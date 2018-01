А как у них? В Сербии между властью и церковью пробежала "чёрная кошка"

Павел Рудяков, эксперт

"Трения" между государством и церковью в странах православного мира, продолжающих оставаться на стадии кардинальной трансформации, грозят превратиться в одну из важных отличительных черт и острых проблем общественно-политической жизни. Сколько ни пытались вера и духовность дистанцироваться от ежедневной политики, сколько ни отходили в сторону от любых проявлений реального ли, или мнимого (со)участия церкви в политическом процессе и околополитических интригах, всё пошло прахом. Когда пробил час, политика по собственной инициативе ворвалась в мир, в котором ей, казалось бы, нет и не должно быть места. Религиозные темы оказались включены в общий круг маркеров политической идентификации.

Нападки на церковь в Украине и Сербии в первые дни нового года усилились синхронно. Случайность ли это? Или следствие общих тенденций, имеющих под собой, кроме прочего, общие технологические основания? Дать однозначный ответ на эти и связанные с ними вопросы сегодня не представляется возможным. Слишком много остается того, о чем трудно судить с достаточной степенью определенности. Тем не менее, версия, согласно которой атаки на Украинскую православную церковь в Украине и на Сербскую православную церковь в Сербии объединяет не только время их начала, заслуживает, как представляется, серьезного обсуждения и анализа.

Исторически сложилось так, что в Сербии светская власть всегда опиралась на мощную поддержку Сербской православной церкви. Союз государства и де-юре отделенной от него Церкви у сербов совсем недавно казался нерушимым. Теперь, похоже, дал трещину и он. В роли острого угла, который не удалось обойти без потрясений, выступила «вечная» для сербов тема независимости бывшего сербского автономного края Косово и Метохия. и ее (не)признания со стороны Белграда. В Рождественские дни группа высоких чинов сербского правительства из круга ближайших соратников президента Сербии Александра Вучича обрушилась с резкой публичной критикой на митрополита Черногорско-Приморского и Экзарха Печского трона Амфилохия (Радовича). В его защиту сплоченными рядами выступили — тоже публично — иерархи Черногорско-Приморской метрополии Сербской православной церкви. В обоих случаях в адрес оппонентов прозвучали тяжелые слова и нелестные оценки. Впрочем, незримую «красную линию», отделяющую дискуссию от конфликта, ни одна из сторон не перешла.

Политики поставили в вину владыке Афмилохию его критические высказывания по поводу намерения Белграда, в конце концов, поддавшись давлению США и сдавшись на уговоры Брюсселя, де-факто признать независимость Косово. Архиереи, наоборот, выразили поддержку владыке, осудив инициированный от имени власти лично сербским президентом "внутренний диалог" по проблеме Косово как неполноценный и ненужный в связи с тем, что любое заявленное в его рамках мнение, не соответствующее линии Брюсселя, заведомо отторгается, а те, кто такие мнения позволяет себе высказывать, подвергаются публичной порке. Дальнейшего продолжения обмен "любезностями" не получил. Спор был поставлен на паузу.

Градус ситуативного противостояния между государственной властью и церковью в Сербии несравнимо ниже, чем в Украине. Сербская власть не на словах, а на деле признает авторитет церкви и не посягает на него. Белград вряд ли станет по примеру Киева идти на эскалацию конфликта с церковью. Причем, исходя не только из тактических, но и стратегических, соображений, основанных на действительных, а не мнимых, национальных интересах. Нет у сербской власти и того неуемного, нескрываемого желания прижать церковь "к ногтю", которым пышет власть украинская. Тем не менее, "трения" между властью и церковью возникли и в Сербии, и в Украине. Есть, думаю, основания предполагать, что такое совпадение является проявлением общей тенденции. Или, во всяком случае, результатом действия близких по своей природе, характеру, направленности факторов, включая внешние.

Позицию официального Белграда по ключевым вопросам внешней и внутренней политики в последнее время формирует и в значительной мере определяет ориентация на вступление Сербии в Европейский Союз. Сербия подвешена на тот же крючок, что Украина, только в еще большей, пожалуй, степени. За Украиной Брюссель перспективу членства не признает, тогда, как Сербию якобы ждут в кругу членов ЕС то ли в 2025 году, то ли до 2025 года. Во имя "европейского будущего" для своей страны власть Сербии готова жертвовать многим, не исключая Косово. Даже несмотря на то, что, на самом деле, членство Сербии и ее соседей по Западным Балканам в ЕС не стоит считать чем-то таким, что раз и навсегда решено и определено. В "Белой книге о будущем Европы — прогнозы и сценарии для ЕС (в составе 27 членов) до 2025 г." ("The White Paper on the Future of Europe — Reflections and Scenarios for the EU-27 by 2025"), являющейся официальной политической платформой для развития ЕС, слово "расширение" не упоминается ни разу. Это обстоятельство нивелирует заявления, звучащие и из Европы, и из самой Сербии, о том, что вступление последней в ЕС уже едва ли не гарантировано.

Кроме фактора европейского, огромное влияние на состояние дел и на развитие ситуации в Сербии и в регионе Западных Балкан в целом оказывает фактор американский. Для Белграда и для сербов он играет как позитивную, так и негативную, дестабилизирующую, если даже не разрушительную, роль. Главная причина такого положения вещей состоит в том, что Вашингтон рассматривает Сербию, в первую очередь, как арену конкуренции с Россией (как нам это знакомо, не так ли?). В связи с чем упорно и последовательно работает над минимизацией или полным исключением всего, что так или иначе можно подвести под определение "русское влияние". В докладе под красноречивым названием "Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США", разработанном под руководством сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина ("доклад Кардина"), содержатся прямые обвинения во вмешательстве России в интересы США по всей Европе. Упомянута в этом контексте и Сербия, находящаяся, по мнению авторов, под "чрезмерным влиянием" Москвы, с которым США должны бороться, выделяя больший объем финансирования "своим" сербам. "Зловещее влияние России в Сербии проявляется через культурные связи, пропаганду, энергетику и развитие военных отношений, — считают составители доклада.- В Сербии значительно выросло число неправительственных организаций и медиа с пророссийской позицией". О Сербской православной церкви речь в документе не идет, что, впрочем, не должно никого вводить в заблуждение. Претензии к ней у американцев за "пророссийскую позицию" есть, и очень серьезные. Так что, денег на борьбу с ней и со "зловещим влиянием", видимо, дадут.

Сладкоречиво зазывая Украину и Сербию "в Европу", суля каждой из них достойное место в рядах "цивилизованного мира", США и ЕС с каждым следующим шагом повышают цену этого нового "счастья". С недавних пор в нее включено требование о кардинальной корректировке традиционной для сербов и украинцев национальной идентичности. В том виде, в каком та и друга существуют в настоящий момент, они заказчиков музыки категорически не устраивают. Слишком близки к России.