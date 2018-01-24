Торги и распродажа: два главных финансовых дела 2018 года

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

По итогам состоявшегося в Брюсселе в ноябре прошлого года саммита Восточного партнерства, когда уже было понятно, что Украина теряет транш от Евросоюза в размере 600 млн евро, президент Петр Порошенко заявил о достижении договоренности относительно продолжения макрофинансовой помощи от ЕС на 2018 и 2019 годы в объеме трех траншей по 600 млн евро каждый. Вероятно, Петр Алексеевич выдал желаемое за действительное, ведь в итоговой декларации саммита четко сказано, что финансовая поддержка поставлена в зависимость от продвижения в осуществлении реформ (хотя и без того в результате пресловутых "144 реформ" Украину отбросили на последние места в Европе по всем возможным социально-экономическим показателям).

В свою очередь, МВФ также не горит желанием продолжать выделять деньги Киеву, требуя в первую очередь запуск антикоррупционного суда. Постепенно это осознает глава Минфина Украины Александр Данилюк, заговоривший о возможном завершении программы сотрудничества с Фондом. Вероятнее всего, предусмотренный до первого квартала 2019 года план сотрудничества с МВФ, выработанный в 2015 году, не будет выполнен в очередной раз, равно как это происходило со всеми предыдущими программами сотрудничества Фонда с Украиной со времен независимости.

Тот же Данилюк в ноябре прошлого года заявлял, что в 2018 году Украина может разместить еврооблигации на $2 млрд. Действительно, это один из немногих оставшихся в наличии инструментов, позволяющих несколько сглаживать финансовую ситуацию в стране и реализовывать хоть какие-то предвыборные имиджевые и социальные программы в условиях хронического бюджетного дефицита, дефицита торгового баланса, перегруженности госфинансов долговыми обязательствами и остановки кредитования со стороны Запада. Но размещение "бондов"на сегодняшний день возможно лишь под откровенно грабительские проценты, т.е. к моменту погашения долга плата за его обслуживание превысит номинальную стоимость еврооблигации. Именно так случилось в сентябре 2017 года, когда Украина разместила на открытом рынке 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% ($1,6 млрд из них сразу же ушли на погашение долгов в 2019 и 2020 годах). О том, что госдолг уверенно приближается к угрожающей отметке в 100% от ВВП, правящая верхушка, обладающая психологией временщиков, предпочитает не задумываться.

Кстати говоря, $2 млрд – это, не учитывая проценты и судебные издержки, две трети "долга Януковича" ($3 млрд, оформленных по британскому праву и выкупленных Москвой в декабре 2013 года через Ирландскую фондовую биржу; под конец 2015 года МВФ признал этот долг суверенным), апелляцию по которому начнет рассматривать 22 января Высокий суд Лондона. Сколько бы Данилюк и Ко не повторяли абсурднейшую формулировку о том, что это была "взятка Януковичу за отказ от евроинтеграции", шансы Киева в суде мизерны. А также $2 млрд – это сумма выплат в пользу "Газпрома" по итогам решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку природного газа от 2009 года. Правда покамест в Киеве рассчитывают на то, что грядущее решение по транзитному контракту перекроет вышеуказанные $2 млрд.

Еще одним источником пополнения казны в предвыборном году киевские "верхи" видят распродажу госсобственности, хотя в Украине доля государственных активов в структуре экономики и так существенно ниже, чем в странах развитого капитализма. В 2018 году от приватизации Фонд госимущества Украины рассчитывает заполучить 22,5 млрд гривен. 18 января Верховная Рада приняла закон №7066 "О приватизации государственного имущества", существенно упрощающий процесс перехода госактивов в частные руки. Следовательно, государство, кто бы не находился у его руля в дальнейшем, продолжит лишаться влияния на экономическую ситуацию в стране, уменьшит возможности исполнять социальные обязательства даже в нынешнем, крайне усеченном, виде, а будет способно выполнять разве что фискальную и карательную функции.

Наиболее "вкусными" активами являются энергетические – в условиях дальнейшего роста тарифов естественных монополий и планов по переходу к стимулирующему тарифообразованию (RAB-тарифы). За них наверняка развернется борьба между несколькими олигархическими группами, но фаворитом представляется Ринат Ахметов, выкупивший в прошлом году блокирующие пакеты акций ряда облэнерго, укрепив тем самым положение своего холдинга ДТЭК на энергорынке Украины.

Отметим, что на принятии закона №7066 настаивал в том числе Евросоюз, хотя вероятность участия европейского капитала в приватизационных процессах невысока. Через две недели, с возобновлением пленарных заседаний парламента, Нацбанк, вместо Валерии Гонтаревой, получит нового полноценного руководителя в лице нынешнего исполняющего обязанности главы регулятора Якова Смолия; а также имеются шансы на то, что в первом чтении будет проголосован президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Данные голосования в зале Верховной Рады Петр Порошенко будет использовать в переговорном процессе с западными институциями, пытаясь возобновить кредитование Киева, что особенно важно для власти накануне грядущих выборов.

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Чем меньше времени будет оставаться до выборов, тем громче киевские "верхи" будут рассказывать о социально-экономических успехах на пути в Европу. Но коррелировать с объективной реальностью подобные высказывания будут все меньше и меньше.