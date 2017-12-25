Большая украинская олигархическая игра на уничтожение

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Несмотря на то, что внешние центры силы заполучили значительную часть украинского суверенитета по итогам событий 2014 года, влияние олигархических групп на экономические и политические процессы в Украине остается весьма серьезным. Дела у большинства олигархических групп в 2017 году шли довольно неплохо: как сообщает журнал "Новое время", суммарное состояние 100 самых богатых украинцев за прошедший год увеличилось на 33% и составило $26,7 млрд.

Кстати говоря, это число примерно совпадает с суммой внешних долгов, которые Украине придется отдать в ближайшие годы. Потому представляется уместным изучение недавнего опыта Саудовской Аравии, где наследный принц Мухаммед бен Салман решил пополнить казну (а заодно укрепить собственную власть) под предлогом борьбы с коррупцией за счет местных богачей: как итог, большинство задержанных толстосумов согласились на досудебное урегулирование, выразив готовность передать государству часть своих бизнес-активов. Но вернемся к украинским реалиям.

Обращает на себя внимание тот факт, что за этот год существенно улучшили свое состояние те олигархи, в чью сферу интересов входит горно-металлургический комплекс, а именно Ринат Ахметов (+68%), Константин Жеваго (+209%), Вадим Новинский (+113%). Дело, очевидно, в существенном росте цен на железную руду и металл на мировых рынках, который наблюдался в 2017 году.

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Однако взаимоотношения с властью у вышеуказанных бизнесменов складываются по-разному. Если Жеваго не принимает активного участия в политическом процессе, то Новинский является оппонентом Петра Порошенко. Год назад с Новинского была снята депутатская неприкосновенность, а в офисах принадлежащего ему "Смарт-Холдинга" силовые структуры периодически проводят обыски. В свою очередь, Ахметов стал бизнес-партнером Порошенко, обеспечивая главе государства лояльность части "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии Олега Ляшко", тем самым заполучив возможность стать ключевым бенефициаром роста тарифов энергетических и коммунальных монополий.

Вокруг президента Украины консолидированы и аграрные олигархи. В частности, монополист на украинском рынке курятины Юрий Косюк, владелец "Мироновского хлебопродукта" (+10% за год), в 2014 году занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины. Примечательно, что Косюк наряду с Олегом Бахматюком ("UkrLandFarming") по итогам первого полугодия получили 49% всех государственных дотаций (951 млн грн, около $38 млн), предусмотренных в госбюджете-2017 для агросектора. Нельзя обойти вниманием тот факт, что в принятом госбюджете-2018 нашлись "плюшки" для агроолигархов: в частности, увеличено финансирование программы компенсаций половины стоимости строительства животноводческих комплексов – с 1,6 млрд до 4 млрд грн (это на руку Косюку, который строит птицефабрику в Винницкой области), а также со следующего года будет отменен возврат НДС при экспорте производителям рапса и сои (что приведет к снижению цен на эти культуры на внутреннем рынке в интересах требующих более дешевого сырья владельцев маслоэкстракционных заводов); также продлен мораторий на продажу земли сельхозназначения. В хороших отношениях с президентом находится и владелец агрохолдинга "Нибулон" Алексей Вадатурский.

В оппозиции к президенту, помимо Новинского, находятся Сергей Тарута и Дмитрий Фирташ. Тарута обладает определенными политическими амбициями, о чем свидетельствует рост его медийной активности, создание партии "Основа" и попытки вклиниться в переговорный процесс по Донбассу, однако утрата значительной части активов ставит под вопрос возможность превращения экс-губернатора Донецкой области в самостоятельную политическую фигуру, равно как и возможность оказывать поддержку оппонентам Порошенко в ходе предстоящих избирательных кампаний.

Что касается Фирташа, то для него куда более актуальным вопросом является борьба за личную свободу. Позитивной новостью для него стало недавнее решение Высшего земельного суда в Вене, который отказал в выдаче бизнесмена Испании. Но риски, связанные с возможностью экстрадиции в США, по-прежнему в силе. Стратегия же нынешней власти в отношении Фирташа предельно понятна: постепенно прибирать к рукам его активы, но не сжигать окончательно все мосты, обеспечивая тем самым лояльность редакционной политики крупнейшего телеканала страны "Интер".

Последние события, а именно "всемирный" арест активов Игоря Коломойского решением Высокого суда Лондона (сам бизнесмен называет это решением "временным"), рискует стать точкой бифуркации в развитии политического сюжета в Украине. Хотя покамест это умозрительные размышления – несмотря на то, что внутри Украины Коломойского постепенно лишают активов, бизнесмен предпочитает не переходить к горячей фазе противостояния, а договариваться в тишине высоких кабинетов. По сути, Порошенко и Коломойский находятся в одной лодке – если экс-губернатора Днепропетровской области начнут усиленно "топить", то он может "потянуть на дно" за собой очень многих сегодняшних киевских правителей. Представляется, что главное для Петра Алексеевича в данном случае – обеспечить лояльность принадлежащих Коломойскому медиа ближе к выборам, а потому стороны не будут переходить за прочерченные "красные линии". Впрочем, в ситуацию вокруг Коломойского может активно вмешаться Запад, потому делать здесь какие-либо однозначные прогнозы – дело неблагодарное.

Кстати, о Западе. Промежуточные успехи большинства украинских олигархов не должны вводить в заблуждение. Думается, что западные круги не сняли с повестки дня задачу по максимальному ограничению субъектности украинских "верхов", что не позволит последним проводить куда более национально ориентированную внешнюю политику и изменить геополитический вектор. А потому деолигархизация, начатая с подачи Запада в 2014 году, будет продолжаться.