Русофобия: никогда больше всегда

Валерий Самойлов, обозреватель

Любое государство, чтобы быть стабильным предполагает наличие формального и неформального общественного договора. Первый обычно зафиксирован в Конституции и своде разнообразных законов, второй состоит из негласных традиций. И тот, и другой предполагают создание некого баланса интересов между различными социальными группами, поддержание которого обеспечивает мир и развитие этих групп в рамках одного государственного образования. До событий 2013-14 такой баланс в Украине был и худо-бедно поддерживался сверху. Но после Революции Достоинства правящая элита кардинально нарушила его, обосновав это нарушение тем, что в стране – война. Потому, все, кто не во власти или крупном бизнесе должны затянуть пояса и терпеть лишения. Мол, это нужно для победы: возврата Крыма и деоккупации Донбасса.

С момента запуска этого клише минуло уже три с половиной года и власть так увлеклась процессом обогащения, что как-то не заметила, что навязанная обществу через СМИ парадигма необходимости лишений ради победы над "врагом" утратила доверие и перестала мотивировать низы терпеть. Более того, все эти годы власть и провластные СМИ промывали сознание обывателя русофобией, предлагая в качестве причины всех бед украинцев – Россию и русских. Успешно, год-два назад. Пока тотальному большинству в стране не стало очевидно, что ни Москва, ни Путин, ни Газпром не определяют внутриэкономическую и социальную политику Украину. А ее нынешняя клептократическая, псевдонационалистическая элита. Которая в перерывах между антироссийской истерией с экранов телевизора и написанием антисоциальных законов, нежится на пляжах Мальдивских или Сейшельских островов. Несмотря на фактическую цензуру, подавление свободы слова и собраний в стране, репрессии в адрес оппозиционных политиков и журналистов, общество на удивление начинает демонстрировать трезвость в оценке происходящего и реальных виновников всех бед украинского народа.

Подтверждение тому недавно проведенный опрос общественного мнения Киевским международным институтом социологии по заказу еженедельника "Зеркало недели".

Итак, причиной всех бед в стране Россию видят всего 14,5 процента опрошенных. 12 процентов винят в этом пятую пророссийскую колонну. Комментаторы "ЗН" не скрывают своего недоумения такой слабой поддержкой обществом русофобии. В которой, к слову "Зеркало недели" было десятилетиями одним из флагманов среди отечественных масс-медиа. Еще большее недоумение у них вызывает тот факт, что 42,4 процента опрошенных уверены, что олигархи – истинная причина бед Украины. "Народная нелюбовь к магнатам, возможно, объясняется не столько пониманием их действительной роли, сколько раскрученностью самого слова", – умозаключают в "ЗН". То есть просто слово виновато. А многоразовый рост цен на услуги ЖКХ в пользу, прежде всего, Рината Леонидовича, это так, пустой миф.

Вторую строчку занимает парламент – 32,9%. Третье делит Петр Алексеевич с Кабинетом Министров (у обоих по 26,3%). На четвертом — чиновники с показателем в 16%.

Фактически приведенные выше данные говорят о полном банкротстве русофобии, как фактически официальной идеологической политики Киева. Нынешние власть имущие, естественно, этого пока не усматривают. Привычно полагая, что антироссийские публичные штампы – гарантия народной любви и поддержки избирателя. Но опрос КМИС показывает, что этот тренд, если и был востребован в общественном сознании в 2014-15 годах, то теперь явно устарел. И на грядущих выборах 2019-го года вообще может давать близкие к нулю результаты.

Но и это еще не все неприятности для нынешней русофобской политической элиты. Далее, по вопросу трудовой миграции в РФ для нынешнего режима просто катастрофа. Авторы статьи в "ЗН" не скрывают своего ужаса перед цифрами опроса.

"На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию, 41,9% ответили, что работа в РФ – приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует. Еще 21,2% избрали "философский" вариант ответа: "Какая разница, где зарабатывать?"

Таким образом, оправдывающих гастарбайтерство "в тылу противника" суммарно – 63,1%. Пожалуй, самая неожиданная цифра, полученная в результате опроса.

Примечательной является региональная "раскадровка" полученных данных.

Если высокий процент носителей "трудовой политкорректности" на юге (76,1%) и востоке (74,5%) следует признать вполне прогнозируемым, то цифры, полученные в центре и на западе, требуют серьезного осмысления.

Оправдывают заробитчанство в России 60% респондентов, проживающих в центральных регионах страны, и 49,4% опрошенных в западных областях Украины. Из тех, кто определился с отношением к гастарбайтерству украинцев в России (а 14,8% затруднились ответить на данный вопрос), допускают возможность работать в РФ:

— 74% опрошенных в центре;

— 58,6% опрошенных на западе.

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В растерянности перед такими данными авторы статьи "Кровотечение" Юлия Мостовая и Сергей Рахманин делают такой вывод: "Искренне порадоваться долгожданному безвизу, перевести деньги на карточку волонтера АТО, утереть слезу при звуках "Плине кача…", постоять на коленях у могилы погибшего на фронте и… отправиться калымить на стройку в "немытую Россию"? Возможно, Революция достоинства, в самом деле, еще не завершилась. И главная ее идея явно не овладела массами".

Короче, несмотря на тотальный промыв мозгов украинцев на предмет русофобии в течении последних лет, эта идея так и не овладела массами. Потому мало того, что ничтожно мало, всего 14,5 процента украинцев винят РФ в своих бедах, так еще существенно более половины готовы трудиться на "стройках" страны агрессора. При этом речь о главном кадровом националистическом оплоте страны – Западной Украине. Как такое могло случиться? И не это ли гарантия того, что в скором будущем идея националистического государства Украина, как русофобского, обречена на банкротство. Зрада зрадная! Не иначе.

А может просто отрезвление?

В любом случае, для практикующего политика сигнал, что привычная антироссийская риторика, с обещанием очередных дискриминационных мер в отношении гибридного "агрессора", на очередных выборах будет работать не на плюс голоса избирателей, а на существенный минус. Так что пора "переобуваться".

Естественно ни КМИС, ни Мостовая с Рахманиным на подобный вывод никогда публично не осмелятся. Но трезвая оценка данных соцопроса говорят о явном дефолте в общественном сознании идеи "войны с Россией навсегда".