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    Почему Украина оказалась на обочине Шелкового пути

    (обновлено: )463150
    Во время недавнего визита в Украину китайский вице-премьер Ма Кай предложил руководству страны войти в проект 16+1, но получил отказ. В чем причина такой экономически недальновидной позиции Банковой?
    Флаг Украины
    Украинское фото

    Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

    Газокомпрессорная станция
    УНИАН
    Бац-бац... и мимо. Транзитная Украина стала поперек Нового шелкового пути

    До печальных событий 2013-14 гг. наша страна рассматривалась ведущими геополитическими игроками как важная составляющая проектов, связанных с транзитом большого объема товаров и услуг между Востоком и Западом, Севером и Югом. Китай намеревался проложить маршрут нового Шелкового пути в Европу через Украину. Сегодня уже мало кто помнит, что в конце 2013-го тогдашний президент страны Виктор Янукович, вернулся из Пекина с пакетом подписанных документов о скорых вложениях КНР в портовую инфраструктуру Крыма в объеме десятков миллиардов долларов. Собственно, этот факт и стал реальной причинной того, что в американском посольстве дали окончательную отмашку на его устранение с поста главы государства с помощью очередного Майдана. Вольно или невольно Янукович влез в серьезное противостояние США и КНР. Обе державы на тот момент, как и теперь, ведут настоящее сражение за рынок ЕС и транспортные артерии, по которым товары со всего мира и, прежде всего, из Азии попадают к европейцам. С утратой Крыма Украина могла бы предложить Пекину переключиться на свое оставшееся портовое хозяйство на черноморском побережье. И обеспечить казну миллиардными поступлениями за счет китайских инвестиций и эксплуатации портов, типа одесского или ильичевского, но в нынешних условиях следования в фарватере американских интересов, это принципиально невозможно. В том числе потому, что хозяин Банковой хорошо осведомлен о настоящих причинах поддержки Вашингтоном свержения предшественника.

    Теперь о масштабах китайских вложений. И тех перспективах, которые открывает проект новый Шелковый путь всем его участникам.

    Флаг Китая
    STR / AFP
    По инициативе Китая создается новый шелковый путь

    По оценкам американцев, объем китайских инвестиций в 64 страны, которые обеспечивают создание нового Шелкового пути превысит 1 трлн долл. Только в Шри Ланке, Малайзии, Пакистане, Бирме, Джибути, Кении и ОАЭ инвестиции Китая в портовую инфраструктуру составят четверть триллиона долларов. Пекин уже вложил 13,6 миллиардов в греческий порт Пирей. Последний должен стать стратегическими воротами в Европу. Китайские деньги через Азиатский инфраструктурный банк в объеме 16 млрд долл. будут вложены в Египет, Индию и Оман, в развитие транспортной отрасли. В результате КНР намерен создать транспортно-логистическую сеть, которая позволит производителям обходиться без контролируемых США торговых путей.

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    Китай инвестирует в оптоволоконные линии связи длиной 150 тыс. км в 48 странах, создавая собственную систему GPS-навигации в Евразии.

    Вывод американцев: Пекин реализует "беспрецедентную по объемам и целям программу, стратегической целью которой является построение нового регионального порядка в Евразии с КНР в качестве лидера".

    Флаг Китая
    STR / AFP
    Европа построит свой "Шелковый путь"… при участии Китая?

    О серьезности китайских намерений застолбить за собой европейский рынок говорят как минимум два проекта. Первый – создание в конце прошлого года британско-китайского инвестиционного фонд в один млрд. долл. Цель последнего – продвижение в Европе концепции "Один пояс — один путь", так ныне звучит слоган о создании нового Шелкового пути. Руководить фондом будет экс премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Привлечение фигур такого уровня и масштаба в продвижение китайского проекта может обеспечить нужное Пекину виденье новой глобальной экономической инфраструктуры в среде европейской политической элиты.

    Еще одним средством продвижения проекта стало партнерство КНР и 16-ти стран Центральной и Восточной Европы. Первоначально, в 2012 г. был запущен дипломатический формат общения. Без шума в СМИ. Но уже в конце ноября прошлого года в Будапеште очередной саммит по формуле 16+1 прошел с участием китайского лидера и глав правительств стран ЦВЕ. Во время встречи китайская делегация презентовала свое виденье воссоздания Шелкового пути, обещая многомиллиардные инвестиции и миллионы новых рабочих мест. При этом, что существенно, для малых стран Европы, без претензий на лидерство и доминирование, как это обычно делают американцы. Естественно, что сам рынок стран участниц пула 16-ти мало интересен Китаю. Нынешний товарооборот порядка 60 млрд евро. Но главное то, что через эти страны Пекин получает доступ ко всему рынку ЕС.

    Польский флаг
    East News Adam Wysocki
    Невыученные уроки истории. Польша блокирует Новый шелковый путь

    Во время недавнего визита в Украину китайский вице-премьер Ма Кай предложил нынешнему руководству Украины войти в проект 16+1. Но, как известно, получил отказ. В чем же причина такой экономически недальновидной позиции Банковой? Судя по всему, решение об украинском отказе принималось за океаном. Со времен устранения Януковича, который попытался войти в проект с китайцами, ничего не изменилось. Скорее даже наоборот. Противостояние китайской экспансии в Евразии со стороны США возведено в ранг официальной политики Белого Дома. На уровне недавно утвержденной Стратегии национальной безопасности США. В ней Китай назван "стратегическим соперником", а Россия — "экзистенциальной угрозой". Обеих объединяет звание "ревизионистских держав". В том смысле, что каждая из них проводит политику ревизии установившегося однополярного мира. И доминирования США как в военно-политическом, так и в экономическом отношениях.

    По оценке советника по национальной безопасности президента США Макмастера, которая в декабре прозвучала на конференции по безопасности в Вашингтоне: "Китай и Россия подрывают международный порядок и устойчивость". Ну и куда после такой оценки Украине строить отношения с КНР? Подпирать своей территорией этот самый "подрыв" порядка и устойчивости? Большой риск вызвать гнев заокеанских кураторов.

    Запуск поезда по новому Шелковому пути из Украины в Китай
    mtu.gov.ua
    "Шелковый путь" вполовину увеличит себестоимость товаров - эксперт

    Случайно или нет, но в течении всех лет правления Петра Порошенко ни разу не заседала межправительственная украино-китайская комиссия. Попытка реанимировать ее жизнь через участие в ее заседании китайского вице-премьера пока оказалась неудачной. При том, что последний не только выразил надежду на возобновление работ по уже подписанным совместным инфраструктурным проектам, но и заявил о взаимном интересе поднять украинско-китайские отношения на качественно новый уровень стратегического взаимодействия. Однако страх перед реакцией США на включение Украины в китайский проект ныне перевешивает страх перед потерей десятков миллиардов долларов инвестиций КНР в гибнущую украинскую экономику. А ведь эти инвестиции могли бы буквально разрешить все накопившиеся проблемы: от бюджетного дефицита до выплат государственных долгов. Если кто помнит переговоры Януковича в Пекине, то по их итогам проходила информация, что КНР была готова кредитовать Киев на условиях существенно более льготных, чем МВФ. Но что еще более важно – без всяческих сопутствующих социально-экономических и политических требований. Воспользуется ли нынешнее политическое руководство страны протянутой рукой Китая, чтобы выбраться из трясины всех социально-экономических проблем? Ведь "окно возможностей" все еще открыто. Или предпочтет демонстрацию лояльности Вашингтону всем экономическим выгодам? Времени дать окончательный ответ осталось совсем немного.

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