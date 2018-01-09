Планы на год 2018-й: внешняя политика и цирк

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Если говорить о внешней политике страны, сразу же вспоминается грустное слово "изоляция". К 2018 году страна подошла в состоянии холодной войны практически со всеми соседями, растеряв по пути друзей. И в будущем году официальному Киеву предстоит либо кропотливый процесс примирения, либо дальнейшее осложнение отношений с ЕС, США, Восточной Европой, СНГ и даже далеким Китаем.

Европа: серые будни

По сути, на европейском направлении Украина достигла потолка. Вступление с силу колониального по своему характеру соглашения об ассоциации – это тот максимум, который МИД удалось выжать из Евросоюза. "Медовый месяц" закончен, впереди серые будни.

Соглашение об ассоциации – огромный всеобъемлющий документ в 900 страниц, который детально регулирует обязательства Украины во всех сферах, от стандартов производства цемента до выращивания на украинских полях ГМО и цен на коммунальные услуги. Контроль за исполнением обязательств Украины перед ЕС будет контролировать Совет ассоциации, полномочный прекращать сотрудничество в определенных сегментах в случае "плохого поведения" Киева. Поводом для санкций может стать что угодно, от нарушения прав человека и коррупции до поставок на европейский рынок контрабандного меда или провала в Раде какой-нибудь директивы ЕС.

Проще говоря, наступает период планомерного и сложного выполнения положений ассоциационного фолианта, с чем у Украины огромные проблемы. А европейцы – народ въедливый. Потому и так прохладные отношения с Объединенной Европой станут еще холоднее.

США: купи слона

Разочаровавшись в Евросоюзе, Киев бросился в объятия Вашингтона. Правда, деятелям с Печерских холмов пришлось изрядно понервничать после победы Трампа, которого некоторые из власть предержащих откровенно оскорбляли. Впрочем, шоумен в долгу не остался.

Официальный Вашингтон свел отношения с Украиной к миссии Курта Волкера. Статус "смотрящего" за Украиной говорит сам за себя. Если во времена правления Обамы эту роль исполнял вице-президент США, то теперь – всего лишь посол по особым поручениям, даже не являющийся кадровым дипломатом.

Благодаря Волкеру Украина полностью потеряла субъектность в переговорах по Донбассу. И хотя Павел Климкин бодро рапортует, что Украине удалось предотвратить размен Украины в рамках "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном, на самом деле все только начинается. Неожиданно появившаяся инициатива по миротворческому контингенту в Донбассе, доведение до сведения Киева принятых на переговорах с Вячеславом Сурковым решений, прямое руководство обменом пленных четко говорят о том, что мнение Киева, по сути, никого не интересует.

В свете этого будущий год будет проходить под знаменем "принуждения к Минску". Было бы непозволительной наивностью предполагать, что ярая поддержка американским представителем "оккупационного" сценария миротворческой миссии на самом деле имеет целью возврат Донбасса в объятия Киева. Как говорят дипломаты, хочешь получить двугорбого верблюда, проси трехгорбого. Повышение ставок в украинском вопросе лишь инструмент в руках США для решения других геополитических задач. Будущие "пердимонокли" американской политики Украине придется послушно выполнять.

А пока суд да дело, Вашингтон очень выгодно для себя приторговывает углем и оружием. И если глобальные переговоры с Россией не увенчаются успехом, американцы как минимум заработают на гражданской войне на Украине.

Читайте также: Грищенко: Украина увлеклась "паркетной дипломатией"

Россия: через тернии к звездам

Несмотря на растущий накал антироссийской истерии, торговля и человеческие связи не просто не умирают, а растут. Вопреки санкциям и запретам украинские товары находят покупателей в России, а РФ наращивает экспорт на Украину. Количество же украинцев, посетивших Россию за 10 месяцев 2017 года, превысило аналогичный показатель за весь 2016 год.

Предсказать будущие тенденции развития отношений с самым родным Украине государством не сложно. Хоть тушкой, хоть чучелом, но граждане Украины будут прорываться в Россию, даже если удастся полностью заблокировать железнодорожное сообщение. В крайнем случае, пешком пойдут. Тем более что РФ остается единственным государством, где украинцев ждут и готовы принимать с открытым сердцем. Россия пока что не ответила ни на одну из агрессивных украинских миграционных инициатив, по-прежнему пуская мигрантов по правилам 2013 года.

Откровенно дискриминационная политика Украины в отношении жителей Донбасса может привести к его дальнейшей интеграции с Россией. Киев фактически собственными руками толкает своих граждан в объятия РФ. Совершенно не исключено, что на фоне разгула криминала, очередных волн призывов и античеловеческих реформ паспорта ДНР и ЛНР приобретут большую популярность и среди жителей подконтрольных Киеву территорий. Включая даже "патриотический" Львов, чьи жители составляют львиную долю украинских гастарбайтеров в России.

Что же касается "высокой политики", тут, к сожалению, все останется по-прежнему. Война без объявления войны, самоблокада украинских дипломатов в Москве, разрушение выгодной, прежде всего Украине, договорно-правовой базы, маразматические санкции и антироссийская трескотня в международных организациях.

Суета сует

Пытаясь компенсировать разрушение отношений с ключевыми стратегическими партнерами, украинская дипломатия займется строительством замков на песке и созданием внешнеполитических големов. В уходящем году нас порадовала гальванизация трупа ГУАМ, но будущий год готовит не менее веселые и бесполезные шоу. Шелковый путь из Китая на Украину через Науру, Великая Стена на пути российского газа в Европу, Балто-Черноморский наступательный союз, Антироссийский пакт Океании и Латинской Америки, Союз ГУАМ по принуждению Европы к единству. Шутки шутками, но нет ничего, чего неспособна была бы выдумать украинская дипломатия для оправдания собственных эпических провалов на стратегических направлениях.

А вот тем, чем дипломаты обязаны заниматься по роду своей деятельности, заниматься они явно не намерены. Об этом четко свидетельствует благоглупость министра иностранных дел Павла Климкина, где ни слова не сказано ни о будущих взаимовыгодных договорах Украины с партнерами, ни о видении МИДом стратегии развития отношений с государствами мира.

Резюмируя, можно сказать, что Украину ожидает лишь дальнейшая изоляция, падение авторитета на международной арене и превращение дипломатической службы в цирк. Но, поскольку новый год – это и время загадывания желаний, давайте вместе пожелаем, чтобы я ошиблась.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.