Встреча Порошенко-Дуда. Прорыва не произошло, и на то есть причины

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Харькове состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды. По итогам встречи Петр Порошенко заверил, что стратегическое партнерство между Украиной и Польшей остается неизменным внешнеполитическим приоритетом для обоих государств. Кроме того, глава украинского государства подчеркнул, что получил от польской стороны "четкое уверение в неизменной поддержке Польшей Украины как в вопросах противодействия российской агрессии, так и в вопросах проведения реформ и европейской интеграции".

В свою очередь Анджей Дуда призвал политиков к сдержанности в исторических вопросах. Глава РП заявил, что восстановление погребальных памятников воинам УПА в Польше возможно только после установления личностей погибших.

Для решения конфликтных исторических вопросов между Украиной и Польшей президенты двух стран договорились о повышении уровня двусторонней исторической комиссии до вице-премьеров.

Стоит отметить, что инициатива повысить уровень исторических консультаций является давней инициативой Польши. В свою очередь украинская сторона высказывала опасения, что таким образом Польше будет легче лоббировать исторические вопросы, соединяя их с экономическими.

Польско-украинские отношения значительно ухудшились в последнее время. Варшава создала "черный список" украинцев, которые, по мнению польской стороны, виновны в приостановлении эксгумации польских захоронений в Украине. Приостановление эксгумаций произошло в связи с отсутствием реакции польских властей на уничтожение украинских мест памяти в Польше в последние годы, апогеем чего стало разрушение украинского памятника в Грушовичах под Перемышлем в апреле этого года.

За несколько дней до визита Дуды в Украину глава политического кабинета в МИДе Польши Ян Парис сделал довольно острое заявление, что "существование Украины не является необходимым условием для существования свободной Польши".

Если сравнить, сколько раз ездили в Украину три предыдущих польских президента — Качиньский, Коморовский, Квасьневский, — то эта частота визитов в случае Дуды уменьшилась в два раза. Стоит также заметить, что за два года пребывания в должности премьер-министр Польши Беата Шидло ни разу не была в Украине.

Накануне встречи в канцелярии президента Польши назвали визит в Харьков сложным и анонсировали искренние и жесткие переговоры. Как несколько раз информировал президент РП, этот визит важен для него по соображениям безопасности, поскольку в 2018-2019 годах Польша будет непостоянным членом Совбеза ООН, где будут обсуждаться, в частности, и вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. В то же время, Дуда неоднократно подчеркивал, что ключом к нормальным двусторонним отношениям является признание исторической правды о преступлениях УПА против польского гражданского населения на Волыни.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что нельзя говорить о том, что президенты Украины и Польши договорились о разрядке отношений между странами.

Читайте также: Спиридонов: Польша для Украины была адвокатом, а стала прокурором

"Хотя факт встречи достаточно важен, но прорыва не произошло, и президенты договорились договариваться дальше. Какого-то прорыва, разрядки на этой встрече не произошло. Ожидалось, что будут отменены "черные списки", этого не случилось Договорились лишь сократить эти списки, а как, на кого и сколько человек в этих списках — не понятно. Не разрешен вопрос истории — УПА и все остальное, поскольку договорились принимать эти решения по итогам работы созданной комиссии. Таким образом кризис отношений сохраняется. Возможно, он теперь не будет столь публичным, перейдет в более хроническую форму, но ни один острый вопрос украинско-польских отношений сегодня не разрешен", считает эксперт.

Более того, по словам политолога, на встрече президентов не прозвучали общие украино-польские стратегии и в отношении Донбасса, в отношении развития вообще всей Восточной Европы.

"Мне кажется, что той традиционной политической поддержки, которая оказывалась Украине Польшей даже во времена Януковича и Кучмы, Петр Алексеевич не получил. Какая-то реальная разрядка в отношениях Украины и Польши наступит в лучшем случае в году 2020, после выборов в Украине и в Польше, которые позволят политикам не так остро волноваться о своих рейтингах, о поддержке правых, о поддержке радикалов. И вот тогда действительно появится возможность для разрешения этого вопроса", — говорит Бортник.

Как отметил политолог, проблема в отношениях между странами возникла именно при Порошенко и Дуде, поэтому они оба не способны ее завершить.

"Сегодня украинско-польские отношения находятся в наиболее худшем своем состоянии, наверное, начиная с 1946 года. Именно возникновение правого политического режима в Украине и Польше сделало их крайне сложными, даже моментами с невозможным диалогом в отношении исторических и политических проблем. Поскольку ни те, ни другие не намерены уступать без потери лица", — пояснил политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что комиссию с украинской стороны будет возглавлять Павел Розенко.

"Отобрали эту тему у ястребов и отдали не Кириленко, а Розенко с надеждой, что он ее хотя бы законсервирует. Таким образом пытаются хотя бы ситуативно деполитизировать исторический диалог. Все остальное — провалы", — сказал Бортник.

По мнению политолога, без кардинального изменения политической риторики, которая провоцирует бытовые конфликты между поляками и украинцами, улучшение отношений между представителями этих народов невозможно.