"Качели" для Церкви: благодарность президента и проклятия радикалов

Павел Рудяков, эксперт

На недавней встрече с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием Петр Порошенко поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских пленных и поддержку их семей, за "ту нашу совместную работу, которую мы делаем, чтобы освободить украинцев из плена". Президент особо отметил и приветствовал "помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России". Хоть ни одна из религиозных организаций, действующих в стране, не была названа прямо, все указывает на то, что глава государства выразил благодарность сразу нескольким из них, говоря же о помощи, имел в виду именно УПЦ и только ее.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017

И сама по себе положительная оценка усилий Церкви, и факт встречи президента с ее главой контрастировали с теми агрессивными выпадами в адрес УПЦ, грубыми нападками на нее, которые имели место в первые дни и недели года. Активность в этом проявили радикальные силы и элементы, на которые в другой ситуации можно было бы и не обратить особого внимания. Проблема, однако, в том, что под лишенные, на первый взгляд, системности внешние проявления антицерковной истерии кому-то захотелось подвести теоретическую базу с далеко идущими последствиями. "Если большинство стран имеют дело с исламскими фанатиками-террористами, то Украина столкнулась с неожиданной разновидностью этой дряни – православными фанатиками", – пишет сторонник разгрома УПЦ, стремясь взвинтить ставки в нападках на нее.

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Чушь несусветная, но для реализации определенного рода интересов определенных сил могла бы оказаться чрезвычайно полезной.

В такой интерпретации дело приобретает совершенно иной оборот. Становится окончательно понятно, что очень серьезные и влиятельные силы внутри страны при поддержке извне завершают подготовку к решительной атаке на Украинскую православную церковь с целью лишения ее позиций, занимаемых ею в религиозной жизни и в общественном сознании сегодня. Или, может быть, даже не завершают, а уже завершили.

Корни новой публичной атаки на УПЦ стоило бы, возможно, поискать в стремлении довести, наконец, до логического завершения проект создания в Украине собственной поместной церкви, стоящей на тех же позициях, что и государственная власть с ярко выраженным антироссийским, русофобским акцентом. С другой стороны, такая атака могла бы быть востребована как альтернатива военному наступлению в Донбассе. Или как один из элементов разгрома "пятой колонны". Если тысячу раз повторить бред о "православных фанатиках-террористах", можно было бы новую "антитеррористическую операцию" объявлять вместо той, что была в Донбассе, и "международную коалицию" под нее сколачивать, пускай только на словах, а не на деле. И, само собой, на Россию новый ушат грязи вылить.

В то же время всплеск антицерковной активности может и не быть связан со столь масштабными идеями и замыслами. Его предназначение, возможно, носит более утилитарный характер, продиктовано соображениями предвыборного характера. Могут оказаться правы наблюдатели, полагающие, что в данном случае речь идет о борьбе за электорат на предстоящих в 2019 г. выборах президента и парламента, об обострении конкуренции за него. К трем основным с точки зрения

мобилизационного потенциала дискурсам принято относить социальный, национальный, религиозный. Самый мощный из них – социальный, но его возможности в наших условиях сведены к минимуму. Уже сейчас видно и понятно, что и сам Порошенко, и его будущие главные конкуренты думают фокусировать внимание на активном использовании дискурса национального, в том числе – в его радикальном варианте. Расчет делается на активное, агрессивное меньшинство, способное навязать свою волю большинству. Такое в сложившейся ситуации вполне возможно, однако, подобный подход несет в себе не только преимущества, но и немалые риски. Ставки на радикалов может оказаться недостаточно. Она способна принести успех, если мобилизацию национально сознательного и сверхсознательного электората удастся дополнить полной или частичной нейтрализацией электората религиозного. Или хотя бы разделением его на части, фрагментацией, исключающей консолидированное голосование граждан, которые будут определяться с выбором своего кандидата, опираясь на понимание ситуации и перспектив ее развития, предлагаемое Церковью.

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В любом случае, если встречу президента с главой УПЦ трактовать как проявление готовности к компромиссу и сотрудничеству с обеих сторон, то ее следует, безусловно, приветствовать. Дистанцирование главы государства от нападок на Церковь может стать важным сдерживающим фактором, позволив остановить дальнейшую эскалацию напряженности в религиозной сфере и нагнетание истерии вокруг Украинской православной церкви.