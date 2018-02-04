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    Павлив: украинский этноцентризм скатывается к самоизоляции

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (396)

    (обновлено: )522121
    Россия, Польша, Израиль, Румыния, Венгрия, Белоруссия, ПАСЕ Украине уже не указ, а кругом одни враги, с иронией отмечает политэксперт Михаил Павлив. По его мнению, украинский шароварный этноцентризм стремительно скатывается к полной самоизоляции.
    Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    23 января ПАСЕ приняла резолюцию "О гуманитарных последствиях войны на Украине" с требованием пересмотреть закон по Донбассу. Поправку о пересмотре внес депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. В ней речь идет о необходимости "пересмотреть так называемый закон о деоккупации с тем, чтобы он базировался на минских договоренностях и обеспечивал в полной мере социальную защиту и основные гуманитарные потребности гражданского населения на Донбассе".

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    Однако в Раде отказываются выполнять резолюцию ПАСЕ. По мнению главы украинской делегации в ПАСЕ, нардепа Владимира Арьева,  необходимость вносить изменения в закон о реинтеграции Донбасса отсутствует.

    "Он абсолютно достаточный для текущего момента. Формулировки максимально возможны в нынешнем составе Верховной Рады", — считает Арьев.

    Тем не менее, по его мнению, соответствующий законопроект с поправками к резолюции ПАСЕ, может быть внесен на рассмотрение депутатов, а Рада уже определится, поддерживать ли его.

    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, украинский шароварный этноцентризм стремительно скатывается к полной самоизоляции.

    Он иронично отмечает, что Украине уже никто не указ — ни Россия, ни Польша, ни Израиль, ни Румыния, ни Венгрия, ни Белоруссия, "фрау Риббентроп", ни ПАСЕ.

    "Россия, Польша, Израиль, Румыния, Венгрия, Белоруссия, "фрау Риббентроп", ПАСЕ нам не указ, нам никто не указ. Кругом одни враги…

    В остервенелом обрубании всех пуповин, мостов, связей этот "Молох" рубит уже не только сук на котором сидит —

    - щербатое, в бурых разводах лезвие топора охаживает собственные ноги, руки "Молоха" и вот вот подберется к детородному органу", — метафорично описывает ситуацию эксперт у себя в Facebook.

    "Ну а как? В пещере без выхода людоеды могут есть только друг друга", — добавляет Павлив.

    Facebook Михаила Павлива
    Скриншот с Facebook
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