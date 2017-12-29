Они пересекаются. Две тенденции в общественном мнении Украины

Василий Стоякин, обозреватель

Перспективы дальнейшего развития Украины, возвращения ее к более адекватной внутренней и внешней политике, обусловлены не только текущей политикой (пусть даже и глобальной), но и социально-философскими аспектами. Украина все еще стоит на распутье, и ей нужно делать выбор…

В текущем году за независимость Украины готовы были проголосовать от 70% (Киевский международный институт социологии) до 76% (Центр им. Разумкова) опрошенных. Напомню, что в 1991 году за независимость проголосовало 76% от всех избирателей (90% – в пересчете на явку).

В то же время, в случае проведения референдума за вступление в ЕС проголосовало бы от 53% (КМИС) до 56% (большое исследование четырех центров). Также довольно высока и поддержка вступления в НАТО – от 41% (КМИС) до 43% (четыре центра).

Очевидно, что массивы людей, которые положительно ответили на эти вопросы, в значительной степени пересекаются. Тем более, что основное число положительно ответивших на все три вопроса приходится на Западную и Центральную Украину.

Удивляет тут то, что вопросы, в принципе, имеют противоположный смысл. Независимость – это максимум суверенитета, в то время как вступление в ЕС и НАТО предполагает очень существенное ограничение этого самого суверенитета.

Разумеется, тут сразу можно привести ряд соображений политико-философского и социологического характера:

— Независимость предполагает свободу выбора интеграционного проекта (на более примитивном уровне – "выбор хозяина").

— Украинские избиратели не отдают себе отчет, насколько членство в ЕС и НАТО ограничивает суверенитет.

— Население Западной Украины, говоря о независимости, имеет в виду независимость от России. Потому совершенно естественно выглядит сочетание независимости (от России) и зависимости (от Запада).

— Речь идет о желании перенести решение своих вопросов на внешний субъект – касается ли это социально-экономического благополучия (ЕС), безопасности (НАТО) или условно понятой "демократии" (оба объединения).

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Вот последний тезис хотелось бы развить.

Мне кажется, что сведение проблемы к вареникам, которые бы сами прыгали в рот (ходульно-карикатурный образ ленивого хохла), не совсем корректно. Украинцы вполне способнык самоорганизации ради самозащиты (достаточно просмотреть историю XVII века) и более чем способны к обустройству достаточно комфортной жизни для себя – как в рамках примитивного хозяйства, так и при развитом разделении труда.

Тем не менее, с национально-государственными проектами у Украины не ладится. Почему?

Одна из версий ответа на этот вопрос состоит в том, что украинцы – имперская нация. Им нужно великое служение. Им нужен размах. Масштаб маленького национального государства типа Эстонии им скучен.

При этом, у украинцев есть опыт пребывания в составе разных имперских проектов – как европейских, так и в евразийском. В европейских проектах уровень украинцев выше местного самоуправления никогда не поднимался, а в евразийском проектеукраинцы выступали в качестве идеологов, государственных управленцев, полководцев. Сержантов, в конце концов (это вам не хиханьки – армия на сержантах держится).

Тем не менее, в принципе большой разницы между участием в том и этом проекте нет. Главное – участие. Выбор же проекта в большей степени связан с тем, какой проект, собственно, актуален на настоящий момент. Напомню, кстати, что немалая часть украинских прозападных националистов ранее вполне комфортно себя чувствовали в структурах СССР и были разочарованы его распадом, перекрывшим для них возможность дальнейшей карьеры.

Трагедия Украины в том, что сейчас актуального для нее имперского проекта просто нет.

Современная Россия предлагает в качестве глобального проекта именно укрепление национального суверенитета (это только одна из возможных версий, но в СМИ она продвигается довольно последовательно). Что, повторю, для украинцев скучно.

ЕС и НАТО – реально существующий американский имперский проект, но Украину туда не пускают. Пока что он привлекателен самим фактом своего существования, но кормить им украинцев становится затруднительно.

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На этом фоне усиливается, больше от безысходности, антиимперское направление в общественном дискурсе. Оно, пока, слабо и в организационно-политическом смысле не самостоятельно, но опирается на давнюю традицию "хатаскрайничества".

Сейчас это направление имеет уже не так антироссийский (в силу неактуальности российского имперского проекта), а евроскептический характер. И если Россия действительно предлагает сейчас миру новое возвращение национальных государств, то ее партнерами в Украине внезапно оказываются различные экстремистские организации, запрещенные в РФ… А основная масса населения оказывается вообще незадействованной.