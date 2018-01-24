Почему Украина оказалась на обочине Шелкового пути

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

До печальных событий 2013-14 гг. наша страна рассматривалась ведущими геополитическими игроками как важная составляющая проектов, связанных с транзитом большого объема товаров и услуг между Востоком и Западом, Севером и Югом. Китай намеревался проложить маршрут нового Шелкового пути в Европу через Украину. Сегодня уже мало кто помнит, что в конце 2013-го тогдашний президент страны Виктор Янукович, вернулся из Пекина с пакетом подписанных документов о скорых вложениях КНР в портовую инфраструктуру Крыма в объеме десятков миллиардов долларов. Собственно, этот факт и стал реальной причинной того, что в американском посольстве дали окончательную отмашку на его устранение с поста главы государства с помощью очередного Майдана. Вольно или невольно Янукович влез в серьезное противостояние США и КНР. Обе державы на тот момент, как и теперь, ведут настоящее сражение за рынок ЕС и транспортные артерии, по которым товары со всего мира и, прежде всего, из Азии попадают к европейцам. С утратой Крыма Украина могла бы предложить Пекину переключиться на свое оставшееся портовое хозяйство на черноморском побережье. И обеспечить казну миллиардными поступлениями за счет китайских инвестиций и эксплуатации портов, типа одесского или ильичевского, но в нынешних условиях следования в фарватере американских интересов, это принципиально невозможно. В том числе потому, что хозяин Банковой хорошо осведомлен о настоящих причинах поддержки Вашингтоном свержения предшественника.

Теперь о масштабах китайских вложений. И тех перспективах, которые открывает проект новый Шелковый путь всем его участникам.

По оценкам американцев, объем китайских инвестиций в 64 страны, которые обеспечивают создание нового Шелкового пути превысит 1 трлн долл. Только в Шри Ланке, Малайзии, Пакистане, Бирме, Джибути, Кении и ОАЭ инвестиции Китая в портовую инфраструктуру составят четверть триллиона долларов. Пекин уже вложил 13,6 миллиардов в греческий порт Пирей. Последний должен стать стратегическими воротами в Европу. Китайские деньги через Азиатский инфраструктурный банк в объеме 16 млрд долл. будут вложены в Египет, Индию и Оман, в развитие транспортной отрасли. В результате КНР намерен создать транспортно-логистическую сеть, которая позволит производителям обходиться без контролируемых США торговых путей.

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Китай инвестирует в оптоволоконные линии связи длиной 150 тыс. км в 48 странах, создавая собственную систему GPS-навигации в Евразии.

Вывод американцев: Пекин реализует "беспрецедентную по объемам и целям программу, стратегической целью которой является построение нового регионального порядка в Евразии с КНР в качестве лидера".

О серьезности китайских намерений застолбить за собой европейский рынок говорят как минимум два проекта. Первый – создание в конце прошлого года британско-китайского инвестиционного фонд в один млрд. долл. Цель последнего – продвижение в Европе концепции "Один пояс — один путь", так ныне звучит слоган о создании нового Шелкового пути. Руководить фондом будет экс премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Привлечение фигур такого уровня и масштаба в продвижение китайского проекта может обеспечить нужное Пекину виденье новой глобальной экономической инфраструктуры в среде европейской политической элиты.

Еще одним средством продвижения проекта стало партнерство КНР и 16-ти стран Центральной и Восточной Европы. Первоначально, в 2012 г. был запущен дипломатический формат общения. Без шума в СМИ. Но уже в конце ноября прошлого года в Будапеште очередной саммит по формуле 16+1 прошел с участием китайского лидера и глав правительств стран ЦВЕ. Во время встречи китайская делегация презентовала свое виденье воссоздания Шелкового пути, обещая многомиллиардные инвестиции и миллионы новых рабочих мест. При этом, что существенно, для малых стран Европы, без претензий на лидерство и доминирование, как это обычно делают американцы. Естественно, что сам рынок стран участниц пула 16-ти мало интересен Китаю. Нынешний товарооборот порядка 60 млрд евро. Но главное то, что через эти страны Пекин получает доступ ко всему рынку ЕС.

Во время недавнего визита в Украину китайский вице-премьер Ма Кай предложил нынешнему руководству Украины войти в проект 16+1. Но, как известно, получил отказ. В чем же причина такой экономически недальновидной позиции Банковой? Судя по всему, решение об украинском отказе принималось за океаном. Со времен устранения Януковича, который попытался войти в проект с китайцами, ничего не изменилось. Скорее даже наоборот. Противостояние китайской экспансии в Евразии со стороны США возведено в ранг официальной политики Белого Дома. На уровне недавно утвержденной Стратегии национальной безопасности США. В ней Китай назван "стратегическим соперником", а Россия — "экзистенциальной угрозой". Обеих объединяет звание "ревизионистских держав". В том смысле, что каждая из них проводит политику ревизии установившегося однополярного мира. И доминирования США как в военно-политическом, так и в экономическом отношениях.

По оценке советника по национальной безопасности президента США Макмастера, которая в декабре прозвучала на конференции по безопасности в Вашингтоне: "Китай и Россия подрывают международный порядок и устойчивость". Ну и куда после такой оценки Украине строить отношения с КНР? Подпирать своей территорией этот самый "подрыв" порядка и устойчивости? Большой риск вызвать гнев заокеанских кураторов.

Случайно или нет, но в течении всех лет правления Петра Порошенко ни разу не заседала межправительственная украино-китайская комиссия. Попытка реанимировать ее жизнь через участие в ее заседании китайского вице-премьера пока оказалась неудачной. При том, что последний не только выразил надежду на возобновление работ по уже подписанным совместным инфраструктурным проектам, но и заявил о взаимном интересе поднять украинско-китайские отношения на качественно новый уровень стратегического взаимодействия. Однако страх перед реакцией США на включение Украины в китайский проект ныне перевешивает страх перед потерей десятков миллиардов долларов инвестиций КНР в гибнущую украинскую экономику. А ведь эти инвестиции могли бы буквально разрешить все накопившиеся проблемы: от бюджетного дефицита до выплат государственных долгов. Если кто помнит переговоры Януковича в Пекине, то по их итогам проходила информация, что КНР была готова кредитовать Киев на условиях существенно более льготных, чем МВФ. Но что еще более важно – без всяческих сопутствующих социально-экономических и политических требований. Воспользуется ли нынешнее политическое руководство страны протянутой рукой Китая, чтобы выбраться из трясины всех социально-экономических проблем? Ведь "окно возможностей" все еще открыто. Или предпочтет демонстрацию лояльности Вашингтону всем экономическим выгодам? Времени дать окончательный ответ осталось совсем немного.