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    Якубин: даже новым партиям будет сложно вернуть доверие людей

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (72)

    (обновлено: )23550
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, украинцы тотально разочаровались в политиках и даже новым партиям придется постараться, чтобы получить голоса избирателей.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что выборы в Верховную Раду намечены на следующий, 2019-й год, многие политсилы уже сейчас готовятся к напряженной борьбе. Одним из ее этапов можно рассматривать выборы в ОТГ, которые состоялись в конце декабря. 

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    Associated Press Sergei Chuzavkov
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    О том, что с выборами в ОТГ стартовал и процесс избирательной кампании в Верховную Раду говорит политолог Алексей Якубин

    "Выборы в ОТГ стали попыткой смоделировать, посмотреть, что и как. По социологическим опросам мы знаем, что около 50% граждан еще не определились или разочарованы. Сегодня неизбежно появление новых политических сил, которые могут с одной стороны, привлечь избирателей, а с другой — заместить возникшую неопределенность. Так, выборы в ОТГ показали влияние Аграрной партии, которая пока что не представлена на общегосударственном уровне, но уже начинает набирать уровень поддержки. Набирает вес партия Вадима Рабиновича "За життя", а вот "Наш край", на который делались ставки, наоборот, теряет популярность",  — говорит политолог.

    По словам эксперта, хорошие шансы вклиниться в политический процесс имеют "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "УКРОП", который ассоциируется с олигархом Игорем Коломойским

    "К Анатолию Гриценко у людей достаточно неоднозначное отношение. У него вроде бы есть рейтинг, но в то же время он не всегда материализуется в голоса на выборах, — отмечает Якубин. — Думаю, что это связано с тем, что Гриценко имеет шлейф связи с властью. Люди помнят, что этот политик был во власти и не смог показать того, о чем говорил. Что до "УКРОПа", то не понятно, остался ли среди бенефициантов партии Игорь Коломойский. У этой политисилы есть проблемы по части дальнейшего более четкого позиционирования себя. Если "УКРОП" будет ура-патриотическим, то таких партий итак достаточно".

    Александр Антонюк
    Blacksea.tv
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    Не исключает политолог и того, что в число новых политических игроков может войти "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

    "Часть тех, кто голосовал за "Самопомич" — людей, которые прдпочитают видеть реформы, во многом разочаровались в этой политсиле. Очевидно, что теперь они будут искать для себя новую партию. "Рух новых сил" как раз и претендует на эту нишу. Но проблема заключается в том, что эта партия сегодня выглядит достаточно аморфно. "Самопомич" опиралась на имидж Андрея Садового, тогда как у Михаила Саакашвили рейтинг далеко не такой высокий. Остальные политики "Руха новых сил" выглядят достаточно вяло. В целом же эта политсила рискует повторить судьбу "Демальянса" — он вроде есть, но его нет", — уверен специалист.

    Вместе с тем, по его словам, проблема состоит в том, что люди вообще разочаровались в политиках.

    "Получается, что новым силам приходится подбирать новые методы, которые могли бы вернуть доверие. Это не легко, — резюмирует Якубин. — Даже если говорить об успехе на выборах в ОТГ партии власти, то в основном победителями были  самовыдвиженцы, которые в ходе кампании стали представителями БПП. По сути, старые игроки не очень-то заинтересованы в смене правил игры. До тех пор пока не изменятся правила, новые политсилы, максимум, подвинут с насиженных мест партии власти. С другой стороны, чем больше будет новых игроков, тем лучше для страны".

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