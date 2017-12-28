Лукаш: Украина фактически признала себя государством-террористом

РИА Новости Украина

В Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 233.

Сам процесс и итоги обмена на своей странице в Facebook проанализировала юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"1. С точки зрения добра и гуманизма – правильная инициатива. Люди, волею политиков, ставшие заложниками, должны вернуться домой.

2. С точки зрения закона, на месте украинских чиновников, я бы не умничала. Вы, участвующие в решении судеб людей по обмену, – члены террористической организованной преступной группы по похищению и удержанию заложников.

3. По вашей вине Украина стала, по сути, государством-террористом, признав в пункте 6 Минских соглашений, что НЕЗАКОННО удерживает заложников и иных "удерживаемых" лиц.

4. Похищение и незаконное лишение свободы – тяжкие преступления. Тысячи свидетелей и десятки отчётов ООН фиксируют это. Рукописи не горят. Эта простая мысль должна крепко засесть у вас в сознании.

5. Сейчас, во время обмена украинцев на украинцев, показывая амбиции, вы только дополнительно документируете свою групповую преступную деятельность. Никакие вы не миротворцы. Не спасители. Не благодетели. Вы работорговцы, плоть от плоти войны и мародерства.

Публикация Елены Лукаш

6. К удержанию заложников в Лнр/Днр отношусь точно так же, но есть два нюанса. Первый, там нет ДОЛЖНОСТНЫХ лиц Украины. Второй, вы, дебилы, сами признали что это место проведения антитеррористической операции. Разницу в нюансах чувствуете?

7. А вообще, чтоб спать спокойнее, провели б вы массовую амнистию, как и предусмотрено Минскими соглашениями. Начали б с себя. За преступления майдана вы ж себя, не моргнув, амнистировали спец законом? Думайте. Думайте пока есть возможность. И пока это законно. И будьте ж людьми», – написала Лукаш.