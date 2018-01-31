Европейская усталость от Украины и ее составляющие

Валерий Смеян, обозреватель

С момента начала украино-российского противостояния в 2014-м году Европа заняла позицию поддержки украинской стороны. В ход пошли как медийно-общественное осуждение Москвы, так и санкционная политика. Эти инструменты преследовали одну цель: создать для Украины наиболее комфортные условия для ведения переговоров с РФ и непризнанными республиками о наступлении мира. Но за три года наличия таких возможностей Киев не сделал ничего, чтобы выйти на алгоритм компромисса и создать дорожную карту для снятия конфликтной ситуации.

Переговоры в Минске зашли в окончательный тупик. А принятие закона "О реинтеграции Донбасса" обессмыслили встречу контактных групп. Киев выбрал для себя путь к миру через ультиматумы, форматируя любую ситуацию под раздутие конфликта. В то время как в Европе от него ждали гибкости в подходах и поиска пространства для компромиссов. Однако похоже ждать уже устали. Тем более, что это ожидание очень дорого обходиться экономике Евросоюза, которая не менее российской страдает от санкционного режима. Все более смело звучат голоса о неэффективности последнего и поиске путей отмены санкций. Возможно, политической элите Европы нужен прецедент, который позволит всем участникам санкционной политики в отношении Российской Федерации начать пересмотр в ее необходимости. Судя по последним событиям, роль эта возложена на ПАСЕ. Вернее, ее генерального секретаря Турбьерна Ягланда. Человека с безупречной репутацией, прошедшего блистательную карьеру у себя на родине — в Норвегии. К своим 67-ми он прошел все ступени национальной политической карьеры, завершив ее на посту премьер-министра своей страны и возглавив Норвежский нобелевский комитет. Рекордсмен по времени пребывания в должности генсека ПАСЕ. С такой репутацией все нынешние обвинения украинской стороны в том, что он теперь "агент Кремля" как минимум прочитываются как предвзятые.

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Усилия последних почти полутора лет Турбьерна Ягланда в ПАСЕ сводятся к тому, чтобы РФ вновь стала полноправным участником всех процессов в Совете Европы. Но это возможно лишь при отмене санкций со стороны ПАСЕ в отношении Москвы. Причины тому, что для этого есть все основания, генеральный секретарь СЕ сформулировал в своем недавнем выступлении, пояснив, что в конфликте между Украиной и РФ он не усматривает фактов, которые бы свидетельствовали о нарушении Россией четырех главных статей Европейской конвенции по правам человека.

"Современную Европу определяют ценности, прописанные в четырех статьях конвенции:

- запрет смертной казни;

- запрет пыток;

- запрет принудительного труда и рабства;

- запрет внесудебного наказания.

От этих статей страны не могут отступать даже во время чрезвычайных событий. Это — душа Европы. Ни одна страна, которая нарушает эти фундаментальные ценности, не может оставаться частью нашей семьи, и здесь компромиссы невозможны… Так что для нас есть пределы приемлемого", — пояснил Ягланд свои критерии введения санкций.

"Я бы сравнил нашу роль с ролью Красного Креста……Конфликты не должны отвлекать нас от защиты прав людей как в Украине, включая Крым и Восточную Украину, так и в России. Наоборот — именно из-за наличия открытого конфликта между ними мы должны задействовать все наши инструменты, в том числе те, которые есть в распоряжении ПАСЕ", — продолжил генсек.

Исходя из вышеизложенного он уверен, что российская делегация должна вернуться в Парламентскую ассамблею к весне 2019 года, когда запланировано проведение масштабного события — саммита Совета Европы. Генсек определил механизм возвращения делегации РФ — для этого понадобится снять любую возможность возобновления санкций против России, изменив правила Совета Европы.

В настоящее время с этой целью уже создан специальный комитет, который приступил к разработке решения по осуществлению замысла Турбьерна Ягланда. К слову, генсека в этой инициативе публично поддержал и президент ПАСЕ итальянец Микеле Николетти. Тоже теперь вероятно будет записан в "агенты Кремля". В первом его заседании приняли участие российские депутаты. Сразу на высоком уровне. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Совета федерации по иностранным делам Константин Косачев. Что уже само по себе говорит о том, что инициатива генсека ПАСЕ имеет все шансы найти поддержку большинства Ассамблеи.

Неприятный поворот для Украины? Безусловно. Но так нынче сложилось, что за неуступчивость в урегулировании украино-российского конфликта платит вся Европа. Теряет сотни миллиардов евро в торговом обороте, сотни тысяч рабочих мест при достаточно высоком уровне безработицы. Вероятно — надоело. Тем более, что все большему числу европейских политиков становиться очевидным, что позиция Киева на продолжении эскалации конфликта не вписывается в контекст глобального роста европейской экономики. И, возможно, европейская политическая элита созрела к тому, чтобы выход из собственного тупика в отношениях с Москвой нужно искать без привязки к деструктивной позиции нынешнего украинского руководства.

Инициатива генсека ПАСЕ похоже всего лишь "пробный шар" в этом процессе. И, если она пройдет, то далее ситуация "прощения" России и отмены санкций обретет характер снежного кома. В Киеве по этому поводу отдают себе полный отчет. Потому с таким остервенением пытаются навесить норвежскому политику ярлык "запроданца" Путина. Но с его-то безупречной репутацией убедить в этом можно исключительно украинцев, но никак европейскую общественность.

Усугубляет тренд в ПАСЕ победа на президентских выборах в Чехии Милоша Земана, также публичного сторонника отмены санкционного режима и восстановления отношений с Москвой.

Возможно и Киеву пора пересмотреть свою "ястребиную" позицию в отношениях с РФ и начать поиск компромиссов. Иначе, спустя год-два Украине придется проводить европейскую санкционную политику в отношении Москвы в гордом одиночестве.