Политическая шизофрения. Так где Порошенко - президент, а где - бизнесмен?

Валерий Смеян, обозреватель

В стране не утихают скандалы, связанные с первыми лицами государства и их бизнес-партнерами. Случайны ли они или это масштабная политическая технология, целью которой является полная дискредитация верхушки украинской элиты накануне предстоящих президентских и парламентских выборов? Системность информационных ударов показывает, что главными мишенями являются президент, его окружение и вчерашние соратники по Революции Достоинства. Зачастую небезосновательно. И как следствие, последняя социология показывает, что в Украине сформирован общественный запрос на новых политических лидеров. К старту нового избирательного цикла тенденция эта только усилится. Западные и отечественные СМИ делают для этого все что могут.

Так, уже две трети граждан (66,7%) считают, что Украина нуждается в новых политических лидерах, и только 18,8% верят, что такие лидеры уже есть. Об этом свидетельствует декабрьский опрос фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, презентованный 23 января в Киеве.

Наибольшее недоверие граждане выразили к Арсению Яценюку (баланс доверия/недоверия составляет —81%), Арсену Авакову (-75%), Александру Турчинову (-75%), Юрию Луценко (-75%), Андрею Парубию (-72%).

Далее по уровню негативного отношения идут: Виктор Медведчук (-70%), Олег Ляшко (-67%) и Петр Порошенко (-62%).

Чуть лучше воспринимаются Дмитрий Ярош (-62%), Надежда Савченко (-61%), Юрий Бойко (-58%), Михаил Саакашвили (-58%), Владимир Гройсман (-56%), Юлия Тимошенко (-53%), Виталий Кличко (-52%), Вадим Рабинович (-48%), Ирина Геращенко (-46 %), Андрей Садовый (-43%), Валерия Лутковская (-39%), Оксана Сыроид (-31%), Анатолий Гриценко (-25%).

Наибольшее ухудшение наблюдается у Юрия Луценко (баланс ухудшился на 32%), Андрея Парубия (–30%) и Ирины Геращенко (–24%).

Если бегло пройтись по списку, то очевидным становится вывод, что те люди, которые в 2014-м по итогам президентской и парламентской гонки находились в стане фаворитов народной любви и доверия, за три года "реформирования" страны стали "изгоями" в общественном мнении. Что это, феномен гибридной войны Владимира Путина или объективная и заслуженная данность? С учетом того, что все скандалы, связанные с кругом этих лиц, подавались исключительно в западных и ведущих украинских СМИ, ответ очевиден – заслужили. Но вот ранее наши "учителя" демократии и верховенства права закрывали глаза на вороватость своих преданных учеников. Теперь же не проходит и дня, чтобы не возник очередной скандал с участием вип-персон украинского политического Олимпа.

Вот очередной, свежий. Президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнеры стали нарушителями немецкого закона по борьбе с отмыванием грязных денег. Об этом сообщает DW. В прошлом году в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и сознательно скрывают свою собственность за оффшорными фирмами. В составе агрохолдинга президента "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года в городе Эльстерауэ работает завод по производству крахмала. Конечными владельцами завода являются компании с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является "Интерстарч-Украина", входящая в холдинг Петра Порошенко "Укрпроминвест-Агро". В соответствии с законом об отмывании денег компания должна была до первого октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Но проигнорировала это требование.

В соответствии с тамошним законом, бенефициаром считается не только владелец существенной доли (более 25 процентов), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому".

Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, является влияние человека на назначение руководящих органов предприятия.

Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна Roshen), президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством.

Подобное определение бенефициарных владельцев содержится и в украинском законодательстве.

Тем не менее, в украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является конечным бенефициаром немецкой компании, нет.

За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения – до миллиона евро. Так что Петр Алексеевич очень скоро может стать "штрафником" фискалов из Германии. Подаст ли ему после этого руку Ангела Меркель? Вопрос риторический. Едва ли.

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Немецкая волна напомнила также, что украинский президент недавно попал в список "Paradise Papers". Причина – наличие оснований для предположения, что Порошенко создал в свое время оффшорную компанию не для того, чтобы передать Roshen в слепой траст, а, чтобы минимизировать налоги.

Информацию немецких журналистов тут же подхватили и оттиражировали отечественные СМИ. Даже в контексте приведенных данных очевидно, что Порошенко стал владельцем крахмального завода в Германии в 2011 году. Но вот прищучить его за то, что он прячет свое бизнес-родство с этим заводом, решили только теперь. Случайно ли? Похоже, что нет. Уж больно системно по всему миру проводятся журналистские расследования о тайных вкладах безнес-империи ПАП.

Впрочем, президент и его "люби друзи" настолько привыкли к многолетнему информационному прикрытию бизнес-спин со стороны западных кураторов, что никак не могут отказаться от нажитых привычек красть безнаказанно. Не попадая в поле зрения СМИ и следом общественного мнения.

Чего только стоит история о манипуляциях президента по формированию состава НКРЭКУ и конкурсной комиссии для кандидатов. Результатом "приватизации" Петром Алексеевичем комиссии стало решение, которое принесет его бизнес и политическому партнеру Ринату Ахметову в течение этого года около десяти миллиардов гривен дохода. Естественно за счет страны и ее населения.

И вот очередной скандал о работе подконтрольных президенту и премьеру госструктур на Рината Леонидовича и его кошелек.

31 января Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) продаст радиочастоты для запуска мобильной связи четвертого поколения (4G). На торги будут выставлены 80 МГц радиочастот в низколиквидном диапазоне 2500-2700 МГц. Ранее эти 80 МГц сдала государству компания ООО "ММДС-Украина", на 100% принадлежащая Ринату Ахметову.

Взамен компания должна получить компенсацию в объеме 500,092 млн грн. Ее оплатят мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина, lifecell, которые будут участвовать в торгах. Размер компенсации в 147 раз больше суммы, которую "ММДС-Украина" оплатила за пользование радиочастотами за все время своего существования!

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Путь Ахметову к полумиллиарду гривен проложил премьер Гройсман 4 июля 2017 года. Он подписал изменения в соответствующее постановления Кабмина №993 от 1 августа 2007 года и №200 от 22 февраля 2006 года. В постановлении №993 zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993-2007-%D0%BF, в частности, были внесены изменения, которые устанавливали порядок назначения и максимальный размер компенсации за добровольную сдачу радиочастот, так называемую конверсию.

Так в пункте 9 указано, что "стоимость конверсии не может превышать 25% от размера платы за выдачу лицензии". Учитывая, что плата за выдачу лицензий в диапазоне 2600 МГц равна 2,288 млрд грн, максимальный размер компенсации "ММДС-Украина" не будет больше 572 млн грн.

Размер компенсации утверждает НКРСИ коллегиально. Потому он мог бы быть и в два, и в десять раз меньше. Но комиссия решила не мелочиться и одарить Рината Леонидовича по-царски.

Показательно, что до того, как Порошенко назначил Животовского главой НКРСИ, будущий "связист" работал начальником отдела инвестиционной деятельности в компании по управлению активами Investment Capital Ukraine (ICU) госпожи Гонтаревой. Той самой, что ныне оскандалилась в переводе полутора долларов "сбережений" беглого президента Януковича в офшоры.

Можно с уверенностью утверждать, если 31-го января торги состоятся, и Ахметов получит свои полмиллиарда гривен компенсации за дружбу с президентом, то медийное пространство потрясет еще один коррупционный скандал. Да еще с привязкой к тому, что по итогу эти деньги операторы все равно достанут из карманов будущих потребителей услуг – рядовых граждан. Так что вероятность того, что степень недоверия украинцев к гаранту их конституционных прав к следующему соцопросу вырастет – очевидная. А вместе с ней и готовность к одобрению новых лидеров. Таких, например, как Зеленский и Вакарчук. Но, если коллективный Запад намерен продвинуть этих персонажей на ведущие роли в парламенте и на пост президента, то нас будет ждать то еще шоу благоглупостей.

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