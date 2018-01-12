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    Лукаш: сейчас гостайна - зашифрованные преступления власти

    (обновлено: )491150
    Сейчас "государственная тайна" в стране – это когда "корольки Майдана" организовывают кражу активов, подделку документов и отмывают по собственным карманам конфискованные миллиарды окружения "диктатора", уверена Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    "Государственная тайна" в современной Украине – это когда корольки майдана организовывают кражу активов, подделку документов, и отмывают по собственным карманам конфискованные миллиарды окружения "диктатора", пишет на своей странице в Facebok юрист Елена Лукаш

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Напомним, издание "Украинская правда" и Центр противодействия коррупции сообщили, что получили от телеканала Al Jazeera текст "секретного" судебного решения, которым в окружение Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму – 1,5 миллиарда долларов. 

    "Так вот, документы подтверждающие это, и являются "государственной тайной", а члены организованной преступной группы — "государственными деятелями". Зло любит секреты. Тараканы боятся света. Но, как бы не пыталась вся прокурорская рать покрывать преступления, всё больше "друзей" эту тайну хранит", – отметила Лукаш.

    Она предложили разгласить и государственную тайну, и военную тайну, и тайну вкладов и тайну следствия, и даже врачебную тайну: "Беспринципные мрази и мародеры, убив сначала сотни, а потом тысячи людей, захватили власть и уничтожают все живое, придумывая "врагов", страхи и тайны".

    "Вот и весь секрет", – подытожила юрист.

    Напомним, глава Национального банка Валерия Гонтарева опровергает информацию арабского издания Al Jazeera о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении активов за границу. 

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    "Сейчас некоторые политики обвиняют меня в содействии выведению средств "преступной властью". Считаю такое обвинение ерундой, ведь эти средства не выводились за рубеж, а инвестировались во внутренний государственный долг — это прямой заем государственному бюджету, который государству, в случае принятия закона о спецконфискации, не нужно будет возвращать", — сказала Гонтарева.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш о публикациях Al Jazeera
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