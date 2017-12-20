Кабмин — перфектный симулятор, а процесс важнее результата

Денис Гаевский — экономист, политический обозреватель

Тема реформ в Украине уже стала притчей во языцех. После Евромайдана в реформаторы (а заодно и антикоррупционеры) подались буквально все, кому не лень. Как результат – по всем социально-экономическим показателям Украина опустилась на последние места в Европе. Если же сохранится текущая динамика (а предпосылок для перелома заданного в 2014 году тренда не просматривается), то в перспективе это будут последние места даже не по Европе, а по миру.

Правящая верхушка заявляет, что за три с половиной года проведено целых 144 реформы. Правда, если взглянуть на список этих 144 реформ, то большинство пунктов – это сугубо операционная деятельность правительства и откровенно малозначимые изменения для широких слоев населения вроде упрощения процедуры установки счетчиков и снятия частичного запрета на пользование сетью Интернет заключенными. Видимо, для власть придержащих процесс куда важнее результата – потому, вместо реальных изменений, обществу "скармливают" симулякры и пиар-ходы в виде бесконечных презентаций, слайдов, концепций, стратегий, "дорожных карт" и т.д. (с 1 марта 2014 года Кабмин поддержал 28 стратегий, 55 концепций и 10 государственных целевых программ – а где результат-то?).

Куда более скептично оценивают количество и качество проведенных реформ западные структуры. В частности, недавно глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев отстает от графика проведения реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Согласно анализу ведомства Мингарелли, в период с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года Киев должен был выполнить 86 обязательств в проведении реформ, однако украинские власти выполнили только 10 из них, что составляет 11%. По состоянию на начало декабря в открытом доступе все еще не было Плана действий по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного на заседании Кабмина 25 октября 2017 года.

Кроме того, как свидетельствует датированный 1 сентября 2017 года отчет Секретариата Энергетического сообщества, официальным Киевом не выполнена ни одна из приоритетных задач в нефтяной отрасли (среди них – создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, принятие нового Кодекса о недрах, принятие рекомендаций по контролю за работой автозаправочных станций и прочее).

Тут стоит заметить, что те нормы Соглашения об ассоциации с ЕС, открывающие новые возможности для украинского общества и бизнеса, преимущественно либо не имплементируются вовсе, либо остаются лишь "на бумаге", т.к. отсутствуют механизмы их реализации. А вот те, которые являются откровенно вредительскими, внедряются в первую очередь. Яркий пример тому – так называемая либерализация рынка энергетики в рамках выполнения норм Третьего энергопакета, которая привела к экспоненциальному росту тарифов естественных монополий (притом, что самой демонополизации, предусмотренной Третьим энергопакетом, не произошло – вертикально интегрированный холдинг "ДТЭК" Ахметова за последние годы лишь укрепил свои позиции на рынке). Кстати говоря, нормы Третьего энергопакета игнорируются многими странами ЕС, потому та поспешность, с которой внедряют "реформы" в украинском энергетическом секторе не может не вызывать удивления. Хотя, учитывая тот факт, что энергетика и сфера ЖКХ являются одними из немногих оставшихся крупных "дойных коров" для элитариев, все становится на свои места.

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Принимая во внимание тот факт, что выделение Украине денег со стороны ЕС остановлено, а присоединение к четырем союзам ЕС (таможенному, энергетическому, Шенгенской зоне, Единому цифровому рынку), о чем упоминал Петр Порошенко по итогам последнего саммита Восточного партнерства в Брюсселе, практически исключено, имеет смысл задуматься о сворачивании тех "реформ" в энергосекторе, внесших серьезнейшую лепту в обнищание населения. Да и в целом о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС, чьим главным минусом является демонтаж таможенных барьеров, что демотивирует потенциальных иностранных инвесторов локализировать производства в Украине.

Но даже оставляя за скобками желание "верхов" присваивать коррупционную ренту (в случае с энергетикой), вышеуказанный тезис имел бы право на существование, если бы Украина была полностью суверенным государством с национально ориентированной элитой. В нынешних же реалиях ЕС имеет мощный рычаг давления на Киев в виде возможности приостановить пресловутый "безвиз", являющийся единственным реальным достижением нынешней власти (и то условным, т.к., не случись Евромайдан и последовавшие события, "безвиз" наверняка был бы получен еще в 2014 году одновременно с Молдавией), в случае отказа от предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС антисоциальных преобразований. Как вырваться из этого порочного круга – большой вопрос.

В общем, в следующих политических циклах разгребать те "авгиевые конюшни", которые оставит после себя "команда реформаторов", придется очень-долго. Если, конечно, к тому времени останутся кадры, способные к решению подобных задач.