вполне обоснованно считает суету альянса вблизи своих границ угрозой национальной безопасности, формой военно-политического давления. Впрочем, пока Москва реагирует сдержанно — все под контролем и под прицелом Черноморского флота.

Про особенности

Британский эсминец Duncan входит в состав 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и решает задачи боевого патрулирования в интересах противоракетной обороны (ПРО). Главная особенность корабля — многофункциональная РЛС Sampson и РЛС дальнего обнаружения воздушных и надводных целей S1850, которые суммарно превосходят боевую информационно-управляющую систему "Иджис" (основу глобальной ПРО США).

Duncan обладает значительным ударным комплексом: противокорабельными ракетами Harpoon, зенитным ракетным оружием для перехвата низколетящих и сверхзвуковых целей (дальность поражения — до 120 км), артиллерией калибра 114 мм (Mark 8 Mod.1) — для ближнего боя. Длина эсминца — 152 м, ширина — 21 м, водоизмещение 8100 тонн. Дальность плавания — до 7 тысяч миль. Полный ход — 29 узлов. Автономность плавания — 45 суток. Экипаж — 200 человек (на борту могут находиться также до 60 бойцов спецподразделения SBS). Всего в строю шесть однотипных кораблей.

Но специалисты считают Type-45 крайне неудачным проектом. К примеру, современнейший эсминец Duncan (передан ВМС в 2013 году) в октябре 2016 года сломался за двое суток сопровождения российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и вернулся в базу на буксире. Корабли Type-45 очень шумные (подарок гидроакустикам!) и являются отличными мишенями для атаки подводных лодок. Развитая система ПВО-ПРО бессильна против бесшумных дизель-электрических "Варшавянок", к примеру, Черноморского флота России. Да, и с противоракетной обороной у партнеров не ладится, испытания 31 января этого года в очередной раз окончились неудачей.

Между тем, пользуясь присутствием неподалеку вероятного противника, российская войсковая группировка в Крыму учится работать по реальным гидроакустическим шумам и отметкам целей на экранах радаров — во всех сферах боевого применения (в море, в воздухе и на берегу).

Слабое звено

Эсминец Diamond проекта Type-45 первым из боевых кораблей Великобритании вошел в Черное море в январе 2017 года — впервые со времен холодной войны. И экс-главком Королевских ВМС Алан Вест заявил, что поход такого современного корабля в Черное море заставит Россию считаться с мощью британского флота.

Это выглядело забавно, потому что Великобритания утратила статус великой морской державы еще в начале 1980-х. И в последние годы слабеющие Королевские ВМС (32 место в мировом рейтинге — между Катаром и ОАЭ) просто преследуют (и унижают) технические неисправности и срывы боевых задач.

Так, современнейший эсминец Diamond (стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов) минувшей осенью прервал свою миссию в Персидском заливе из-за поломки винта (которую можно было устранить только в заводских условиях). В тот ноябрьский день британские ВМС остались без ракетных кораблей проекта Type-45, поскольку пять других эсминцев уже находились в ремонте. Новейшие корабли оказались настолько плохи, что все шесть будут отправлены на модернизацию в 2019 году. А ведь это лучшее, чем сейчас располагают ВМС Великобритании.

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Ранее в ходе учений у берегов Флориды был сорван запуск с британской атомной подводной лодки Vengeance (впервые с 2012 года) межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5. Субмарины этого типа регулярно выходят из строя — британский парламент выделил на модернизацию баллистических ракет 40 миллиардов фунтов стерлингов.

Фактов низкой технической готовности, да и непрофессионализма более чем достаточно. Именно британских подводников не без оснований подозревают в причастности к гибели экипажа аргентинской субмарины "Сан Хуан", которая периодически проводила разведку в районе Фолклендских островов (рассматривается вариант столкновения).

Полагаю, британские ВМС являются одним из слабых звеньев Североатлантического альянса, и нашим соседям в Грузии и на Украине следует внимательнее присмотреться к этим и другим партнерам, чтобы не оказаться с ними на одном тонущем корабле — в ходе "сдерживания России".

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