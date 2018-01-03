Бондаренко: хватит делить мир на друзей и врагов

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Какое место занимает сегодня Украина на геополитической карте? Не самое значительное, хотя многие украинцы, черпающие информацию из выпусков новостей украинских телеканалов, думают иначе. Между тем, мир стремительно изменяется, и следует трезво оценивать связанные с этим возможности и риски. Об этом сказал политолог Кость Бондаренко на пресс-конференции в Киеве.

Не смотрите украинское ТВ

По словам эксперта, сейчас мир продолжает лихорадить, "мир начинает стремительно изменяться, приобретать новые формы и очертания, создаются новые конфигурации, появляются новые игроки и усиливаются новые тенденции".

Но хорошо ли понимают это в Киеве? Бондаренко считает, что до понимания далеко, украинцы видят достаточно сильно искаженную картину мира.

"К сожалению, если посмотреть наши новости, новостные сюжеты, если почитать наши СМИ, то мир выглядит следующим образом: есть огромная Украина, и весь мир вращается вокруг Украины, и каждый день (президент США — Ред.) Трамп и (президент РФ — Ред.) Путин, встают, и Трамп думает, что бы еще хорошего сделать для Украины, а Путин думает, что бы плохого сделать для Украины. А все остальные каким-то образом позиционируются: голосуют за ту или иную резолюцию, поддерживают чью-либо проукраинскую позицию, к власти приходят там, в Германии, то проукраинские, то антиукраинские силы и так далее", — обрисовал политолог медийную "картинку" мира по-украински.

Он отметил, что эта "картинка" ничего общего не имеет с реальностью — "Украина мало заметна на мировой арене".

"Только события, связанные с войной на Донбассе, с экономическими трудностями, с кризисом, с коррупцией и с тем, что бывший президент Грузии пытается вывести людей в Киеве против действующего президента Украины, только эти темы каким-то образом привлекают внимание мировых СМИ", — сказал Бондаренко.

"Ждать спокойствия не приходится"

Между тем в мире происходят куда более значимые события: геополитические игроки продолжают борьбу за влияние в Тихоокеанском регионе (не удалось пока достичь согласия в том, чтобы окончательно оформить Тихоокеанское партнерство), в том же регионе США продвигают идею создания "геополитического ромба" — США, Япония, Индия и Австралия — "таким образом Индию пытаются выдавить из объединения БРИКС", рассказал эксперт.

Бондаренко напомнил о серьезной эскалации на Ближнем Востоке: вряд ли на самом деле можно считать близящимся к завершению конфликт в Сирии, на этом фоне растет напряжение в Йемене, в Ливане, в Саудовской Аравии — "по саудовскому телевидению запускаются рекламные ролики о том, как саудовская армия будет "мочить" иранские войска, как они разгромят Иран в ближайшее время".

Соответственно, в этом регионе ждать спокойствия не приходится.

"Мы видим, как на наших глазах развернулась борьба за Африку, в которой основным активным элементом выступает Китай, инвестировавший в последние годы в африканские страны 640 миллиардов долларов и пытающийся создать коридор "Африка-Азия", — сказал эксперт, добавив, что Пекин пытается стать главным донором для африканских государств.

Выборы в США и в России

При этом наблюдатели фиксируют снижение активности США на внешнем направлении, по крайней мере — "потеря темпов". Президент США Дональд Трамп находится в сложной ситуации, занят внутренней политической борьбой, грядут выборы в Конгресс и выборы губернаторов, и — "не внешняя политика формирует повестку дня избирательной кампании".

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Еще одна важная избирательная кампания пройдет в 2018 году в России.

"Это президентские выборы в России, на которых, скорее всего, победит Путин, поскольку конкурентов у него как бы нет", — напомнил Бондаренко. Он отметил, что "в любом случае его (Путина — Ред.) победа открывает новые перспективы для российского политикума, скорее всего, будет смена команды, которая окружает президента РФ, скорее всего, произойдут перетасовки в его окружении, начнется поиск преемника…".

Эксперт предположил, что России в скором времени предстоит пройти через испытания: "целый ряд западных сил, будем так говорить, подготовились к активизации информационной войны и… к определенным мерам по дестабилизации ситуации (в РФ — Ред.) в течение ближайших 5-6 лет".

И не случайно некоторые российские оппозиционеры апеллируют сейчас, в основном, к поколению 14-16-летних, это поколение станет политически активным как раз через 5-6 лет.

При этом в разных странах мира все более важную роль начинают играть молодые политики, что тоже может иметь неожиданные последствия.

"Чужие на этом празднике жизни"

Можно много говорить о том, какие тенденции имеются в том или ином регионе мира, сказал Бондаренко, и добавил: "Но, когда мы на эти тенденции смотрим, возникает все время вопрос: а где же Украина? Где во всей этой игре Украина?".

Украину заметить сложно…

"И поэтому, когда нам говорят, что очень большое, чрезвычайной важности достижение — введение безвизового режима… Кстати, все данные показывают, что после введения безвиза люди не стали больше ездить в Европу, и количество отказов не стало меньше, около 10% (…) Так что проблема не в безвизовом режиме, проблема — в субъектности Украины", — констатировал политолог.

Бондаренко отметил, что нынешнее украинское руководство очень надеялась на то, что сумеет "максимально долго использовать потенциал революционных событий 2014 года, апеллировать к ним и говорить: "Любите нас, потому что мы провели Майдан", открывайте перед нами двери".

Однако долгой любви "за Майдан" не получилось.

"И это повод (для украинской власти — ред.) еще раз задуматься о том, что мир меняется, но мир проходит мимо нас. Мы чужие на этом празднике жизни", — сказал в заключение Бондаренко.

Напомним, ранее в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов говорилось, что ЕС признает продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной