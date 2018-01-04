Блокнот, ручка, календарь. Главные тенденции 2018 года

Василий Стоякин, обозреватель

По Конституции президентские выборы у нас проходят на пятый год полномочий президента, между тем, выборы 2014 года проходили в мае, т.е. в марте будет только четвертый год полномочий, а, значит, предстоит борьба за датировку выборов.

Не все гладко и с парламентскими выборами – депутаты впопыхах приняли проект избирательного кодекса со странной системой, которая не устраивает, по большому счету, никого. Теперь надо что-то делать – а что? Скорее всего, окончательное решение будет приниматься по итогам президентских выборов и, в соответствии с украинской традицией, накануне выборов парламентских.

Так или иначе, но предстоящие выборы будут оказывать решающее влияние на всю обстановку в стране.

Социальная политика

В предвыборный год президент и депутаты обычно обхаживают избирателей, объясняя, как они о них заботятся. Соответствующую задачу поставил уже и президент в новогоднем обращении – повысить уровень жизни.

Увы и ах, но проводимые правительством реформы направлены отнюдь не на повышение уровня жизни, а на выживание людей из страны (благо, безвиз немало этому способствует). Совмещение курса на ликвидацию социальных гарантий с предвыборным популизмом – нелегкая задача.

Впрочем, в случае медицинской реформы президент нашел свой маневр – он подписал закон о ликвидации системы здравоохранения (а это именно ликвидация – в соответствии с принятым законом создается еще одна отрасль экономики, имеющая целью получение прибыли, а не какое-то пошлое лечение) и тут же запустил собственную программу развития сельской медицины. Это, в общем-то, разумно – в рамках реформы существование сельской медицины не предполагается…

Примерно такие же ходы придется искать и в остальных сферах. Очевидно, тут власти придется принимать предложения оппозиции. Вот, например, подготовленный в свое время фракцией "Возрождение" и одобренный комитетом законопроект о поддержке детей – он принципиально курсу реформ не противоречит, но позволяет поддержать семьи с детьми.

Но и в этом отношении есть серьезные сложности – ресурсов в стране нет. Экономических рост, о котором отчитывается правительство имеет восстановительный характер, новых кредитов нам не дают… Где деньги-то брать? Что вы говорите – воровать меньше? Ну, вы вообще, как психиатры…

Выбор стратегии

На протяжении трех с половиной лет стратегия власти состояла в евроинтеграции любой ценой. Программа максимум в этом направлении была выполнена – Соглашение об ассоциации заработало, безвиз получен. Ценой этого успеха является полный тупик – условием ратификации соглашения был отказ Украине в дальнейшей евроинтеграции.

Избиратели, понятно, этого еще не поняли. Но у президента достаточно недоброжелателей, которые постараются не только донести это до людей, но и объяснить, что недовольство Европы вызывает недостаточно эффективная борьба с коррупцией (что, кстати, правда).

Президент уже выдвинул программу "пошаговой евроинтеграции", но она плоха именно своей пошаговостью – требует медленности и постепенности, что энтузиазма у масс, понятно, не вызывает.

В то же время никакой другой идеи, помимо евроинтеграции, власть, назначенная по итогам Евромайдана, предложить не в состоянии. Впрочем, любая другая оже оказалась бы в тупике.

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Очевидно, задачей президента будет как-то отвлечь внимание общественности от этой неудобной темы. Наиболее естественный способ– ужесточение внутреннего режима в связи с российской агрессией. Собственно, президент и не устает повторять, что политики, позволяющие себе его критиковать, работают на Кремль, который мечтает разрушить Украину. Недаром в новогоднюю ночь его спичрайтеры показали Тимошенко вместе с Путиным…

Есть, впрочем, и более терпимый вариант – провести референдум о членстве в ЕС и НАТО (благо, проиграть его в нынешней ситуации практически нереально).

Донбасс

В этой ситуации естественно обосновать усиление репрессий обострением ситуации на Донбассе. Собственно, спровоцировать его не так уж сложно.

В то же время, крупномасштабных военных действий ожидать вряд ли стоит. Дело тут даже не в отсутствии ресурсов, опасении вмешательства в конфликт России (оно реально только до президентских выборов) и ожидаемом недовольстве Запада (его недовольство будет не столь уж велико). Просто война – "последний довод королей", а к последнему доводу надо прибегать в последний момент, когда других доводов уже не осталось. Так что, если большая война и будет, то – под следующий Новый Год.

Ну а Минск… А что – Минск? Процесс будет идти с переменным успехом. Его целью ведь является не достижение мира, а принуждение противоположной стороны к миру на невыгодных условиях. Причем Украина и самопровозглашенные ЛДНР тут сторонами конфликта вообще не являются – конфликт между США и Россией. Соответственно, от действий Киева практически ничего не зависит.

Насколько можно судить, сейчас США постепенно передавливают ситуацию в свою пользу. Во всяком случае, согласие Кремля на миротворцев (даже если он, в конечном итоги, от своих слов откажется) – значимый успех Вашингтона.

Скорее всего, 2018 год будет решительным в плане возвращения Донбасса. События могут развиваться довольно быстро. Особенно – после президентских выборов в России.

Давление на Порошенко

Независимо от хода реформ и ситуации на Донбассе кампания международного давления на Порошенко будет продолжаться. Он выполнил (или – не выполнил) свои функции и должен уйти. Лучше – самостоятельно. В крайнем случае, может в выборах поучаствовать.

Поэтому на протяжении года мы будем двигаться от скандала к скандалу, связанному с какой-то деятельностью Петра Алексеевича в прошлом, настоящем или будущем. Ну и, понятно, все это будет сопровождаться акциями протеста.

Михомайдан, судя по всему, на какое-то время затихнет. С одной стороны, он начал, потихоньку, выходить из-под контроля организаторов. С другой стороны, эффект от давления близок к противоположному – чем сильнее на Порошенко давят, тем сильнее он сопротивляется.

Но, думается, осенью акции протеста опять пойдут в гору. Причин, думаю, будет много. Хотя бы то, что дадут свой первый эффект реформы, с такой помпой принятые в прошедшем году. Понятно, что даже объективно нужные реформы на первых порах дают ухудшение. А если ухудшение является целью реформ…

В общем, нас ожидает очень сложный гмод. И окончиться он может очень плохо – большой войной и диктатурой. Это, впрочем, оптимистический сценарий – ужасный конец все же лучше ужаса без конца.