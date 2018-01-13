Десуверенитизация, деолигархизация и литовский урок истории для Украины

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Рассматривая временной интервал с 2014 года, напрашивается очевидный вывод – власть придержащие проводят предпродажную подготовку страны в интересах внешних сил. Украинские "верхи" отказались от мер протекционизма, демонтировав таможенные барьеры. Методично зачищают внутренний рынок под приход транснационального капитала. Упрощают процедуру приватизации государственной собственности. Постепенно проводят деолигархизацию. Урезают социальные обязательства. Принуждают население к трудовой миграции.

На выходе, после реализации вышеуказанных мероприятий в полной мере, получится пресловутая "аграрная сверхдержава" (такой же абсурд, как и, например, "деревянный звездолет") имени Джеффри Пайетта, экс-посла США в Украине. Фактически закладываются основы безнадежного отставания страны и "развития неразвитости", описанной в работах немецкого экономиста Андре Гундера Франка.

По поводу прогнозов будущего Украины неравнодушная общественность продолжает ломать копья. Однако, повторимся, высокая степень зависимости Украины от Вашингтона и Брюсселя является неоспоримым фактом. Кроме того, начавшаяся с 2014 года кампания деолигархизация существенно снижает риски для внешних сил в части схождения Украины с траектории десувернизации. Без вложения финансовых, медийных, организационных ресурсов, принадлежащих представителям крупного капитала, в оппонирующие курсу десувернизации политические силы статус-кво может сохраняться долгие годы.

Здесь стоит заметить, что покрывающееся после победы "несистемного" Дональда Трампа на президентских выборах в США трещинами евроатлантическое единство (в вопросах оборонной, экономической, энергетической, санкционной и внешней политики) – это хоть и теоретическая, но все-таки возможность для украинских толстосумов выскочить из-под занесенного над ними ножа деолигархизации. Но для интеллектуально несостоявшейся украинской элиты, подчинивших свою волю единственной цели – взиманию коррупционной ренты, подобные политико-дипломатическое маневры (между США и ЕС) слишком сложны.

Потому, в конечном итоге, "раскулачивание" украинских компрадоров – вопрос лишь времени, а не принципа. Декабрьский всемирный арест активов Коломойского решением Высокого суда Лондона (как минимум, на время рассмотрения иска ранее национализированного "ПриватБанка"), январская "заморозка" денежных средств компаний Ахметова на Кипре и в Нидерландах в размере $820 млн, продолжающаяся эпопея вокруг возможной экстрадиции Фирташа в США – судя по всему, в этом году за украинских нуворишей возьмутся куда более активно. Обыватели наверняка смогут позлорадствовать, однако изъятые у представителей крупного капитала средства явно не будут предназначены для украинской казны и решения насущных проблем страны.

В дальнейшем, в процессе "потрошения" украинских "верхов", по всей видимости, активно будет задействован антикоррупционный суд, идею создания которого ныне продавливают западные наставники украинских властей. Учитывая, что евроатлантические круги стали учителями и вдохновителями украинских элитариев в части коррупции с первых же лет независимости, становится понятно, что обилие созданных с подачи Брюсселя и Вашингтона антикоррупционных структур в последние годы – это, собственно, не о борьбе с коррупцией, а о лишении субъектности украинских правящих (отдельно упомянем, что с экономическими и социальными причинами, порождающими коррупцию бороться никто так и не предлагает).

На случай же, если по итогам грядущих президентских и парламентских выборов к власти в Украине придут политики, которые вспомнят о существовании объективных национальных интересов и будут противиться уготованному евроатлантическими "партнерами" сценарию политэкономического преобразования страны, западные круги и ориентированные на них отечественные клевреты могут прибегнуть к опыту Литовской Республики 2003-2005 годов…

… События 2003-2005 годов стали точкой бифуркации в истории независимой Литвы. Победа прагматиков-технократов – Роландаса Паксаса на президентских выборах и Партии труда Виктора Успасских (коих оппоненты заклеймили "пророссийскими") на выборах в Сейм вызвала системный кризис в литовской политике. В тот момент у Литвы был шанс избавиться от доминирования старых элит и начать развиваться в совершенно другой плоскости, однако Система быстро оправилась и уничтожила своих противников – путем импичмента и уголовного преследования соответственно.

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Об этом уроке нужно помнить тем украинским политикам, которые будут идти на грядущие выборы, позиционируя себя представителями "здравых сил" и обещая обратить вспять те деструктивные тенденции, ставшие базисной составляющей государства и общества с 2014 года. Притом, принимая во внимание тот факт, что украинское общество стало воспринимать насилие как естественный способ решения любых проблем, а институты государства не выполняют свою ключевую функцию медиатора, предусматривающую уменьшение возможностей применения силовых решений в политике, импичмент и уголовное преследование могут оказаться отнюдь не худшими вариантами для тех, кто рискнет выступить против Системы.