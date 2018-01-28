Зрелища вместо хлеба: разрыв связей с РФ как предвыборная стратегия

Сайт Президента Украины

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

События лета 2017 года продемонстрировали, что Петр Порошенко вошел в режим предвыборной кампании. Контуры ее достаточно очевидны: кампания будет вестись под «патриотическими» лозунгами с обилием жесткой антироссийской риторики, что должно привлечь на сторону действующего президента националистический и праворадикальный электорат.

Потому чем меньше времени будет оставаться до плановых выборов 2019 года, тем больше киевская власть будет предпринимать шагов, направленных на продолжение разрыва связей с РФ, пускай они и не нанесут сколько-нибудь значимого ущерба последней. В том числе под видом необходимости разрыва социокультурных связей с Россией во имя «светлого европейского будущего» будут предприниматься действия, направленные на дальнейшее сужение гуманитарных и экономических прав граждан Украины. Акции против УПЦ, ужесточение языковых квот в СМИ, новые блокирования российских сайтов, ограничение транспортного сообщения с РФ — все это наверняка будет иметь место в предвыборный период.

На днях глава МИД Украины Павел Климкин, озвучивая приоритеты внешнеполитического ведомства на этот год, сообщил, что за последние годы денонсировано 35 межпарламентских и межправительственных соглашений с РФ. В ближайшее время еще 8 договоров будут разорваны. Поможет ли это каким-либо способом установить мир в Украине? Восстановить экономику? Вопросы риторические. Словом, с хлебом в 2018 году будет плохо, потому правящая верхушка максимально обеспечит соответствующий электорат зрелищами.

Правда покамест Киев не рискует разорвать де-факто не работающий Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией ("Большой договор" от 1997 года, ратифицированный парламентами обоих государств годом позднее), поскольку, в сущности, это единственный документ, закрепляющий границы Украины, включая Крым и Севастополь. Украинская власть исходит из того, что необходимо заставить Москву выполнять положения данного договора используя в том числе международные судебные инстанции. Но по мере приближения выборов политическая конъюнктура может возобладать над прагматичными соображениями, тем самым "Большой договор" может разделить судьбу ранее денонсированных соглашений с РФ. Если, конечно, разрыв этого договора не будет инициирован Москвой, на что недавно намекал депутат Госдумы Константин Затулин, коего в эпоху Виктора Ющенко объявляли персоной нон-грата в Украине.

Вместе с тем, как сообщил Климкин, Украина ведет переговоры с федерациями футбола различных стран и фанатскими организациями о возможности их отказа от участия в ЧМ-2018 либо же проведения протестов против летнего Мундиаля в России. В самой же Украине телевизионные трансляции Мундиаля, скорее всего, окажутся под запретом — законодательным либо фактическим (т.е. "патриоты", обладающие большим опытом блокирования офисов каналов, будут воспроизводить эту практику в отношении тех каналов, которые рискнут устраивать трансляции).

К слову, отвратительная игра сборной Украины против сборной Хорватии во втором тайме прошлогоднего октябрьского матча на НСК "Олимпийский" оставляет широкое поле для трактовок — не был ли это намеренный "слив" для того, чтобы не ехать в РФ? Помимо имиджевых потерь для киевских "верхов", спортивное событие такого уровня стало бы площадкой для неформальных переговоров украинских и российских политиков, что могло бы способствовать скорейшему урегулированию конфликта на Донбассе.

Одновременно с набором предвыборных очков в глазах националистического электората, вышеуказанными действиями решается задача максимального затягивания политико-дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украине в рамках Минских соглашений: недавно принятый закон "о реинтеграции/деоккупации Донбасса", вызвавший экстаз «патриотической общественности», лишнее тому доказательство. Впрочем, закон еще не вступил в силу, потому, быть может, станет разменной монетой в переговорах между зарубежными игроками, вовлеченными в переговорный процесс по Донбассу.

Несмотря на то, что нынешние власти стремятся максимально разорвать все связи с РФ, предельно понятно, что решение конфликта на Донбассе невозможно без ведения диалога с Москвой. Политика «сожжения мостов» может дать неожиданный эффект для киевской правящей верхушки — политический и экономический вес будут набирать неформальные коммуникаторы, способные решать вопросы на высшем уровне. Даже прозападные СМИ, вроде журнала "Новое время", прямо пишут, что на сегодняшний день ключевым посредником между Кремлем и Банковой является Виктор Медведчук, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе в Минске. Медведчук доказал свою эффективность, проведя прямые переговоры с руководством РФ и ОРДЛО, добившись тем самым разблокирования обмена пленными, который в итоге состоялся на Донбассе под конец 2017 года (очередной раунд обмена пленными — ОРДО получает Надежду Козлову, а взамен передает Киеву бойца ВСУ Романа Савкова — проходит прямо сейчас). А на февраль заявлен еще один этап массового обмена, что было одной из тем обсуждения встречи Медведчука с Владимиром Путиным в начале года.

Смотрите также: Пуленепробиваемый Аваков: покушение и пиар

Одновременно с этим, украинских бизнес заинтересован в восстановлении связей с привычным для себя российским рынком. Это подтверждает рост товарооборота с РФ в 2017 году, чьи темпы были выше чем аналогичные показатели торговли с ЕС. Сколько бы идеологические мотивы не пытались поставить выше экономического прагматизма, но частный бизнес всегда ищет более выгодные возможности. Потому роль лоббистов украинского бизнеса на российском направлении, которую могут выполнять упомянутый выше Медведчук либо представители украинских ФПГ (но такие фигуры в бизнес-среде пока не просматриваются), будет лишь расти в условиях проводимой ныне официальным Киевом внешней политики.

В общем, гибридный характер взаимоотношений с РФ будет сохраняться в среднесрочной перспективе. В противоположную сторону маятник истории может качнуться лишь после грядущих выборов в Украине.