Выходит так, что за антрацитом - только к "агрессору"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании, являющейся основным поставщиком антрацита в Украину.

«Коротко о результатах блокады Донбасса. Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российской компании "Южтранс", которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину. Об этом говорится в приказе министерства №1905 от 29 декабря 2017 года. Причиной отмены санкций указано "материалы Службы безопасности Украины от 26 декабря"», — написала на своей странице в Facebook помощник-консультант народного депутата Украины НатальиОлеся Цыбулько.

Санкции были введены приказом Минэкономики Украины от 30 октября 2017 года, но вступили в силу только 9 декабря. Ограничительные меры вводились на основании запроса украинского СБУ, основанием стали «действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности».

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что снятие санкций было ожидаемо.

«Ресурса антрацита, кроме как в Российской Федерации, более не существует. По состоянию на сейчас его просто нет. Все, что Украина могла выбрать в прошлом году, она выбрала — все резервы, которые были в Штатах или в ЮАР. Поэтому, соответственно, для того чтобы докупить недостающие объемы, порядка 1 миллиона тонн, их необходимо закупить в России. То есть, оптимизировали возможности закупки, чтобы меньше затрат шло на логистику. Это просто объективная ситуация», - сказал РИА Новости Украина Валентин Землянский.

По его словам, эта ситуация была прогнозируема еще на момент блокады поставок угля из Донбасса.

«Все это хорошо просчитывалось, поскольку никто, кроме России не добывает и не экспортирует такие объемы антрацитового угля (раньше на первом месте по добыче и экспорту была Украина). Поэтому было абсолютно понятно, что уголь антрацитовой группы физически (дело даже не в цене) взять больше негде. Это глобальный рынок, и если где-то убудет, то где-то прибудет, то есть все те объемы, которые закупает Украина в ЮАР, в Соединенных Штатах, добывались под конкретные компании, под конкретных потребителей. Соответственно, эти объемы будут замещены объемами российского антрацита. Если посмотреть статистику, то Россия демонстрирует ощутимый рост по экспорту антрацита, в том числе и за счет того, что Украина начала закупать антрацит за рубежом. По сути дела блокада Донбасса сыграла на руку российской экономике, российской угольной промышленности. И мы это еще раз подтверждаем тем, что мы сами вынуждены закупать уголь в России. В Украине политика и экономика — две параллельные реальности, которые не пересекаются. В этой связи принятие закона об оккупированных районах Луганской и Донецкой областей — вообще абсурдно с точки зрения транзита российского газа, закупки ядерного топлива, импорта угля», — подчеркнул Землянский.

При этом, отмечает эксперт, в связи с переводом украинских ТЭС на уголь газовой группы, необходимость в антраците на этот год остается актуальной.

«Импорт нужен будет в любом случае. Прогноз в 3 миллиона тонн антрацита на этот год — самый оптимистический, возможно, будет и больше. Вопросы перевода на газовый уголь — это тоже вопросы времени и денег. К тому же у нас проблема и с газовым углем, Гройман наконец-то прозрел и сказал, что нужно денег дать в государственную угольную отрасль. Но увеличение добычи тоже пойдет с временным лагом в минимум полгода. В лучшем случае мы можем рассчитывать на увеличение добычи в государственном секторе к концу этого года», — пояснил Землянский.

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