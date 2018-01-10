Зачем украинцев заставляют утолять жажду справедливости из кровавых рек

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Евромайдан сотворил страшную вещь – разрушил Украину до основания. Однако при этом он родил то, что Лев Гумилев называл пассионарным взрывом. Странным – даже парадоксальным – образом украинское сознание избавилось от шелухи. Страна долгое время являлась эпицентром цивилизационных столкновений: по сути, разрезанная надвое она удерживала в себе разные составляющие, которые при должных поводах конфликтовали друг с другом.

После 2014 года произошло избавление от лишнего. Настаиваю, что Крым и Донбасс в контексте ментальной целостности только вредили Украине: вносили в страну инородное. Евромайдан катализировал процессы избавление от лишнего. Возможно, на первый взгляд данный тезис кажется спорным, но достаточно взглянуть на дробящуюся Европу, чтобы как минимум задуматься о нем.

Однако если потеря Крыма вышла бескровной, то Донбасс отрезали по живому. И вот это стало расплатой за буйство Евромайдана, когда не были оценены последствия народного возмущения. Бесы вырвались наружу и запустили необратимые процессы.

Между тем именно война – опять же странным образом – объединила многих людей, заставивших ощутить причастность и ответственность за происходящее. К сожалению, это единение выражается не через пацифистские, а через милитаристские устремления. Но сам факт объединения априорен.

Оттого война нужна нынешней украинской власти. Без нее не останется пространства для маневра. Ведь сейчас, по сути, вся апологетика нынешнего шаткого положения сводится к внешней угрозе. Каждое выступление Порошенко заточено на внешний, а не на внутренний контекст.

И вот тут есть важный момент, который стал доминантой во внутренней политике Украины. Ее граждан накачивают войной, ненавистью, точно газовый баллон топливом. Рано или поздно он может рвануть. Тут Порошенко выразил главный посыл, облеченный едва ли не в национальную идею, в одном из своих недавних выступлений. Украина – это форпост на краю цивилизационного мира, сдерживающий бастион против угрозы, которую представляет варварская Россия. При этом Петр Алексеевич, не слишком заморачиваясь с формулировками, просто заимствует их у ненавистных коммунистов: задача Украины – борьба с российским империализмом.

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Относиться к этому всерьез, на первый взгляд, нельзя, однако сделать то стоит. Потому что через тотальную матрицу, созданную институциями агитпропа, среднестатистическому украинцу усердно навязывается мысль о том, что его задача не созидать, не развиваться, но накрепко держать оборону, от которой, в свою очередь, необходимо переходить в атаку, выступая этаким пушечным мясом. Жертвенность во имя Родины – вот главный посыл украинской власти народу в 2017 году.

Но жертвенность эта, как те пчелы из мультика, неправильная. Она больно жалится и не имеет смысла. Потому что жертвовать можно во имя, но не против чего-то. Бессмысленно жертвовать, не создавая, а лишь борясь ради, собственно, самой борьбы – это больше соответствует психологии шахида, нежели цивилизованного человека.

В средние века и позже европейские армии на треть состояли из украинцев. Для тех это был, прежде всего, способ заработка. Часто украинцы сталкивались друг с другом на поле боя, так как находились в разных армиях. Сейчас наблюдается нечто похожее. По замыслу Запада, Украина должна играть роль буферной зоны, прослойки между Россией и Европой. За это стране полагаются кредиты. Но их, в отличие от зарплаты, отдавать надо. Так что единственной реальной наградой может стать безвиз. Три месяца посмотрел европейскую жизнь – и езжай обратно, на передовую.

О равноправии с Европой речи изначально не идет. Украинец, видимо, должен воспарять от одной лишь мысли, что он когда-то – возможно – будет иметь честь принадлежать к международному сообществу. Если заслужит этого. Народ хотят сделать сервильным.

Меж тем на Евромайдан люди выходили, потому что хотели убить раба в себе. Но именно рабство им сейчас и навязывается. Тогда вопрос – проблема не в самом факте рабства, а в том, кто хозяин? То есть, Россия – плохо, Запад – хорошо. Многие, впрочем, не скрывая, именно так и размышляли.

Однако подобный образ мышления, как и образ действия, для такой страны, как Украина, тлетворен. Это не карликовая республика, пребывающая в карго-культе, а потенциально мощнейшая страна, имеющая все основания говорить с Европой на равных. Но даже украинские националисты – опять же неправильные – ратуют за чьи угодно интересы, но только не за свои. С созиданием у них – особенные проблемы, и сил хватает лишь на марши и проявления антисемитизма.

То есть пассионарная энергия, полученная в результате сплочения нации, расходуется деструктивным образом. Задача перенаправить ее – важнейшая для Украины. Но кто и каким образом может и должен это сделать?

Несомненно, власти подобное не нужно. Ведь если это произойдет, то пребывание их во главе страны будет бессмысленным и коротким. Конец их окажется сродни тому, что пережил Янукович. Внешним кураторам адекватная Украина также не нужна. Остается лишь народ.

Способен ли он это сделать? На данном этапе, безусловно, нет. Однако, повторяю, тут есть поводы для оптимизма. Понимание того, что власть кинула, не просто приходит, но уже выкристаллизовалось. Рано или поздно оно воплотится в конкретные действия. Уже воплощается, но тут важно – уже иным силам – направить процесс в нужное русло (варианты вроде тех, что сделал Саакашвили не предлагать). Это даже необязательно свержение власти, которое приведет, скорее, к очередному коллапсу, но давление на нее для дальнейшего диалога.

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Главное для завтра – это появление в Украине общества балансов и противовесов. Не только в политике, но и в сознании прежде всего. Способность адекватно мыслить, не погружаясь в крайность, и отличает раба от человека, управляющего своей жизнью. Предпосылки для того есть. И донбасская война, подлая и бессмысленная по своей сути, уже, достигнув предела, не может быть маскировочной жизнью. Каждый ее новый день будет играть против Порошенко. Люди устают от любой войны, а от такой – тем более.

По Украине сегодня бродит призрак перемен, питаемый осознанием того, что дальнейшее пребывание на передовой насколько бесперспективно, настолько и глупо. Важно – чтобы призрак этот обрел плоть. Для этого вполне сгодятся опытные заклинатели духов. Да, звучит иносказательно, но тут важен сам принцип, а он, полагаю, очевиден.

Убить раба в себе необходимо бесповоротно, но не так, как на Евромайдане, а подготовившись – с перечнем требований, что называется. Убить же раба в обществе — значит руководствоваться сугубо украинскими, и ни чьими больше, интересами. Евромайдановский лозунг «Украина превыше всего» тут вполне сгодится. Но Украина для всех, а не только для избранных, которые рассказывают о борьбе с империализмом и битве на передовой, точно гонят овец на убой.

Жажда справедливости становится доминирующей в украинцах. И если ее не удовлетворить вовремя, то пить они будут из очередных кровавых рек. Допустить этого ни в коем разе нельзя. Полагаю, украинская власть этого если и не понимает, то как минимум догадывается.