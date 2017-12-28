наверх
28.12.201716:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Лукаш: Украина фактически признала себя государством-террористом

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (402)

    (обновлено: )1219290
    Во время обмена украинцев на украинцев, власть только дополнительно документирует свою групповую преступную деятельность: это работорговля, плоть от плоти войны и мародерства, уверена юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 233. 

    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обыкновенное чудо. Обмен пленными состоялся

    Сам процесс и итоги обмена на своей странице в Facebook проанализировала юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

    "1. С точки зрения добра и гуманизма – правильная инициатива. Люди, волею политиков, ставшие заложниками, должны вернуться домой.

    2. С точки зрения закона, на месте украинских чиновников, я бы не умничала. Вы, участвующие в решении судеб людей по обмену, – члены террористической организованной преступной группы по похищению и удержанию заложников.

    Порошенко встретил освобожденных пленных. Видео
    facebook.com/petroporoshenko
    Порошенко встретил освобожденных пленных

    3. По вашей вине Украина стала, по сути, государством-террористом, признав в пункте 6 Минских соглашений, что НЕЗАКОННО удерживает заложников и иных "удерживаемых" лиц.

    4. Похищение и незаконное лишение свободы – тяжкие преступления. Тысячи свидетелей и десятки отчётов ООН фиксируют это. Рукописи не горят. Эта простая мысль должна крепко засесть у вас в сознании.

    5. Сейчас, во время обмена украинцев на украинцев, показывая амбиции, вы только дополнительно документируете свою групповую преступную деятельность. Никакие вы не миротворцы. Не спасители. Не благодетели. Вы работорговцы, плоть от плоти войны и мародерства.

    Публикация Елены Лукаш

    6. К удержанию заложников в Лнр/Днр отношусь точно так же, но есть два нюанса. Первый, там нет ДОЛЖНОСТНЫХ лиц Украины. Второй, вы, дебилы, сами признали что это место проведения антитеррористической операции. Разницу в нюансах чувствуете?

    7. А вообще, чтоб спать спокойнее, провели б вы массовую амнистию, как и предусмотрено Минскими соглашениями. Начали б с себя. За преступления майдана вы ж себя, не моргнув, амнистировали спец законом? Думайте. Думайте пока есть возможность. И пока это законно. И будьте ж людьми», – написала Лукаш.

    Публикация Елены Лукаш

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Советник президента Украины, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин
    Итоги-2017, прогнозы-2018